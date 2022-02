“Oltre il festival”, Privitera Eventi incanta il Festival di Sanremo 2022

“Siamo felici di iniziare l’anno in questo modo ed essere parte di questo progetto al quale lavoriamo da diversi mesi, eventi di questo tipo, in questo momento storico, sono molto importanti per trasmettere fiducia sulle potenzialità dell’anno a venire”

Privitera Eventi, leader nel settore delle coperture scenografiche e degli eventi installa la Serra La Fenice nella splendida cornice di Villa Nobel, Sanremo, all’interno del progetto “Oltre il Festival” all’insegna di musica, ecosostenibilità, accoglienza e sicurezza. “Oltre il festival” è un nuovo concept-contenitore di eventi, ideato e organizzato da Consorzio Idee Itineranti, team di professionisti della creatività e della produzione di eventi che ruota attorno al Festival, in un ambiente accogliente, rilassante e riservato.

Nel suggestivo scenario di Villa Nobel, perfettamente inserita nel patrimonio edilizio si inserisce la creazione della Privitera Eventi caratterizzata da un elegante ed avvolgente allestimento, volto a garantire una sensazione di accoglienza legata alla personalizzazione dell’ambiente. L’allestimento floreale è stato realizzato dal noto garden designer Thomas Pellizzaro che ha saputo interpretare magicamente il concetto della Serra. Sono state scelte palme, palmizi, eucalipto, asparago selvatico, tutti elementi che vengono coltivati a Sanremo.

All’interno della splendida Serra La Fenice e nei salotti interni di Villa Nobel, sede museale della vita e dell’operato dello scienziato svedese Alfred Nobel, trovano posto le attività delle emittenti radiofoniche e degli altri sponsor protagonisti con un palinsesto quotidiano ricco di proposte e momenti unici. La Serra diventa così la sede di eventi, incontri, conferenze, convegni, cene ed aperitivi durante il Festival della Canzone Italiana 2022.

Nell’innovativo media hub trasmettono le principali radio nazionali e locali di RadioMediaset: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Un luogo di incontro dove addetti ai lavori, ospiti e artisti si ritrovano per raccontare e raccontarsi attraverso le radio, le iniziative dei partner e attività digital e social. Nel salone delle radio, nel corso di tutte le giornate i conduttori delle varie radio accolgono ospiti musicali e non, influencer, artisti e con loro chiacchierano di attualità, costume, benessere e bellezza con un occhio fisso sul Festival della canzone italiana.

“Essere presenti al Festival della Canzone Italiana con la nostra serra La Fenice rappresenta un traguardo molto importante. Siamo felici di iniziare l’anno in questo modo ed essere parte di questo progetto al quale lavoriamo da diversi mesi, eventi di questo tipo, in questo momento storico, sono molto importanti per trasmettere fiducia sulle potenzialità dell’anno a venire. Il nostro obiettivo, ora, è instaurare una lunga e duratura collaborazione con il Consorzio Idee Itineranti per i progetti futuri”. ha detto Angelo Privitera, socio di Privitera Eventi.

Oltre Il Festival gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.

PRIVITERA srl

Fondata a Tradate (VA) alla fine degli Anni ‘80, in uno dei distretti caratterizzati dalla migliore artigianalità made in Italy, Privitera si è progressivamente imposta come punto di riferimento nel settore della progettazione e costruzione di tensostrutture e allestimenti per ogni genere di manifestazione e di eventi – pubblici, aziendali e privati -, quali sfilate, convention, manifestazioni sportive e cerimonie.

La vocazione alla ricerca, all’innovazione di prodotto in chiave sostenibile e al dialogo costante fra tecnologie d’avanguardia e design, hanno alimentato un costante sviluppo aziendale che negli ultimi dieci anni si è esteso anche al settore dei complementi d’arredo, molti dei quali progettati e realizzati in esclusiva per l’azienda da artigiani locali, pensati per rispondere alle diverse declinazioni dei gusti e degli stili e in grado di ricreare qualsiasi atmosfera desiderata. Per dare nuovo respiro alla propria evoluzione, nel 2015 l’azienda ha aperto a Tradate l’Officina Feniciana, un proprio spazio che è insieme showroom e laboratorio espositivo aperto, inaugurato con una mostra di otto artiste votate al riutilizzo materico e alla rinascita dei materiali dismessi.

Il tema della rinascita e del riutilizzo è quindi tornato nel 2019, con il debutto, al Fuorisalone della Milano Design Week, della nuova serra modulare in ferro e policarbonato, “La Fenice”, una struttura raffinata, leggera e agevolmente adattabile ad ogni esigenza e contesto architettonico. All’ingresso del percorso di DDN Phutura, al centro degli iconici spazi medioevali e rinascimentali di piazza Castello e del parco Sempione, Privitera ha installato due serre “la Fenice” – dedicate la prima ad accogliere stampa e addetti ai lavori e la seconda ad ospitare incontri, concerti ed eventi- per ricevere i visitatori richiamando immediatamente le idee di trasparenza e di eco-sostenibilità che ispiravano la manifestazione.