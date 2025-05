Sabato sera torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi all’interno della trasmissione Striscia la Notizia

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Rosangela Martinez Leon, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta dell’Insalata di pesce e riso, un gustoso mix di triglie, seppie, riso, piselli e germogli, esaltato da una guarnizione di maionese di seppia e salsa di lampascione.

Classe 1993, originaria della Repubblica Dominicana, Rosangela Martinez Leon è una chef di talento, ormai trapiantata in Italia, dove lavora al timone della cucina del ristorante La Fonte, ad Acqui Terme, in Piemonte. Cresciuta tra gli influssi della cucina della nonna e il lavoro del padre, macellaio, nutre fin da piccola il desiderio di diventare chef. Inizia il suo percorso come aiuto cuoco nel paese di origine, ma nel 2018 decide di trasferirsi in Italia: qui, dopo alcune esperienze di affiancamento, assume il ruolo di resident chef de La Fonte, proponendo una cucina che unisce le sue radici con la tradizione della terra che la ospita, nel pieno rispetto delle materie prime e della stagionalità.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.