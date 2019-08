Il Jova Beach Party sold out a Policoro, foto e video

25mila secondo gli organizzatori i presenti alla tappa in Basilicata, l’undicesima del felice tour estivo di Jovanotti

POLICORO – Grande entusiasmo per la tappa di Policoro del Jova Beach Party, la festa più bella dell’estate di Jovanotti nelle spiagge italiane. L’undicesima tappa svoltasi il 13 agosto ha registrato 25mila presenze facendo sold out. Fans scatenati che cantano sotto la finestra dell’Hotel dove ha alloggiato Lorenzo Cherubini e lui, grato per la sorpresa ha risposto suonando per loro. La fotogallery mostra alcuni attimi della festa in spiaggia a cura di Maikid – Michele Lugares.

Nei clip di seguito riportati troviamo una sintesi della tappa svolta in Basilicata e uno con Jovanotti in compagnia della campionessa di nuoto, Benedetta Pilato, 14enne tarantina argento mondiale nei 50 rana in Corea del Sud.

JOVA BEACH PARTY A POLICORO

JOVANOTTI CON BENEDETTA PILATO