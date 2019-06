L’ex pornodivo Franco Trentalance parla di amore al Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) – Un “triangolo che non era stato considerato” è in programma sabato 15 giugno alle 18:30 durante il Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Leali delle Notizie. In occasione della quinta edizione della kermesse che illustra il mestiere di cronista nelle sue molteplici sfaccettature, è previsto il dialogo “Amo, amavi, amare – Le forme dell’amore”, con tre primari nomi che hanno dedicato la propria vita professionale ad analizzare le forze che muovono l’Eros: Isabella Bossi Fedrigotti, Willy Pasini e l’ex pornodivo Franco Trentalance (foto).

L’inedito incontro a tre è moderato da Silvia De Michielis, firma de Il Friuli. Il dialogo sulle forme dell’amore, coinvolge la giornalista e scrittrice, lo psichiatra, sessuologo e saggista, nonché l’ex protagonista di centinaia di pellicole per adulti e volto noto della TV, oggi coach e scrittore. Franco Trentalance, classe 1967, è infatti un apprezzato autore del genere Thriller, con già cinque pubblicazioni e una graphic novel, edite negli ultimi 4 anni. Ma nell’incontro di sabato pomeriggio in provincia di Gorizia, illustrerà le teorie e tecniche che ha descritto nel manuale: Seduzione Magnetica (ed. Ultra, 2018).

Non è un banale sussidiario per incrementare i flirt, ma è un inno allo sviluppo personale: «il messaggio è semplice: impegnati, migliorati, piacerai e ti piacerai di più» – riassume il coach bolognese, che insegna ad accrescere attitudini e potenzialità personali. Mai come nell’attuale contesto storico e politicamente corretto, la seduzione e la conquista amorosa sono argomenti avventati e arditi, da pubblicare nero su bianco. Persino il primo successo editoriale del padre del Futurismo, il non casuale saggio “Come si seducono le donne” di Filippo Tommaso Marinetti, è rinchiuso oggi in una teca del Museo del Novecento di Milano e viene irriso nel 2019 con foto e commenti dai visitatori sui social network: beffardo destino per l’intellettuale romantico, che voleva “distruggere i musei”.

Proprio per l’audacia contemporanea che hanno acquisito temi come l’Eros e la Seduzione, sabato pomeriggio vengono esplorate le forme dell’amore, tramite le esperienze dei tre autorevoli protagonisti della tavola rotonda, organizzata alle 18:30 presso la piazzetta Francesco Giuseppe I, per l’edizione 2019 del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia.