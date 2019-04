Nick Mason’s Saucerful Of Secrets: in Italia 6 appuntamenti con la grande musica dei Pink Floyd

MILANO – Nick Mason’s Saucerful Of Secrets suoneranno le canzoni dei Pink Floyd in uno show incredibile che farà tappa in Italia l’8 luglio a Chieti Summer Festival (Arena La Civitella), 12 luglio a Taormina (Teatro Antico), 14 luglio a Ravenna Festival (Pala De André), 16 luglio al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica), 17 luglio all’Umbria Jazz di Perugia (Arena Santa Giuliana) e il 18 a Brescia (Piazza Della Loggia).

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it. Per conoscere il calendario completo del tour visitare il sito www.thesaucerfulofsecrets.com.

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets comprende Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken. Si tratta di un concerto unico per celebrare i primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono i brani tratti dagli album ‘The Piper At The Gates of Dawn’ e ‘A Saucerful Of Secrets’.

Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. Nick Mason è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.