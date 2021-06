ROMA – “Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione. Ora andiamo avanti: con vaccini e 100% tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere”.

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto).