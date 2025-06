Gaza: Bindi, “In piazza grande partecipazione spontanea”

ROMA – “Oggi c’è una grande partecipazione e anche molto spontanea, non ho visto pullman organizzati. Quindi la gente in piazza esprime il desiderio vero del popolo italiano che si ribella alla disumanità ed è giusto che la politica dia voce a un sentimento così diffuso. Potevano essere di più? Ma non mi sembra che quelli di ieri (a Milano, ndr) avrebbero fatto la differenza”.

L’ha detto Rosy Bindi, ex presidente del Pd ed ex ministra, intercettata durante il corteo per Gaza in corso a Roma e promosso da Pd, M5s e Avs. E sulle responsabilità del governo israeliano, ha aggiunto: “Il governo Netanyahu approfitta per fare quello che voleva fare da sempre, adesso si sta consumando a Gaza. Forse noi abbiamo chiuso gli occhi quando questo avveniva in Cisgiordania. Ma è una storia lunga e la comunità internazionale non può voltarsi dall’altra parte”.