Le clementine di Confagricoltura Donna tornano nelle piazze italiane

Il 25 novembre tornano le clementine solidali di Confagricoltura Donna nelle piazze italiane per dire basta alla violenza sulle donne

ROMA – Riparte #OrangeConfagri, la campagna di Confagricoltura che porta nelle piazze italiane un gesto semplice ma dal significato profondo: una clementina per ogni donna che ha trovato la forza di dire basta.

L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e Fidapa, rinnova il sostegno concreto ai Centri antiviolenza che ogni giorno offrono ascolto, protezione e supporto alle vittime.

Un simbolo che diventa azione

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le imprenditrici agricole di Confagricoltura Donna distribuiranno clementine solidali in numerose città italiane. Un gesto che si trasforma in raccolta fondi per rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro la violenza di genere.

I numeri parlano chiaro: dall’inizio del 2025 si contano 78 femminicidi e 67 tentati femminicidi. Dati drammatici che ricordano quanto sia urgente continuare a sensibilizzare e agire.

Le piazze coinvolte

Le clementine arancioni saranno presenti nei centri di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. Occasioni di incontro, solidarietà e consapevolezza.

Le voci delle promotrici

Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna: “Vogliamo costruire una società in cui il rispetto sia realtà quotidiana. Le clementine, frutti della terra e simbolo di vita, ci ricordano che ogni gesto di cura può diventare resistenza. In quell’agrumeto di Corigliano Calabro dove Fabiana Luzzi ha perso la vita, oggi cresce anche il nostro impegno: coltivare rispetto, seminare consapevolezza, raccogliere giustizia”.

Adriana Macchi, presidente Soroptimist International d’Italia: “La cooperazione e il fare rete sono fondamentali per contrastare ogni forma di violenza. Con #OrangeConfagri uniamo i frutti della terra al colore arancione, simbolo di speranza e solidarietà. Saremo nelle piazze per ribadire il nostro rifiuto di ogni violenza e sostenere i centri antiviolenza”.

Una campagna globale

Nata nel 2013, l’iniziativa si inserisce nella campagna ONU “Orange the World”, che richiama l’impegno internazionale contro la violenza di genere.

Sul sito di Confagricoltura è disponibile l’elenco completo delle piazze e delle date: orangeconfagri.