Giunge al termine “Bruno Barbieri 4 Hotel”, ultime due puntate in Abruzzo e Basilicata

MILANO Penultimo appuntamento con le sfide tra gli albergatori d’Italia, guidate da chef Bruno Barbieri. Giovedì 1° luglio, su Sky e NOW, è l’Abruzzo a ospitare il nuovo inedito episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. In sfida, sulla costa dei trabocchi, palafitte autoctone utili per pescare, 4 hotel a conduzione familiare. Questo territorio, che si estende lungo il litorale del medio Adriatico compreso tra Ortona e Vasto, capace di ispirare anche Gabriele D’Annunzio, nasconde meraviglie inaspettate. Qui albergatori storici e una nuova generazione di giovani stanno portando avanti un’idea molto precisa: offrire un’accoglienza calda, ma soprattutto familiare.

Il meraviglioso litorale d’Abruzzo fa da sfondo alla settima puntata attesa per giovedì 1° luglio, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW: a gareggiare ci sono “Borgo Baccile” di Domenico; “La Chiave dei trabocchi” di Francesca; “Le Dimore – Corte Rossetti” di Ersilia; e, infine, “Residenza Amblingh” di Raffaella. Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello. Conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara, per Barbieri il viaggio è sempre stato un elemento essenziale nella sua carriera: per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato in tutto il mondo, senza mai mettere da parte il suo stile unico, sofisticato ed elegante, conquistando così sul campo il titolo di esperto in accoglienza alberghiera.

Durante le puntate di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, la sua grande esperienza da cosmopolita e viaggiatore nel mondo gli permette, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Dopo questa puntata, il viaggio di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, da nord a sud nella Penisola, si concluderà con la tappa in Basilicata.