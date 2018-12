Luisa Muraro: “Questo Papa ha delle idee giuste sulle donne”

La filosofa nella nona puntata del programma ‘Ave Maria’ con Papa Francesco, condotto da don Marco Pozza su Tv2000

ROMA – “Ho incontrato un femminismo che non è quello dei mass media, è un femminismo più vero. Ho incontrato donne femministe che mi hanno restituito la possibilità e la voglia di fare filosofia, di pensare filosoficamente”. Lo dice la filosofa Luisa Muraro, nata a Montecchio Maggiore in Veneto, nella nona puntata del programma ‘Ave Maria’ con Papa Francesco, condotto da don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere di Padova, in onda su Tv2000 martedì 11 dicembre alle ore 21.05.

“Io avevo studiato bene filosofia – aggiunge la Muraro – il mio professore Bontadini mi ha voluta come assistente perché insisteva che ero portata alla filosofia, ma poi con la filosofia degli uomini non mi trovavo e forse con gli stessi uomini”.

“La Chiesa e il cristianesimo – sottolinea la Muraro – hanno il grandissimo merito di averci trasmesso proprio l’inizio del mistero divino, che sono le donne: Maria, Elisabetta e non dimentichiamo Anna, la madre di Maria, non dimentichiamo questa importantissima coppia femminile. La Chiesa ha il merito soprattutto con l’arte sacra e la liturgia, di averci trasmesso questo, ma per il resto ha sempre cercato di addomesticare le donne. La stessa Teresa d’Avila un giorno è sbottata, si è rivolta al Signore e ha detto: ‘Ma sono tutti uomini questi e non ci lasciano fare quello che vorremmo’”.

Con l’elezione di Papa Francesco, la Muraro evidenzia “un miglioramento” e nell’ultimo discorso in cui è “andato in profondità sulla tratta e la prostituzione l’ho molto ammirato perché lui ha fatto la cosa giusta: ha messo e puntato il dito dalla parte maschile. Non ha puntato il dito verso le donne, ha puntato il dito verso gli uomini per imputare a loro e per chiedere loro di dare una risposta risolutiva a questa sofferenza femminile. Ha visto le donne che si prostituiscono, le ha viste come sofferenti e non come peccatrici. Questo Papa ha delle idee giuste sulle donne”.