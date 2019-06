1° Premio de La Pellicola D’oro – Serie tv: i nomi dei vincitori

Tra i premiati al Teatro Manzoni di Roma l’attrice Claudia Pandolfi, Giorgio Tirabassi. Premi speciali per Riccardo Tozzi, Marina Tagliaferri e Cinzia Th Torrini

ROMA – Lo scorso 28 giugno si è svolto al Teatro Manzoni di Roma la prima edizione del Premio de La Pellicola D’oro – Serie tv. Dopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema, lo scorso mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e l’artigianato delle serie televisive. Promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” dello scenografo e regista Enzo De Camillis e grazie alla collaborazione dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi), la Pellicola d’oro nasce per portare alla ribalta i mestieri del set, dai tecnici agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Un premio per tutti quei professionisti che lavorano dietro la macchina da presa e si nascondono nei titoli di coda fondamentali per la realizzazione di un film.

A presentare la serata: Stefano Masciarelli che, con la sua simpatia ha coinvolto il pubblico presente in sala. Tantissimi i premi per ‘Medici – The Magnificent’ – serie tv anglo-italiana in onda su Rai 1 e grande successo anche per ‘Ultimo – Caccia ai Narcos’, in onda a dicembre su Canale 5 con Raoul Bova,.

Premi Speciali al produttore Riccardo Tozzi premiato da Chiara Sbarigia (Direttore Generale dell’APA), alla regista Cinzia Th Torrini e a Marina Tagliaferri, volto storico della soap ‘Un posto al sole’. Presenti in sala anche Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi (premiata dal Dott. Vito Maria D’Adamo del MIBAC) a ritirare i premi come Miglior Attore per la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie Liberi sognatori e Miglior attrice per la serie Rai E’ arrivata la felicità 2.

Tanti i volti noti della tv e del cinema presenti all’esordio di questo unico premio dedicato alla categoria. In platea, tra le prime file, ecco Enrico Lo Verso, reduce dall’avventura a Ballando con le stelle, il direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco a ritirare il premio del padre Giancarlo come miglior Truccatore per “I Medici – The Magnificent’, l’attore Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia (attrice e giurata del programma tv “All together now”) il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco Squitieri e i giovani attori Valeria Flore, Alessandro Parrello e Gianni Alvino.

Tra i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, ANICA, APA, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.

Tra gli ospiti musicali: Le Amaranta Vocal Trio, e Maurizio Fortini, noto cantante dialettale romano.

I VINCITORI PELLICOLA D’ORO SERIE TV PRIMA EDIZIONE 2019

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE: Cristina Tacchino – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA: Simone D’Onofrio – Ultimo – Caccia ai Narcos

Prodotto da: Taodue

Regia di: Alexis Sweet

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA: Mauro Pescetelli – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA: Luigi Rocchetti – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA: Riccardo Passanisi – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR SARTA DI SCENA: Antonella Bachini – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI: Massimo Ciaraglia e Fabio Traversari – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE: Rodolfo Calascibetta – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCA DI SCENA: Francesca De Simone, Giancarlo Del Brocco e Paola Gattabrusi – Medici – The Magnificent

Prodotto da: Lux Vide

Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini

MIGLIOR FONICO DI PRESA DIRETTA: Massimo Simonetti – Ultimo – Caccia ai Narcos (Taodue)

Prodotto da: Taodue

Regia di: Alexis Sweet

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Giorgio Tirabassi – Libero Grassi – A Testa Alta (Taodue)

Prodotto da: Taodue

Regia di: Graziano Diana

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Claudia Pandolfi – È Arrivata la Felicità 2 (Publispei)

Prodotto da: Publispei

Regia di: Francesco Vicario

PREMIO PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA: Cinzia TH Torrini

PREMIO PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA: Marina Tagliaferri

PREMIO PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA: Riccardo Tozzi