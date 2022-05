Gelmini: “Il lavoro del governo per rilanciare e valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori non si ferma”

FIRENZE – Questa mattina la ministra delle autonomie e degli affari regionali Mariastella Gelmini è stata a Firenze per un incontro pubblico con il ministro dell’istruzione Bianchi e il presidente della Regione Toscana Giani: “Gli ITS sono un pezzo fondamentale del nostro sistema di formazione post-diploma”, ha detto Gelmini. “I nostri giovani meritano opportunità di lavoro vere, che diano loro una prospettiva. Le nostre imprese meritano risorse umane qualificate per rispondere alla sfida della competitività e dell’internazionalizzazione”.

Poi ha aggiunto: “Il lavoro del governo per rilanciare e valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori non si ferma. È arrivato il momento di completare la riforma degli Its, credo che il Parlamento sia pronto a votarla. Abbiamo davanti un’occasione importante, anche alla luce del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Non sprechiamola. Il futuro della scuola passa anche da qui”.