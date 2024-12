ROMA – Mercoledì 11 dicembre, presso l’aula della Commissione Politiche Ue del Senato, le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgeranno l’audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (foto), in merito al ‘Libro verde made in Italy 2030’ sulla politica industriale.

L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv a partire dalle ore 13,30.