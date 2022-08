“My Way” la mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker a Roma

La Fondazione Museo Crocetti di Roma ospiterà dal 9 al 15 settembre 2022 la mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker

ROMA – Fondazione Museo Crocetti di Roma inaugura Venerdì 9 settembre alle ore 17.00 la nuova mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker, dal titolo “My Way” con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, con il Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma XV, a cura di Anna Isopo, con la presentazione a cura dello Storico dell’arte Giorgio Vulcano.

Il titolo della mostra, scelto appositamente per presentare le opere dell’artista tedesco, intende affermare la continua e accurata ricerca del colore che Axel Becker esprime attraverso la singolare sintetizzazione espressiva. Un rapporto di predilezione porta nuovamente Axel Becker a Roma con una serie di opere, tra cui alcune inedite, che raccontano attraverso il suo linguaggio minimale, la complessità di un’anima. Un linguaggio eterogeneo polarizzato attraverso una complessa sintesi alla rappresentazione della realtà.

Non solo narrazione, non solo occasione di un’esperienza di puro godimento estetico ma un’opportunità per l’osservatore di riflettere oltrepassando l’eleganza delle forme e delle cromie fatte di colori intensi e decisi.

Axel Becker è nato il 15 dicembre 1965 a Francoforte sul Meno. È laureato in economia aziendale ed è attivo come artista appassionato da oltre 20 anni. Nell’estate del 2018, Axel Becker è stato uno studente magistrale con il noto professore d’arte e scultore Josip Diminić, lavorando nei suoi studi a Labin e Diminići. Ha esposto le sue opere a livello nazionale e internazionale (Italia, Croazia, Slovenia, Cina, Giappone, Svizzera, Spagna, Vaticano, Austria, Emirati Arabi Uniti, Israele, Gran Bretagna, Francia). Axel Becker è un artista membro del Württembergischer Kunstverein di Stoccarda, del Kunst international eV, Stoccarda e del Böblinger Kunstverein, Böblingen.

Orari

Dal lunedì al venerdì 11 – 13 | 16 – 19 sabato 11 – 19

Domenica chiuso

Ingresso libero