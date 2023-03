I tre cani poliziotto e il salvataggio della nutria Camillo in tv

Nella puntata del 12 marzo di Dalla parte degli animali, in onda su Retequattro, si parlerà anche dei due barboncini romanissimi

Nel verde scenario dello studio cascina Bob, Nice Spirit e Leone, cani poliziotto, daranno una bella dimostrazione di quanto i nostri quattrozampe possano essere d’aiuto per sconfiggere il crimine. Seguiremo il salvataggio della nutria Camillo. La piccola Stella aprirà le porte del bosco e del Cras Stella del Nord a chi ama e ammira gli animali selvatici. Questo e molto altro ancora nella nuova puntata, sempre molto animalista, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: un format che ha a cuore la vita e il benessere dei nostri amici animali, anzi, di tutti i nostri amici animali.

Daremo dunque il benvenuto a tre cani eroi, Bob, Nice Spirit e Leone, della Squadra cinofila di Genova e di Malpensa che cercheranno (e troveranno) materiale pericoloso a bella posta nascosto in giardino. Bravissimi! Conosceremo la nutria Camillo, salvata, ma che dovrà vivere per sempre in cattività, per non correre il rischio di essere “eradicata”, e ancora Nina e Charlotte, due allegre galline d’appartamento. Nel Cras Stella del Nord è sempre tempo di saluti e di libertà. Toccherà, tra gli altri, a due tordi bottacci utilizzati come richiami vivi. A tutti gli animali salvati e liberati dall’ottimo staff e dai volontari, buona vita! Simpatici come il loro proprietario, il romanissimo comico Maurizio Battista, sono barboncini Pelè e King.

S’apre la sfilata delle potenziali adozioni e inaugurano la festa i cani. C’è Max cucciolino bianco, meraviglioso. Ci sono due cagnoloni, Orso e Giobbe e ci sono due cagnoline, Dicky love e Bonnie, che sono belle e dolci da impazzire. Per l’adozione del cuore, Menny, cane grande, ipovedente e affettuosissimo. Il cane Mojito ha una particolarità: è un curiosone! Red è un gattino di pochi mesi con un problemino a un occhio, anche lui cerca una casa e tanto amore. Se avete un giardino grande allora potrete accogliere Ariel, cavallo splendido, pronto a partire per casa vostra.

L’adozione live vedrà protagonista la cagnolina Maya, trovata in Puglia e poi portata al Nord, in cerca di una famiglia. La parola passa al cane avatar Lucky che ci parlerà di un animale molto interessante e timido: il cerbiatto. Gabriele Volpe, undici anni, piccolo animalista e già scrittore, ci presenterà il suo cane Max e ci parlerà dei suoi libri che hanno sempre per protagonisti i nostri amici pelosi.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).