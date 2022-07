Governo, Zingaretti: “Ora proponiamo agli italiani di scegliere che Paese vogliamo essere”

ROMA – “Ora proponiamo agli italiani di scegliere che Paese vogliamo essere. Un’idea di futuro possibile. Chiamiamo le migliori energie e intelligenze del Paese e indichiamo un futuro possibile più giusto, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Con più lavoro, scuola, conoscenza e innovazione. Il Pd ha le carte in regola perché ha messo l’Italia al primo posto nelle scelte politiche compiute in questi anni, nella lotta sanitaria alla pandemia, nell’impegno per la rinascita. Questo ci verrà riconosciuto. Con passione buttiamoci nella battaglia per dare un futuro migliore alla nostra comunità”.

Lo afferma su Telegram Nicola Zingaretti (foto), presidente della Regione Lazio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico.