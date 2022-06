Papa Francesco il 28 agosto visiterà L’Aquila

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco sarà domenica 28 agosto a L’Aquila per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V, nella Perdonanza del 2022. Il programma – comunicato dal Vaticano – prevede la partenza del pontefice, in elicottero, alle 8. L’atterraggio nello Stadio Gran Sasso di L’Aquila è previsto per le 8.25. Quindi il Papa si trasferirà in auto a Piazza Duomo dove sarà accolto dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, il prefetto Cinzia Teresa Torraco, il sindaco Pierluigi Biondi.

Accompagnato dal card. Petrocchi, il Papa entrerà in Duomo per una visita privata. Alle 9.15, sul sagrato del Duomo, Papa Francesco rivolgerà un saluto ai familiari delle vittime, alle autorità e ai cittadini presenti in Piazza. Al termine, è previsto il trasferimento in auto alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio dove alle 10 celebrerà la Messa alla quale seguirà la recita dell’Angelus. Quindi si svolgerà il rito dell’apertura della Porta Santa. Alle 12.30 Papa Francesco si congederà dalle autorità locali che lo hanno accolto e si trasferirà in auto allo Stadio Gran Sasso. Il decollo dell’elicottero è previsto alle 12.45, l’atterraggio in Vaticano alle 13.15.