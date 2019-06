Infrastrutture: Toninelli incontra i governatori di Liguria, Veneto, Abruzzo e Sicilia per la nomina dei Commissari straordinari

ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha invitato i governatori di Liguria, Veneto, Abruzzo e Sicilia – Giovanni Toti, Luca Zaia, Marco Marsilio e Nello Musumeci – per incontri separati nella giornata di giovedi’ 20 giugno “in ragione della necessita’ di raggiungere l’intesa con i relativi presidenti di Regione in vista della nomina dei Commissari straordinari per il completamento del Terzo Valico dei Giovi-Nodo ferroviario di Genova, del Mose, per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso e per la riqualificazione della viabilita’ siciliana”.

Lo riferisce il Mit in una nota sottolineando che “l’obiettivo e’ avviare il percorso di condivisione del metodo che portera’ in tempi rapidi alla nomina dei commissari previsti dallo Sblocca cantieri, in modo da accelerare gli interventi infrastrutturali ormai improcrastinabili”.