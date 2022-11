Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 12 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 12 novembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 I segreti di Wind River. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, perduta nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine riacutizza il dolore di Cory, tre anni prima ha perso una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine. Su Italia 1 dalle 21.27 Minions. I Minions hanno un solo scopo nella vita: servire il padrone piu’ cattivo al mondo; si recano a Orlando, in Florida, dove trovano la Cattiva ideale: Scarlet Sterminato. Su Rete 4 dalle 21.30 Lo chiamavano Tinità. Due fratelli pistoleri difendono una comunita’ di mormoni minacciati da un gruppo di malviventi. Su Sky Cinema dalle 21.15 Jackson Briggs è un ex soldato congedato del 75º Reggimento Rangers che soffre di un disturbo da stress post-traumatico che gli impone di assumere psicofarmaci antidepressivi per alleviare le proprie allucinazioni dovute alla nevrosi da guerra. Su Iris dalle 21 Red Dragon. Nel 1988 Will Graham riesce a catturare il terribile serial killer cannibale Hannibal Lecter dopo una durissima colluttazione che lascia profondi segni non solo nel corpo ma anche nella sua psiche, tanto da indurlo a lasciare tutto e a trasferirsi in Florida con la moglie e il figlio.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 nell’episodio della serie Blue Blue la Polizia di New York subisce un attacco informatico. Eddie scopre che una sua collega è incinta, ma non ha avvisato il Dipartimento per non perdere la possibilità di fare il colloquio per diventare detective.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 Ballando con le Stelle. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia. Su Canale 5 dalle 21.28 Tu si que vales, 9° Edizione del Talent Show del Sabato Sera.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.45 Sapiens – Un solo pianeta. La storia della vita sulla Terra è ancora misteriosa, cosa sappiamo noi, di questa storia? Com’è nata la nostra casa, come si sono formati gli oceani? Quando è apparsa per la prima volta la vita sulla Terra? E come ha fatto a evolversi fino alle forme che oggi conosciamo? Nella natura incontaminata della Barbagia, Mario Tozzi percorre a ritroso un viaggio alla ricerca di prove geologiche di due storie ancestrali: la nascita e formazione del Pianeta Terra, e la genesi e il percorso della Sardegna la regione più antica d’Italia. Parallelamente, attraverso i grandi documentari di Sapiens, osserveremo le nuove e strabilianti scoperte arrivate proprio dal luogo in cui tutto ha avuto inizio: lo spazio profondo. Le più aggiornate tecnologie satellitari infatti, permettono di guardare la Terra da migliaia di chilometri di distanza fornendo nuove entusiasmanti risposte alle domande più antiche. Infatti, a causa della mancanza di testimonianze fossili tali da permettere ricostruzioni significative, l’osservazione della Terra dallo spazio e lo studio delle meteoriti possono dare un contributo per capire a pieno la storia del pianeta.

Guida tv di sabato 12 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

00:30 – When the world watched Italia 2006

01:50 – Rai – News24

02:25 – Sottovoce

02:55 – Milleeunlibro

03:55 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Blue Bloods 12

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Delitti in Paradiso 1

19:15 – Delitti in Paradiso 1

20:20 – Delitti in Paradiso 1

21:20 – I segreti di Wind River

23:05 – Pagan Peak 1

00:05 – Pagan Peak 1

01:10 – Pagan Peak 1

02:10 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CONTRO OGNI EVIDENZA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – NELL’OSCURITA’

21:20 – MINIONS – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – SOUTHLAND V – REAZIONE A CATENA

19:22 – CHICAGO FIRE IV – MOMENTI DIFFICILI

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – L’ANALISI DEL RIFLESSO DELLA SGUALDRINA

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – L’IPOTESI DELL’INFESTAZIONE

21:04 – DURO DA UCCIDERE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – DURO DA UCCIDERE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 199 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – LO CHIAMAVANO TRINITA’… – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – LO CHIAMAVANO TRINITA’… – 2 PARTE

Warner TV

18:35 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.9

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.11

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.12

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.13

21:00 – Doppia identità

23:00 – Star 80

01:00 – Gotham 1′ Stagione Ep.12

Rai Movie

19:30 – Empire State

21:10 – Guida romantica a posti perduti

23:05 – La prima luce

01:00 – The code

02:50 – Oltre il giardino

05:00 – Senza buccia

Cine 34

21:00 – NOI UOMINI DURI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – NOI UOMINI DURI – 2 PARTE

22:55 – NON PIU’ DI UNO

00:53 – A MEZZANOTTE VA LA RONDA DEL PIACERE

02:40 – CHIAVI IN MANO

04:15 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – OMICIDI ON-LINE

20:00 – A-TEAM III – UNA BRUTTA SCONFITTA

21:10 – LA STANGATA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA STANGATA – 2 PARTE

23:10 – CUORI RIBELLI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:26 – ARMA LETALE 3

21:00 – RED DRAGON

23:35 – SCUOLA DI CULT – RED DRAGON, 30

23:41 – SOLO PER VENDETTA

01:48 – THE BIG WHITE

03:29 – CIAKNEWS

03:32 – POLLICE DA SCASSO

05:04 – NORMA E FELICE – L’ORIENTE BUSSA ALLA PORTA

TV8

19:45 – F1 GP San Paolo (Qualifiche) Differita

21:00 – Paddock Live Differita

21:30 – F1 GP San Paolo (Sprint) Differita

22:15 – Paddock Live Differita

22:45 – X Factor 2022 Live 2

01:30 – Una notte in giallo

03:15 – Lady Killer Ep. 4

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 1

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – L’UOMO CHE E’ MORTO DUE VOLTE

18:35 – MOM – L’ABITO DELLA DISCORDIA

19:00 – MOM – TUTTO SU MIA FIGLIA

19:25 – MOM – LA BORSA DI STUDIO

19:55 – MOM – TEMPO DI INCONTRI

20:20 – MOM – L’AGENZIA IMMOBILIARE

20:45 – MOM – SE NON MI SBALLO, NON BALLO

21:15 – LO SQUALO 4 -LA VENDETTA

La 5

18:20 – AMICI DI MARIA

18:55 – AMICI DI MARIA

19:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:50 – INGA LINDSTROM – TUTTA LA VERITA’ – 1 PARTE

20:29 – TGCOM24

20:32 – METEO.IT

20:34 – INGA LINDSTROM – TUTTA LA VERITA’ – 2 PARTE

21:45 – QUARTO GRADO

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.3

19:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.4

20:00 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.8

21:25 – Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

23:05 – Scomparsa – Il caso Ragusa

00:45 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.6

01:35 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.7

02:30 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Buying & Selling Joe e Lana

19:15 – Affari al buio Tustin, abbiamo un problema

19:45 – Affari al buio Il giovane e lo spericolato

20:15 – Affari di famiglia Tutti in bici

20:45 – Affari di famiglia Le carte dei Kennedy

21:15 – Manhattan Gigolò

23:15 – The Black Full Monty – Divertimento oltre misura Prima TV

00:15 – Penissimo

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il processo di Norimberga

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Anti – Camera con Vista

01:20 – In Onda (r)

02:00 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:00 – La cucina di Sonia

21:20 – Ghost Wisperer – S02

00:40 – La classe

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.1

18:55 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.12

19:30 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.9

20:05 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

22:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

23:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

00:25 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – FOREVER – I LUPI DEI BASSIFONDI DI BROOKLYN

19:23 – THE MENTALIST IV – IL ROSSO E’ IL NUOVO NERO

20:16 – THE MENTALIST IV – AL PRIMO ROSSORE

21:10 – POIROT II – DELITTO ALL’ITALIANA

22:03 – POIROT II – IL PRIMO CASO DI POIROT

22:57 – FBI: MOST WANTED I – IL CECCHINO

23:51 – FBI: MOST WANTED I – IL PROFETA

00:45 – CHICAGO P.D. VII – CONFINI

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.6

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.11

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.12

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.13

01:10 – L’ispettore Barnaby 5′ Stagione Ep.1

03:05 – Cherif 4′ Stagione Ep.5

04:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.6

05:10 – Disappeared 8′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:15 – Il caffe’

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Concerto rossiniano

21:00 – Visioni

21:15 – Muri – Prima e dopo Basaglia

22:35 – Apprendisti stregoni

23:35 – Le leggi fondamentali della stupidita’ umana

00:40 – Classic Albums

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

19:00 – La ragazza americana

21:20 – Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 1

23:15 – Mina Settembre 2

01:05 – Romanzo Familiare

02:50 – Intramontabili

03:20 – Rossella

05:00 – Ricominciare 3

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:22 – Tg 2000

18:59 – Santa Messa

19:57 – Santo Rosario

20:26 – Tg 2000

20:47 – Soul

21:21 – Un principe per mamma

22:59 – Piu’ vita ai giovani

00:37 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Azucena

19:00 – Azucena

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Ti Do Una Pizza

ALMA TV

18:30 – Italia On The Road

19:00 – I Viaggi Di Gulliver

19:30 – Ambassador

20:00 – Made In…Lazio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

21:01 – Maratona A Casa Di Emy

01:00 – Maratona Atlante

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Geordie Shore

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – BLIND HEAT

TeleReporter

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEZZ’ORA PER VOI YOGA

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEMBRA IERI

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: NICOLAI LILIN (TALK SHOW)

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – PASSIONE MUSICA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

19:20 – I Cucinatori

20:10 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:25 – Calcio: Super League 2022/2023 – Grasshopper – Basilea da Zurigo

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – Automobilismo: Formula Uno 2022 – Gran Premio del Brasile Sprint Differita

23:40 – Grey’s Anatomy – Il segno dei tempi Stagione 17, episodio 12

00:20 – Grey’s Anatomy – Bello da morire Stagione 17, episodio 13

01:00 – Grey’s Anatomy – Alza lo sguardo figliolo Stagione 17, episodio 14

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Berlino

02:00 – Calcio

03:50 – Pallavolo

Rai Sport

20:25 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Berlino

02:00 – Calcio

03:50 – Pallavolo

SuperTennis

18:00 – LIVE BJK Finals Semifinale

19:00 – Supertennis Today

19:30 – LIVE NEXT GEN

21:15 – Supertennis Today

21:30 – WTA Finals Fort Worth

23:30 – Supertennis Today

00:00 – Next Gen (replica)

01:30 – BJK Finals (replica)

Euro Sport

18:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Solden. Slalom Gigante M (2a manche)

18:30 – Ciclismo su pista Champions League Sei Giorni di Maiorca Live

22:15 – Snooker UK Championship Primo turno Live

23:30 – Informazione Flash News

23:35 – Automobilismo Mondiale Endurance 8h Bahrain (Gara)

01:30 – Ciclismo su pista Champions League Sei Giorni di Maiorca

03:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 8h Bahrain (Gara)

04:30 – Snooker UK Championship Primo turno

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:45 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Operation ouch!

18:45 – Hoodie 1

18:55 – Hoodie 1

19:10 – POV – I primi anni 2

19:20 – POV – I primi anni 2

19:35 – Bia 1

20:15 – Avengers – Ultron revolution

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Nina & Olga

Boing

18:40 – Gumball

19:55 – Looney Tunes Cartoons

21:20 – Capitan Tsubasa

21:50 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – Scegliamo io & te – weekend: Blaze e le Megamacchine vs Paw Patrol

20:50 – Simone

21:00 – Zouk

21:20 – Zouk

21:45 – Trenino Thomas

Frisbee

18:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.11

18:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.12

19:00 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.31

19:10 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.32

19:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.13

19:45 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.14

20:10 – Vera e il regno dell’arcobaleno 1′ Stagione Ep.2

20:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno 1′ Stagione Ep.3

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.33

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.34

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.35

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.36

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.37

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.38

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.39

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.40

DeaKids

18:05 – Monstershop Evytortura

18:15 – Monstershop Vota Anoosh

18:25 – Il Barbiere pasticciere Un Pretzel di pattuglia

18:40 – Il Barbiere pasticciere La casa infestata

18:55 – Il Barbiere pasticciere Meglio brutto che mai

19:15 – H2O: Just Add Water L’occasione persa

19:40 – H2O: Just Add Water La ribellione di Emma

20:15 – Cercami a Parigi Sfida al museo

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:15 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

19:00 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

19:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

20:50 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.1

21:45 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.2

22:40 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.3

23:35 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

00:30 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.5

Rai Storia

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Il segno delle donne

19:35 – Il vento dell’Est

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Le storie di Passato e Presente

21:10 – Gli indifferenti

Rai Scuola

18:00 – Erasmus Plus Stories

18:30 – The Great Myths: The Odyssey

18:55 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico S

19:00 – Lezioni di latino e greco Latino vs. Gre

19:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – I Segreti del Colore – La Terracotta Pun

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

19:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Motors – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

20:35 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

21:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

22:15 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.10

23:25 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.11

00:35 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.15

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Man vs. Monsters – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Man vs. Monsters – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 14′ Stagione Ep.10

00:10 – Cacciatori di fantasmi: TAPS – 1^TV 14′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA

19:00 – Nord America ai raggi x: vita

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – NEVE IN FIAMME E UN’APOCALITTICA CUPOLA ROSSA

21:15 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – IL VIAGGIO DI GEREMIA

22:15 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – IL POTERE DELL’ARCA

23:15 – MERAVIGLIE DELLA TERRA III – DAL CIELO AL MARE

00:15 – Islanda: Terra estrema

01:15 – La guerra nel sottosuolo – I tunnel segreti di Parigi

RealTime

18:05 – Bake Off Italia: dolci in forno Amore

19:45 – Bake Off Italia: dolci in forno Pane e dintorni

21:30 – Vite al limite Maja

23:20 – Vite al limite Kenae

01:05 – Vite al limite Brandi e Kandi

02:45 – Vite al limite Ashley

04:25 – Vite al limite Erica

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Fast and Furious

19:05 – La febbre dell’oro La scommessa

20:00 – La febbre dell’oro L’oro perduto

21:00 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 3

21:55 – L’oro dei serpenti Il labirinto

22:50 – L’oro dei serpenti La strada della morte

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

Sky Uno

18:50 – Quattro matrimoni Ep. 5

20:00 – Quattro matrimoni Ep. 6

21:15 – X Factor 2022 Live 3

00:00 – Quattro matrimoni Ep. 6

01:05 – Quattro matrimoni Ep. 5

02:10 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 18

03:00 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 19

03:55 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 20

Sky Cinema 1

19:00 – Killer Elite

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – Io e Lulù

23:00 – Spider-Man: No Way Home

01:30 – Jurassic World

03:40 – Lo stagista inaspettato

05:40 – Faster

SKY Cinema Family

19:15 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

21:00 – Twilight

23:10 – New Moon

01:20 – Mia piccola Monky

02:55 – Nocedicocco – Il piccolo drago

04:20 – Le avventure di Fiocco di Neve

05:50 – La principessa incantata

Sky Cinema Romance

18:40 – Jerry Maguire

21:00 – Amore & altri rimedi

23:00 – Colossal

00:55 – La corrispondenza

03:00 – Un amore all’improvviso

04:50 – Quel momento imbarazzante

Sky Cinema Collection

19:30 – Belli di papà

21:15 – Il mammone

22:55 – Torno indietro e cambio vita

00:30 – Bar Sport

02:10 – Che bella giornata

03:50 – Maschi contro Femmine

05:45 – Si accettano miracoli

Sky Cinema Action

18:20 – Dune

21:00 – Fury

23:20 – Babylon A.D.

00:55 – The Chronicles of Riddick

02:55 – Il traditore di Forte Alamo

04:15 – Drive Angry

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

