Intervista a Loretta Goggi e speciale Sanremo a Domenica IN

Il 30 gennaio torna il talk “Tutti passi per Sanremo” con Giovanna Civitillo in collegamento dall’Ariston con Ron, Shel Shapiro e Bobby Solo

ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 30 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice, amatissima dal pubblico, Loretta Goggi sarà in studio per una lunga intervista tra vita, carriera e progetti. Spazio alla musica, a pochi giorni dalla partenza del ‘Festival di Sanremo 2022’ torna il talk ‘Tutti pazzi per Sanremo’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana; tra questi Ron già vincitore di un’edizione del Festival con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni” che canterà insieme al brano “Almeno Pensami”, Shel Shapiro e l’ormai ospite fisso Bobby Solo che si esibirà con la sua band in alcuni dei suoi più celebri brani.

Presenti anche gli opinionisti Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti, Pino Strabioli, Teo Teocoli e Alba Parietti. Esattamente a 48 ore dalla prima serata del ‘Festival di Sanremo 2022’ in collegamento dal Teatro Ariston ci sarà Giovanna Civitillo pronta a raccontarci tutte le emozioni del debutto. Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid ed ai Vaccini, in studio e in collegamento un ricco parterre di ospiti: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la giornalista Rai Giovanna Botteri e Roby Facchinetti che eseguirà il brano “Rinascerò Rinacerai” e “Noi due nel mondo e nell’anima”.