Papa Leone XIV ai giovani: “Costruite un mondo migliore senza guerre”

MUXIMA – Papa Leone XIV, parlando al santuario mariano di Muxima, in Angola, affida ai giovani “un grande progetto: quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre più i cuori, le strutture e i programmi, per il bene di tutti”.

E poi: “È l’amore che deve trionfare, non la guerra!”, conclude il pontefice. Papa Leone XIV dice dunque basta alle ingiustizie, alla miseria e alla disonestà.