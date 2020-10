Pordenone: soccorsa Sally, una cagnolina scomparsa

PORDENONE – Nella mattina di mercoledì 30 settembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo sono intervenuti a Castelnovo del Friuli per soccorrere Sally, una cagnolina che si era persa da alcuni giorni nei boschi in località Faviz.

I proprietari della bestiola la sentivano guaire ma non riuscivano a individuarla a causa della fitta vegetazione e delle ripide pareti di roccia che caratterizzano il territorio e così hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Questi hanno individuata la zona e hanno recuperato Sally restituendola all’affetto dei suoi padroni.

Nel primo pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta, su richiesta comando di Udine, in Via Ponte Armistizio a Forgaria del Friuli, in località Flagogna, per un infortunio domestico.

Il proprietario di un fienile stava lavorando sul tetto quando è caduto al piano sottostante procurandosi un trauma al ginocchio. L’equipe medica intervenuta ha prontamente contenuto l’infortunio ma non c’era alcuna via per calare in sicurezza l’uomo a terra.

I Vigili del fuoco hanno così improntato uno scivolo utilizzando le scale in dotazione e, in sicurezza, utilizzando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno calato l’infortunato a terra sistemato su una barella toboga.