Olimpiadi di Parigi, cinque cocktail per omaggiare gli Azzurri

In vista dell’inizio delle Olimpiadi 2024, un panel di bartender riuniti da Anthology by Mavolo ha ideato “Mixolimpica”

Sacrificio, fatica e passione: sono questi gli elementi che contraddistinguono la vita di uno sportivo. La storia insegna che solo i più forti atleti a livello mondiale possono partecipare alle Olimpiadi, ma pochi entrano nell’Olimpo dello sport conquistando la medaglia d’oro, un privilegio che dura per l’eternità. Mancano pochi giorni all’inizio della XXXIII edizione della competizione più antica della storia: il 26 luglio prendono il via i Giochi Olimpici di Parigi 2024 che si prospettano come sempre entusiasmanti e ricchi di agonismo. Nel corso delle due settimane olimpiche, tutto il mondo è sintonizzato sullo stesso canale per ammirare le gesta dei migliori atleti di ogni nazione, tutti alla ricerca dello stesso obiettivo: il gradino più in alto del podio. Una fibrillazione che non coinvolge, però, solo l’universo sportivo, bensì anche quello della mixology: infatti, un panel di esperti bartender riuniti da Anthology by Mavolo ha ideato “Mixolimpica”, vale a dire una drinklist esclusiva ispirata agli atleti più amati e attesi della spedizione azzurra. Questi drink non solo esaltano il talento e le impareggiabili caratteristiche di ogni sportivo, ma offrono anche un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

“Questi cinque cocktail sono un tributo agli atleti italiani che rappresenteranno il nostro paese alle Olimpiadi 2024. Ogni drink racconta una storia, un’emozione e un pezzo del carattere di questi straordinari professionisti. Che siate fan del running, del tennis, del salto in alto, del volley o della scherma, c’è un cocktail che vi aspetta per brindare ai successi azzurri. Salute agli atleti e alle Olimpiadi 2024!”, ha affermato Alberto Birollo, drinksetter di Anthology by Mavolo.

Entrando più nel dettaglio in merito alla drinklist, il caffè è l’assoluto protagonista del “9”58”, il drink dedicato al campione olimpico Marcell Jacobs e al suo obiettivo personale di battere il record mondiale di Usain Bolt: è composto da vodka Le Philtre, liquore al caffè Black Sinner, sciroppo al caramello salato Bacanha e una tazzina di caffè, shakerati e serviti in una coppa con la guarnizione di chicchi di caffè. Due fette di cetriolo sono la garnish di “Fioretto”, il cocktail intitolato alla portabandiera olimpica Arianna Errigo: tequila Don Ramón Plata, sciroppo Fiore di Sambuco Bacanha, succo di lime e Le Tribute Lemonade sono gli ingredienti di questo drink che simboleggia l’eleganza della schermitrice azzurra. “Jump to Gold” è il nome del cocktail dedicato all’altro portabandiera italiano, ovvero Gimbo Tamberi: si tratta di un twist sul Cameron’s Kick, cocktail storico di Harry MacElhone che risale al 1922, ed è composto da mezcal Le Tribute, whisky Brave New Spirits Lighthouse Peated e sciroppo orzata Bacanha con l’aggiunta di succo di limone, albume d’uovo pastorizzato e 3 gocce di soluzione salina affumicata.

Non poteva mancare il drink intitolato al tennista numero 1 al mondo: “Sinnergia” per Jannik Sinner e la sua instancabile forza. Il gin Amuerte, rigorosamente versione Orange, è il protagonista di questo cocktail insieme a succo di lime, succo d’ananas, sciroppo di zucchero di canna Bacanha e un pizzico di sale shakerati e serviti in un bicchiere Collins. Completano il drink un cucchiaio di liquore al caffè Black Sinner e una foglia di Shiso Rosso. “Ace to Ace” è, invece, il cocktail dedicato alla pallavolista azzurra Paola Egonu e alla sua energica luminosità: gin Saneha Luminous, rum Chalong Bay Tropical Notes Lime Kaffir, succo d’arancia, succo di lime, polpa di mango e quattro gocce di soluzione salina sono mixati e serviti in un bicchiere alto con una spolverata di pepe di Sichuan.

5 ricette della drinklist “Mixolimpica”, per brindare agli atleti azzurri in missione a Parigi:

9”58

Ingredienti: 50 ml vodka Le Philtre, 10 ml liquore al caffè Black Sinner, 1 tazzina di caffè, 10 ml sciroppo al caramello salato Bacanha, chicchi di caffé per guarnire.

Procedimento: versate tutti gli ingredienti per 9”58 all’interno di uno shaker. Agitate e servite, filtrando in una coppa da cocktail. Infine, guarnite con qualche chicco di caffè.

FIORETTO

Ingredienti: 45 ml tequila Don Ramón Plata, 20 ml sciroppo Fiore di Sambuco Bacanha, 30 ml succo di lime, Le Tribute Lemonade, 2 fette di cetriolo per guarnire.

Procedimento: versate tutti gli ingredienti nello shaker, tranne Le Tribute Lemonade, e agitate energicamente. Filtrate il tutto in un bicchiere Collins pieno di ghiaccio. Infine, colmate con Le Tribute Lemonade e guarnite con due fette sottili di cetriolo. L’armonia del cocktail emerge dall’incontro tra la vegetalità del tequila e del cetriolo, la dolcezza dello sciroppo di fiori di sambuco e l’acidità del lime.

JUMP TO GOLD

Ingredienti: 30 ml mezcal Le Tribute, 20 ml whisky Brave New Spirits Lighthouse Peated, 10 ml sciroppo orzata Bacanha, 15 ml succo di limone, 15 ml albume d’uovo pastorizzato, 3 gocce di soluzione salina affumicata.

Procedimento: per preparare il cocktail, versate tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker senza ghiaccio, e shakerate. Successivamente, aggiungete del ghiaccio nello shaker e shakerate nuovamente. Concludete filtrando il tutto in una coppetta ghiacciata, seguendo la tecnica double strain.

Per realizzare la soluzione salina affumicata sciogliete 20 grammi di sale affumicato in 100 ml di acqua bollente. Filtrate e conservate in una boccetta con tappo contagocce.

Note: la tecnica del “double strain” è utilizzata per ottenere un drink privo di residui solidi e dalla consistenza liscia. Consiste nel filtrare il cocktail due volte: prima con un colino a maglie larghe e poi con un colino a maglie fini.

SINNERGIA

Ingredienti: 50 ml gin Amuerte Orange, 20 ml succo di lime, 30 ml succo d’ananas, 10 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaio di liquore al caffé Black Sinner, 1 foglia di Shiso Rosso per guarnire.

Procedimento: Per prima cosa versate tutti gli ingredienti, tranne il liquore Black Sinner, in uno shaker e shakerate vigorosamente. Successivamente versate il tutto in un bicchiere Collins, e aggiungete in sospensione 1 cucchiaio di liquore al caffè Black Sinner. Guarnite il cocktail con una foglia di Shiso Rosso.

ACE TO ACE

Ingredienti: 40 ml gin Saneha Luminous, 10 ml rum Chalong Bay Tropical Notes Lime Kaffir, 10 ml succo d’arancia, 25 ml succo di lime, 30 ml polpa di mango, 4 gocce di soluzione salina, una spolverata di pepe di Sichuan.

Procedimento: per preparare il drink Ace to Ace, versate tutti gli ingredienti in uno shaker e agitate vigorosamente. Successivamente, filtrate con un colino e versate in un bicchiere alto riempito di ghiaccio. Completate il cocktail con una leggera spolverata di pepe di Sichuan.