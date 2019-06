Julio Velasco a Milano per il Leadership Day

A poche settimane dall’addio alla pallavolo, l’allenatore leggenda del volley mondiale arriva all’Unahotels Expo Fiera per svelare le sue tecniche di leadership davanti a oltre 1000 imprenditori giunti da tutta Italia

Venerdì 14 giugno torna a Milano il Leadership Day di Performance Strategies con Julio Velasco, il più grande allenatore di pallavolo di tutti i tempi. A poche settimane dall’annuncio che pone fine alla sua straordinaria carriera di coach dopo 44 anni di attività, Velasco sarà a Milano per svelare davanti a una platea di oltre 1000 tra imprenditori, manager e CEO le migliori tecniche e strategie di leadership apprese “sul campo”. L’evento si terrà presso l’Unahotels Expo Fiera Milano di Via G. Keplero 12, Pero (MI).

Nel corso della giornata, attraverso esempi pratici, aneddoti e racconti di situazioni vissute in prima persona, l’allenatore argentino aiuterà i partecipanti a far proprie le migliori strategie di leadership, condividendo le sue tecniche motivazionali per raggiungere risultati da record. Julio Velasco è considerato l’allenatore più importante della storia della pallavolo mondiale.

Nella sua carriera ha vinto tutto: 4 titoli in Argentina, 4 scudetti, 3 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe col Modena Volley; due Mondiali, tre Europei, 5 World League, una Coppa del Mondo e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 con la nazionale italiana. L’argentino ha anche ricoperto cariche dirigenziali nel calcio: prima alla Lazio, poi nell’Inter. È l’unico coach di pallavolo al mondo ad aver vinto il titolo internazionale in due continenti diversi, Europa e Asia.

“I veri talenti non sono quelli a cui le cose riescono facili – commenta Velasco – ma coloro che, malgrado questa attitudine a farle facilmente, continuano ad esercitarsi per imparare a farle sempre meglio”.

Durante il LEADERSHIP DAY i partecipanti avranno modo di affrontare insieme a Julio Velasco tematiche come:

Individuare le giuste leve motivazionali per le diverse personalità;

Da Manager a Leader: ispirare i propri collaboratori;

Evitare la trappola del successo e raggiungere l’eccellenza;

La mentalità del vincente: come valorizzare gli errori;

Trasformare un gruppo di lavoro in un team affiatato e produttivo.

JULIO VELASCO è considerato il più grande allenatore di pallavolo di tutti i tempi. Artefice dei più grandi successi dell’Italia del volley, ha saputo condurre a risultati eccezionali tutti i team che ha guidato nel corso della sua lunga carriera, rivoluzionando il mondo della pallavolo. Il suo gruppo, passato alla storia come “generazione di fenomeni”, è stato premiato dalla Federazione Internazionale come la “Squadra del Secolo”. Vanta 2 ori mondiali, 3 europei, 5 titoli della World League e un argento alle Olimpiadi. Nel 2011 accetta la sfida di guidare la nazionale di pallavolo dell’Iran portandola per la prima volta nella storia a vincere i campionati asiatici e rinnovando la vittoria nel 2013. Velasco è l’unico allenatore al mondo ad aver vinto il titolo continentale in due continenti diversi (Europa e Asia). Al termine della stagione 2018/19 alla guida del Modena Volley, decide di terminare la sua carriera di allenatore.

PERFORMANCE STRATEGIES è la realtà di riferimento in Italia per la realizzazione di eventi di formazione con i massimi esperti mondiali nelle aree strategiche per chi fa business oggi: Negoziazione e Vendite, Marketing e Strategia Aziendale, Leadership e Management. Marcello Mancini, suo fondatore e CEO, ha fissato un nuovo benchmark nella formazione per il business con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti e strategie efficaci da mettere immediatamente in pratica per migliorare le proprie performance professionali a tutto tondo. Sviluppare nelle organizzazioni di oggi la cultura del business di domani: è questa la mission di Performance Strategies.