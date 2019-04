Katherine Kelly Lang: cena dai sapori toscani per la star Hollywoodiana

POGGIO A CAIANO – Katherine Kelly Lang si trova in Toscana pe motivi di lavoro e con il suo team ha fatto tappa al Ristorante La Furba a Poggio a Caiano, specializzato in pesce. L’attrice ha fatto i complimenti alla titolare del ristorante Silvia Piccolantonio per la qualità dei piatti.

La splendida interprete di Beautiful ha molto apprezzato l’ottimo pesce offerto da Del Mar di Massa Carrara spaziando da scampi di Porto Ercole alla Gallinella dell’alba pescata ad amo, degustando vini delle più importanti aziende di distribuzione d’Italia Meregalli con il Sassicaia a Château Latif, la Balan presente con champagne Thienot e Bolis vini con Eiswein austriaco Weinrieder.

Non è escluso, visto l’ ottima accoglienza culinaria, che l’attrice torni in Italia per partecipare a un progetto cinematografico di Luca Calvani, con il quale ha recitato in Beautiful nelle stagioni passate.