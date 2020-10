Presadiretta, puntata dedicata alla crisi economica esplosa con la pandemia

ROMA – Lunedì 5 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, PresaDiretta con LA TEMPESTA PERFETTA, una puntata di PresaDiretta dedicata alla crisi economica esplosa con la pandemia, che ha numeri senza precedenti nella storia del Paese. Ce la farà l’Italia a ripartire o stiamo andando incontro alla tempesta perfetta? PresaDiretta ha attraversato l’Italia per raccontare dal basso i settori più colpiti.

E’ andata a Firenze, una delle più belle città d’arte italiane, dove l’intera filiera del turismo ha subito un contraccolpo drammatico: i 20 milioni di turisti che la visitavano ogni anno sono scomparsi e oggi la città si chiede quando e come riuscirà a ripartire. Ha attraversato il Veneto, una delle Regioni più ricche d’Italia con una fortissima vocazione all’export: 17 distretti industriali con migliaia di aziende che esportavano tutto quello che producevano. Oggi si ritrovano con la merce nei magazzini e gli ordini dei clienti cancellati. PresaDiretta è andata nel sud del Paese per raccontare come in questi mesi le organizzazioni criminali si siano spesso sostituite allo Stato, assicurando sostegno economico alle famiglie e alle imprese in crisi di liquidità.

La gestione dell’emergenza economica, le scelte fatte e quelle da fare, come ripartire e come usare al meglio i soldi del Recovery Fund, i temi della puntata di PresaDiretta dedicata alla crisi economica. Ospiti di Riccardo Iacona: Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, e Dario Nardella sindaco di Firenze. “LA TEMPESTA PERFETTA” è un racconto di Riccardo Iacona con Marcello Brecciaroli, Giuseppe Laganà, Danilo Procaccianti, Marco Della Monica, Raffaele Manco.