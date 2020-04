Lazio, senti Parolo: “Spero che tutti riusciranno a trarre vantaggio da questo periodo di quarantena”

ROMA – “All’inizio la gente vorrà ripartire al massimo, ma aver avuto più tempo a casa porterà a delle riflessioni nel futuro: spero che tutti riusciranno a trarre vantaggio da questo periodo di quarantena. Nella vita di tutti i giorni si perdono di vista tanti dettagli portando spesso il proprio corpo ad un sovraccarico. Ogni faccenda negativa può avere un risvolto positivo, dobbiamo concentrarci proprio sugli aspetti positivi altrimenti non si riuscirà a ripartire”.

Sono le parole di Marco Paolo, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel. “L’Italia riesce sempre a trovare una soluzione a tutto, mi auguro che dopo la quarantena non ci sia spazio per la follia, ma per la ponderazione”.

E ancora: “Mi manca molto lo spirito della competizione, la partitella in allenamento e la voglia di sfidarci quotidianamente. È sempre bello vincere e giocare la domenica, ma la cosa che mi manca di più è appunto la sfida quotidiana e la voglia di dimostrare ogni giorno qualcosa. Vogliamo tornare il più presto a tutto questo. Ho seguito Immobile alla guida nel GP virtuale in Cina, lui è molto avanti rispetto a me nel gaming. Ma ci confrontiamo spesso sulla Formula 1, alla playstation lui è più forte rispetto a me, ma a livello di conoscenze magari sono più avanti io”, ha aggiunto il centrocampista biancoceleste.