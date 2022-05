Lezzi: “Roma è sporca, deve soffocare sommersa dai rifiuti?”

ROMA – “Roma è sporca. Gualtieri, per sviare dalla sua inerzia che sta cancellando ciò che di buono era stato fatto, la butta sull’inceneritore. Ma nel frattempo che venga realizzato e messo in funzione quest’inceneritore ideato, sognato e voluto dalla Premiata Ditta Letta-Salvini, Roma deve soffocare sommersa dai rifiuti? O è sempre colpa della Raggi?”.

Così su Facebook Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex ministra per il Sud. “Già nel primo mese dall’elezione, la Raggi fu destinataria di attacchi a stampa e reti unificate durati 5 anni da parte di tutti. Quei tutti che ora sono scomparsi e son felici e contenti di avere la monnezza sotto casa che prolifera. Tutto succede come se alla Regione Lazio non ci fosse Zingaretti e al Comune di Roma non ci fosse Gualtieri. La discussione sull’inceneritore è solo il solito inganno Pd per distrarre dai problemi che non intende risolvere”, aggiunge Lezzi.