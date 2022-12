Ponte sullo Stretto, Salvini: “Opera prioritaria non più rinviabile”

ROMA – Il Ponte sullo Stretto “è un’opera non più rinviabile e di assoluta strategicità per l’Italia e l’Europa nel suo complesso”. È quanto ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini (foto), in audizione al Senato sulle linee programmatiche del ministero, sottolineando che il Ponte è considerato una opera “prioritaria” per cui mettere in atto “una celere realizzazione”.

“Senza il ponte, a cosa serve fare l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria oppure velocizzare le linee ferroviarie siciliane?”, si è chiesto. E poi ha aggiunto: “È un sistema”.