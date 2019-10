Libri: a Roma la presentazione de “La storia della Disco Music”

ROMA – Dopo Milano, toccherà a Roma ospitare la presentazione di lancio de “La storia della Disco Music” (Hoepli) di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. Un volume ricco di racconti, aneddoti e citazioni, che fornisce una mappa fondamentale per orientarsi tra varie correnti, superstar, icone e “meteore” della Disco Music, senza dimenticarne i personaggi più oscuri e il contributo fondamentale all’evoluzione della musica moderna.

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18:30, presso la Feltrinelli RED di Via Tomacelli a Roma, interverranno con gli autori Gazebo e Dario Salvatori. Moderano Manuela Caserta e Antonio Ranalli.

Per la prima volta in Italia un libro descrive a 360 gradi la nascita, l’apoteosi e (l’apparente) declino dello stile musicale più rivoluzionario della pop-culture.

Proprio 40 anni fa, nel 1979, la disco music incendiava le classifiche di tutto il mondo con brani cult rimasti leggendari da Hot Stuff di Donna Summer a I Will Survive di Gloria Gaynor, da Good Times degli Chic a Knock On Wood di Amii Stewart da Da Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart a Don’t Stop ‘Til You Get Enough di Michael Jackson, fino allo storico duetto di Donna Summer e Barbra Streisand, No More Tears (Enough Is Enough).

Chiunque pensi che la Disco sia nata dal nulla o artificialmente in studi di registrazione avveniristici, si sbaglia. Tutto cominciò nei primi anni ’70 quando ilpadre di tutti i DJ David Mancuso scoprì in un mercatino il vinile di uno sconosciuto sassofonista camerunense Manu Dibango dal titolo Soul Makossa oggi riconosciuto come il primo disco-track della storia, quando ancora la Disco Music ancora non aveva un nome.

Melting pot sociale, culturale e sonoro, la Disco fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato, da movimento underground, negli anni si è evoluto in carismatico trend-setter di massa ancora oggi celebrato. Il libro vanta la prefazione di Gloria Gaynor, un’introduzione di Amii Stewart e postfazioni di Mario Biondi e Ivan Cattaneo.

Andrea Angeli Bufalini. Giornalista, critico musicale e scrittore, ha all’attivo pluriennali collaborazioni con varie testate musicali, tra cui “Radio & TV”, “Rockstar”, “Classic Rock” e “RadioCorriereTV”. È co-autore, con Giovanni Savastano, del libro La Disco. Storia illustrata della discomusic (Arcana, 2014).

Giovanni Savastano. Psicoterapeuta, docente e scrittore, ha collaborato con varie riviste musicali tra cui “Musica e Dischi”, “Classix!” e “Classic Rock”. È co-autore, con Giovanni Savastano, del libro La Disco. Storia illustrata della discomusic (Arcana, 2014).