Kilimangiaro Estate: il debutto giovedì 23 luglio in prima serata su Rai 3

ROMA – Si alza il sipario sul teatro in cui scienza e arte si incontrano e il dialogo tra storia e contemporaneità diventa possibile. Torna Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich, con sei nuovi appuntamenti, a partire da giovedì 23 luglio alle 21.15 su Rai 3. Accanto alla Raznovich, vecchi e nuovi compagni di viaggio la accompagneranno nel corso della trasmissione.

Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli, che ci guideranno in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta, per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il nostro modo di guardare la Terra e il nostro posto nell’universo.

Dalla scienza all’arte, con Jacopo Veneziani, storico dell’arte, che ci guiderà alla scoperta del profondo legame tra creatività e natura. Un intreccio di linguaggi che prosegue con Daniele Michienzi, insegnante di italiano e latino in un liceo di Milano. Laureato in Linguaggi dei Media e in Lettere Moderne, da sempre mette in relazione linguistica e letteratura con le dinamiche della comunicazione contemporanea. A Kilimangiaro presenterà Latin Lover, il suo primo libro, una dichiarazione d’amore alla lingua e alla letteratura latina e a quegli elementi che ancora oggi ci avvicinano all’Impero romano.

Lo sguardo si sposterà poi sull’attualità con il talk di Maura Gancitano e Maria Luisa Frisa, dedicato al rapporto tra corpo, salute e società. Partendo dal caso del Giappone e dalla discussa legge che lega il peso corporeo alla prevenzione sanitaria, la filosofa e la teorica della moda rifletteranno su come il corpo sia diventato uno spazio di giudizio, controllo e aspettative, attraversato da fattori sociali, economici e culturali che vanno ben oltre la semplice volontà individuale. Un confronto su body shaming, nuovi ideali di bellezza e trasformazioni della nostra immagine per capire come sta cambiando il modo in cui guardiamo e raccontiamo i nostri corpi.

Infine, torna Diego Gastaldi, amico del Kilimangiaro: sportivo in carrozzina e instancabile viaggiatore, racconterà le sue avventure tra Europa, Africa e Canarie e arriverà in studio a bordo del suo nuovo furgone, pronto a partire verso nuove scoperte.