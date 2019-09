Jova Beach Party a Linate: in 100mila per la festa di fine estate [FOTO]

LINATE – É l’avvenimento dell’anno. Nato da un sogno di Lorenzo Cherubini, il Jova Beach Party è oggi una reale frontiera dell’intrattenimento live che, spiaggia dopo spiaggia, si è trasformato nel modello della nuova era, non solo di Jovanotti, ma di tutto il mondo della musica live.

E oggi, 21 settembre 2019, nell’ultimo giorno d’estate, il primo vero giorno dell’anno, arriva a Linate, tra piste di atterraggio e torri di controllo, per conquistare il cielo del pubblico di Lombardia, Liguria e Piemonte dopo la forzata cancellazione della tappa di Albenga.

È l’energia, da sempre, la chiave per accedere al mondo di Lorenzo. L’energia che arriva dal palco che questa volta si unisce all’energia di un intero gruppo di lavoro che, in poche settimane, (l’appuntamento è andato in vendita lo scorso 5 agosto), ha portato la città invisibile del Jova Beach, nel centro di Milano con un condiviso sentimento di grande orgoglio che ha pervaso tutte le fasi di un lavoro complesso e al contempo unico e meraviglioso.

LO SHOW

Lo show è travolgente. Sono 80 gli ospiti, provenienti da 24 paesi, che si sono esibiti sui tre palchi del Jova Beach. Lorenzo, instancabile, ha interagito, cantato , duettato e ballato con ciascuno di loro. Una mina impazzita tra un palco e l’altro per una intera giornata di musica che parte dalle prime ore del pomeriggio e arriva a tarda sera.

A Linate, i palcoscenici del Jova Beach ospitano: Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Baldini DubFiles, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Rkomi, Takagi & Ketra.

Mentre in serata Lorenzo avrà con sé suo palco le sorprese che ha tenuto “segrete” fino all’ultimo. Arriverà Tommaso Paradiso, insieme faranno anche per la prima volta live “La Luna e la gatta” con Takagi & Ketra.

Stasera tornerà Salmo, e potrà succedere di tutto! Salmo e Lorenzo sono legati da una lunga storia di vita e musica. Nel 2015 fu Lorenzo a chiedere al rapper sardo di aprire tutte le date del suo tour negli stadi. Salmo era all’inizio della sua carriera e per un artista vero l’esperienza di “gruppo spalla” può essere un grande lancio o il suo contrario. Salmo ne uscì fortissimo. Oggi nessuno più di lui nella scena rap è pronto a portare un live negli stadi da headliner.

Ma a Linate c’è anche un collegamento interspaziale con l’ISS e con il Comandante Luca Parmitano, in una versione inedita di “Non m’annoio”. Una speciale collaborazione nata da un sincero sentimento di stima e di amicizia reciproca. Parmitano è stato il protagonista di una delle “video cartoline” più apprezzate e in questa occasione presenta un suo talento del tutto inedito al grande pubblico in un duetto inaspettato su “Non m’annoio”.

“È il Jova Beach Party e qui può succedere di tutto perché è un’utopia musicale, un trip sensoriale, una figata spaziale!”

L’energia che arriva dal palco è talmente forte ed inequivocabile che sconvolge e costringe il pubblico a tradurre l’impulso in ballo. L’energia è ancora più forte perché arriva da chi è in perenne movimento, sempre rivolto verso il nuovo, con un motore sempre acceso alimentato da curiosità e desiderio costante di migliorare.

È questa energia contagiosa e vitale che ha reso possibile uno spettacolo, di una bellezza senza senso; è questa energia che ha reso possibile ciò che non lo sembrava. Oggi il progetto più ambizioso, complesso e memorabile della storia dei live di questo paese c’è, esiste e sarà un costante riferimento per tutti coloro che fanno musica. Dopo Linate, Il Jova Beach, chiuderà il suo corso e tornerà dal futuro da dove è nato e da dove è partito.