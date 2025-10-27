Prime Video: The Traitors Italia, la live experience a Lucca Comics & Games 2025

LUCCA – Prime Video porta a Lucca Comics & Games 2025 il mondo misterioso e strategico di The Traitors Italia. Dal 29 ottobre al 2 novembre i Sotterranei di San Colombano si trasformano nel cuore del gioco tra fiducia e inganno. Experience aperta a tutti – ingresso libero. Per tutta la durata del festival, i Sotterranei di San Colombano saranno aperti al pubblico con un percorso immersivo tra scenografie, enigmi e atmosfere ispirate allo show.

Gioco della Tavola Rotonda – su prenotazione

Vivi la vera Tavola Rotonda e metti alla prova intuito, strategia e capacità di sopravvivenza psicologica nel game The Traitors Italia Live Experience.

Sessioni di gioco: 10:00 – 19:00

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Inoltre giovedì 30 ottobre Alessia Marcuzzi e il cast dello show incontreranno il pubblico di Lucca dopo la proiezione del primo episodio (ore 17 al Cinema Astra). The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission e con “Azienda per il Turismo Val di Non” e “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali” e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia in sei episodi dal 30 ottobre con i primi quattro e dal 6 novembre con gli ultimi due. Con la conduzione di Alessia Marcuzzi, il cast dello show è composto da Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

Sinossi: The Traitors Italia è un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Creato nei Paesi Bassi da IDTV, una società di All3Media, The Traitors (titolo olandese: De Verraders) è stato ideato e sviluppato da IDTV e POSVIDEO, in collaborazione con RTL Creative Unit. Dal suo debutto nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha riscosso un grande successo internazionale, con oltre 30 territori che hanno commissionato versioni locali del format. All3Media International è responsabile della distribuzione internazionale del format. The Traitors Italia è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.