Marefestival, Premio Troisi 2019: dove, quando, gli ospiti

Si svolgerà dall’11 al 14 luglio a Salina. Saranno presenti Miriam Leone, Giorgio Tirabassi, Ezio Greggio, Roby Facchinetti, Anna Mazzamauro, Rossella Brescia

MESSINA – Dalla madrina Maria Grazia Cucinotta a Miriam Leone, da Giorgio Tirabassi a Ezio Greggio, da Roby Facchinetti a Rossella Brescia, da Anna Mazzamauro ad Arturo Brachetti: saranno in tanti a ricordare Massimo Troisi nel venticinquennale della morte, in occasione dell’ottava edizione di Marefestival, diretto dal giornalista Massimiliano Cavaleri, che si terrà dall’11 al 14 luglio a Salina, l’isola delle Eolie in cui fu girato l’ultimo suo film “Il Postino”, candidato a quattro premi Oscar e vincitore di una statuetta per le musiche.

Quattro giorni di proiezioni di lungometraggi, corti e documentari, interviste “a tu per tu” con gli artisti e la consegna dei riconoscimenti in ricordo dell’attore e regista napoletano durante le serate che si svolgeranno nelle piazze principali dei Comuni di Santa Marina Salina e Malfa.

Tra gli ospiti musicali Attilio Fontana, ex leader dei Ragazzi Italiani e vincitore di Tale&Quale Show nel 2013 e Clizia Fornasier, attrice e cantante che presenterà il romanzo “È il suono delle onde che resta” (edizioni Harper Collins Italia 2019). Ezio Greggio, che ha già ricevuto il premio Troisi, torna per la terza volta al Festival e sarà accompagnato da Romina Pierdomenico, valletta de “La Sai l’Ultima” pronta a ricevere un riconoscimento per il migliore debutto televisivo, dato il successo di ascolti del programma. Ritorna Tony Sperandeo, attore siciliano che ha interpretato oltre 100 pellicole, e ritirerà il Premio CRAL Provincia Messina, assegnato anche a Giorgio Tirabassi e a Miriam Leone.

Tra i comici sarà premiato il noto volto di Zelig Rocco Barbaro, che ha alle spalle una lunga carriera in numerosi programmi tv e film.

Marefestival è promosso dall’Associazione Prima Sicilia, di cui sono vicepresidente Patrizia Casale e segretario Francesco Cappello, e patrocinato dal Comune di Santa Marina Salina, Comune di Malfa, ARS, Club Panathlon e si svolge in partenership con lo SportFilmFestival di Palermo, giunto alla 40esima edizione.

Il Festival è presentato dal direttore artistico Massimiliano Cavaleri insieme con le giornaliste siciliane Nadia La Malfa e Marika Micalizzi.