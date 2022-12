L’inverno in Alto Adige e Trentino: tre destinazioni per le famiglie

Una destinazione tra le più amate dalle famiglie per i comprensori attrezzati con tanti servizi per i bambini tra Family Hotel, Kindergarten unici e paesaggi straordinari, abbracciati dalle Dolomiti, per una vacanza invernale senza pensieri, vivendo esperienze che restano nei ricordi di grandi e piccoli. Qui di seguito tre proposte selezionate da bimboviaggio.com il portale delle vacanze in famiglia.

Una nuova esperienza di vacanza family in Val Pusteria: Falkensteiner Family Resort Lido

È pura sorpresa il Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria: dal tetto alle camere, dalle piscine alla spa. Il resort si è completamente rinnovato per offrire un’innovativa esperienza di vacanza per tutta la famiglia. Sul tetto c’è il Rooftop Sky Adventure Park con pista da sci, con tanto di impianto di risalita e corsi di sci, un’area “Valo Jump” con trampolino interattivo, la pista da Bobby Car, quella da pattinaggio sul ghiaccio e moltissimo altro.

Il divertimento continua anche nell’Acquapura SPA & Water World che si affaccia su un laghetto privato e include piscine, onde, scivoli tra cui lo scivolo d’acqua più lungo di tutto l’Alto Adige da sperimentare con divertentissime gare al cronometro.

Per i bambini e i ragazzi ci sono il Baby-Land, il Falky-Land e il Teenie-Land. Sono nuove anche le camere, dove in alcune è stato realizzato il Falky-Nest, una sorta di nido, fissato con solide funi al soffitto, per giocare o per dormire sospesi. E non ultimo: proprio davanti alla porta dell’hotel parte il Treno/Ski express gratuito che porta al Plan de Corones con tante proposte di sci, snowboard, sci di fondo, slittino. Con l’offerta “Ski start al Lido”, valida dall’8 gennaio 2023 al 5 febbraio 2023, prezzo per 2 adulti e 1 bambino a camera/notte a partire da 444,00 euro, per un minimo di 4 notti.

Nel cuore della Val Gardena: il Cavallino Bianco Family & Spa Grand Hotel Ortisei

Il primo Family & Spa Grand Hotel dell’Alto Adige, più volte premiato come miglior family hotel al mondo da Tripadvisor e vincitore del 4° Bimboinviaggio Award Excellence 2021, è la meta perfetta per una vacanza senza pensieri con i bambini, bebè compresi. Il Cavallino Bianco mette a disposizione camere family super attrezzate con culla per il bebè, fasciatoi, scada-biberon e molto altro. Una nursery con amache per il relax, percorsi morbidi dove gattonare, una piscina di palline e giochi che stimolano la crescita dei piccoli. Per i fratellini più grandi c’è il miniclub Junior. Inoltre, al Cavallino Bianco di Ortisei i bambini e i ragazzi partono direttamente dell’hotel guidati dagli istruttori delle scuole di sci e snowboard di Ortisei per una giornata sui campi da sci. I piccolissimi, invece, possono prendere confidenza con le prime discese sulla minipista privata di fronte l’hotel. E chi non scia può vivere ogni giorno avventure diverse tra ciaspolate, nordic walking, gite in carrozza, escursioni a malghe gourmet e divertentissime slittate per tutta la famiglia prima di regalarsi una calda coccola nell’area wellness scegliendo tra piscine indoor e outdoor, la sauna per le famiglie, la baby laguna e tanti idromassaggi.

Il soggiorno nella Family Smart Suite costa a partire da 513 euro al giorno, per 3 persone (2 adulti e 1 bambino), con trattamento in pensione completa All-In Cavallino Bianco.

Sci e coccole family in Val di Fassa: Dolce Casa Resort di Moena (TN)

Il resort si trova vicino al centro di Moena, immerso nel silenzio dei prati innevati. Vincitore del Bimboinviaggio Awards, offre tantissimi servizi dalla Spa al miniclub, dalla piscina all’assistenza per i bimbi già da 6 mesi.

Chi viaggia con i piccolissimi può richiedere il Baby Kit che comprende vaschetta per il bagnetto, fasciatoio, lettino da campeggio, seggiolone o alza sedia, tovagliette, stoviglie e posate per la pappa, scalda biberon, sterilizzatore, luce di cortesia, riduttore per il w.c. Il Tina Baby accoglie i bambini da 6 mesi ai 4 anni mentre al Tina Mini si ritrovano i bambini dai 4 anni e per i più grandicelli, dagli 8 anni, c’è il Tina Junior con numerose aree gioco dove è impossibile annoiarsi. E con la Tina Scuola Sci, i bambini a partire dai 4 anni frequentano il corso di sci con l’assistenza degli animatori del resort che li prendono in consegna alle ore 09.00 dai genitori e per poi riportarli in hotel finito il corso di sci.

Anche il relax è per tutta la famiglia, la Spa propone, infatti, anche trattamenti per i più piccoli, oltre ad un ricco menu di proposte per mamma e papà.

Con l’offerta settimane bianche con scuola sci scontata del 50% (valida dall’8 al 22 gennaio 2023, dal 5 al 12 febbraio 2023 e dal 12 al 16 marzo 2023) prezzi da 2.275,00 euro per 2 persone e con la scuola sci al prezzo di 215,00 euro anziché 430,00 euro a bambino.