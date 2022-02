Su Rai Uno prima serata del Festival di Sanremo, su Canale Un boss in salotto. Guida ai programmi Tv della serata del 1 febbraio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 1 febbraio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 alle 21.20 Codice Genesi. Trent’anni dopo un apocalittico conflitto, il guerriero Eli attraversa ciò che resta degli Stati Uniti portando con sé un misterioso libro, e lottando contro il perfido despota Carnegie. Su Rai Movie dalle 21.10 C’era una volta in America. Il capolavoro di Sergio Leone narra, nell’arco di più di quarant’anni (dagli anni venti ai sessanta), le drammatiche vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dal ghetto ebraico all’ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. Su Canale 5 dalle 21.46 Un boss in salotto. Nord e Sud si scontrano nei battibecchi fra Cristina e suo fratello Ciro, boss agli arresti domiciliari.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 211 – Rapina in corso. Mike Chandler e Steve MacAvoy sono di pattuglia con Kenny, un ragazzino di 15 anni che deve scontare una punizione scolastica, quando si trovano improvvisamente coinvolti in una rapina in banca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.30 Festival di Sanremo. In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo il tradizionale appuntamento musicale. La Direzione Artistica è affidata ad Amadeus. Nel corso delle serate si esibiranno 25 Artisti in gara nella Categoria Unica Sezione Campioni. Presenta Amadeus.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Su Italia 1 dalle 21.19 Le Iene. Condotto da Gaetano Pecoraro. Lo speciale racconta i passi avanti fatti dalla scienza in epoca Covid per migliorare la nostra quotidianita’: vaccini, terapie. Su Rete 4 dalle 21.30 Dentro la zona bianca. uovo programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Guida tv di martedì 1 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Prima – Festival

20:40 – Sanremo 2022 – 72esimo Festival della Canzone Italiana

01:30 – Rai – News24

02:05 – Italia: viaggio nella bellezza

03:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – LOL 🙂

19:00 – Blue Bloods

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Rookie Blue 6

19:00 – Rookie Blue 6

19:50 – Scorpion 2

20:35 – Scorpion 2

21:20 – Codice Genesi

23:15 – Wonderland

23:50 – Frank & Lola

01:25 – Anica Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:21 – POVERI MA RICCHISSIMI – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO SCOOP

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – DANNO COLLATERALE

21:20 – NOI – 1 PARTE – 1aTV

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH V – ALTRIMONDI – I PARTE

19:22 – CHICAGO FIRE V – UN CADAVERE NEL SEMINTERRATO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – L’OSCILLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA CORROSIONE DELL’ADDIO AL CELIBATO

21:04 – SUPERMAN RETURNS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – SUPERMAN RETURNS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 102 PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – SEMPRE PIU’ FUORI DAL CORO

00:47 – UNO SCONOSCIUTO IN CASA – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

19:04 – A CENA CON… – LA LICEALE NELLA CLASSE DEI RIPETENTI

21:00 – I DUE ASSI DEL GUANTONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – I DUE ASSI DEL GUANTONE – 2 PARTE

22:57 – SATIRICOSISSIMO

00:52 – SBIRRI

02:44 – OH, MIA BELLA MATRIGNA

Rai Movie

19:15 – Operazione San Gennaro

21:10 – C’era una volta in America

01:35 – Anica – Appuntamento al cinema

01:40 – Il figlio del gangster

03:05 – Il mio Godard

05:00 – Operazione poker

TWENTYSEVEN

18:27 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – TORNANDO ALLE ORIGINI

19:21 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – LA COLLETTA

20:14 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – BUNNY

21:10 – Happy Feet 2 – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:05 – METEO.IT

22:07 – Happy Feet 2 – 2 PARTE

22:51 – Libera uscita – 1 PARTE

Iris

19:15 – HAZZARD – TESTIMONE D’ACCUSA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – SCOMMESSE CLANDESTINE

21:00 – LA LEGGE DEL PIU’ FORTE

22:53 – IL MUCCHIO SELVAGGIO

01:34 – SERGENTE BILKO

03:07 – CIAKNEWS

03:11 – L’ARTE DI AMARE

04:47 – LA SONNAMBULA (DI C. BARLACCHI)

TV8

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Alto Adige

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 43 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:45 – Io prima di te

01:45 – Due cuori e una provetta

03:45 – Lady Killer Ep. 12

04:45 – Lady Killer Ep. 11

05:30 – Coppie che uccidono Ep. 2

Italia 2

18:00 – WILL & GRACE – WILL & GRACE – PILOTA

18:30 – WILL & GRACE – INSIEME

18:55 – WILL & GRACE – MURO PIU’… MURO MENO …

19:20 – WILL & GRACE – L’APPARTAMENTO DI HARLIN

19:45 – WILL & GRACE – HALLOWEEN?

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – ADDIO IAMKO!

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL SACRIFICIO DI RIFF

21:15 – DERBY IN FAMIGLIA

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:38 – GRANDE FRATELLO VIP

02:50 – CUORE – 3

04:20 – IL SEGRETO XXXIV – L’ALBUM DEI RICORDI – 2148

NOVE

18:10 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Guess the Artist 1′ Stagione Ep.1

19:10 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.12

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.17

21:25 – Outlander – L’ultimo vichingo

23:35 – Hitman: Agent 47

01:35 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.8

02:05 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.9

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 17

19:15 – Affari al buio Bottino vintage

19:45 – Affari al buio Asta con mammà!

20:15 – Affari di famiglia Edizione limitata

20:45 – Affari di famiglia L’età avanza

21:15 – Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

23:00 – L’amante russo

00:45 – E-rotic: viaggio nel cyber-porn Ep. 7

La7

18:00 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (R)

01:50 – Artbox

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:15 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey

00:30 – Damages

03:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

20:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.2

21:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.5

22:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.7

23:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.6

00:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

02:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – ASPETTANDO PAPA’

19:23 – RIZZOLI & ISLES VI – IL RAGAZZO DELL’EST

20:16 – RIZZOLI & ISLES VI – CAMPO MINATO

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – IL TROFEO

22:04 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – VITTIMA O ASSASSINO?

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – IL MUSEO DELLA MAFIA

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – RIMORSI

00:44 – THE MENTALIST IV – MAGLIETTA ROSSA

GIALLO TV

18:50 – Profiling 2′ Stagione Ep.7

20:00 – Profiling 2′ Stagione Ep.8

21:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.11

22:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.12

23:20 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.3

01:20 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.1

02:20 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.2

03:20 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.5

Rai 5

18:25 – Tgr Bell – Italia

18:55 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dobici: 20 anni di fotografia

20:20 – Arte passione e potere

21:15 – 1945

22:45 – Genesis: When in Rome

00:15 – Duran Duran – There’s something you should know

Rai Premium

19:00 – Don Matteo 7

20:10 – Don Matteo 7

21:20 – Il generale dei briganti

23:25 – Burden of truth 1

00:15 – Burden of truth 1

01:00 – Burden of truth 1

01:45 – La pietra di Marco Polo

02:10 – La pietra di Marco Polo

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – La Salute Vien Mangiando

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – Mi Amor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:32 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario

20:29 – Tg 2000

20:51 – Tg Tg

21:12 – Il Generale Della Rovere

23:37 – Retroscena

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – Happy Birthday Harry Style

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 21

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 01

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 1 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – THE INSECTS – INVASIONE LETALE They Crawl

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA DIVERTIMENTO OLTRECONFINE

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 MARCO BARON

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – BOROTALK LA PRIVACY AI TEMPI DEI SOCIAL

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – ARCHITECTOUR DE SUISSE – RAFFAELE CAVADINI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Lo Show più piccolo del Mondo Con Nicolò Casolini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Speciale Chernobyl

La2

18:15 – Speechless – Moda per tutti Stagione 3, episodio 13

18:40 – White Collar – Restituire al mittente Stagione 6 – episodio 2

19:25 – Blue Bloods – Il peso del comando Stagione 9, episodio 4

20:10 – Via per sempre – Tra sogno e realtà 2/6

21:00 – Sinestesia

22:35 – La radio del cuore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:40 – Sci Di Fondo Sci Nordico: 49a Ed. Marcialonga 2022

20:20 – Calcio a 5

22:10 – Biliardo

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

19:40 – Sci Di Fondo Sci Nordico: 49a Ed. Marcialonga 2022

20:20 – Calcio a 5

22:10 – Biliardo

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

18:00 – ATP 250 Pune (replica)

19:30 – LIVE ATP 250 Montpellier

21:15 – Supertennis Today News

21:30 – LIVE ATP 250 Montpellier

23:00 – ATP 250 Montpellier (replica)

01:00 – ATP 250 Pune (replica)

03:00 – ATP 250 Montpellier (replica)

05:00 – ATP 250 Pune (replica)

Euro Sport

18:20 – Rubrica Essential Olympic Stories Ep. 5

18:30 – Speciale Legends Live On

19:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi One Last Push

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Garmisch Partenkirchen. Super – G F (dalla Germania)

20:40 – Informazione Flash News

20:45 – Magazine Racing Minds

21:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship Diriyah

22:00 – Magazine Season Review Rally Raid Extreme E

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live 2°parte

20:30 – Serie A Live

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che?

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Bia

20:15 – Jams 2

20:40 – Il collegio

22:45 – Sara e Marti – #La nostra storia 2

23:10 – Club 57

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus

18:10 – Gigantosaurus

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:30 – Nina & Olga

18:35 – Nina & Olga

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

Boing

18:00 – Looney Tunes Cartoons

18:45 – Lo straordinario mondo di Gumball

19:50 – Lego Batman: il film – I supereroi DC riuniti

21:25 – Apple & Onion

21:55 – Lego Masters Australia

22:45 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Supernoobs

Cartoonito

18:30 – Blaze

18:55 – Tom & Jerry

19:25 – Tom & Jerry

19:35 – Zouk

20:00 – Dino Ranch

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Doraemon – nuovi episodi

21:10 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.5

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.25

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.26

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.3

19:00 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.14

19:10 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.4

19:25 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.6

19:55 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.23

18:15 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.24

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.1

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.2

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.3

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.4

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.20

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.27

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere Esperti al lavoro

18:15 – Il Barbiere pasticciere La storia di Wilk

18:25 – Il Barbiere pasticciere Il formaggio Camembert

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 12

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 12

19:15 – Il Barbiere pasticciere Una nuova acconciatura

19:20 – Il Barbiere pasticciere Ciambellina capricciosa

19:25 – Il Barbiere pasticciere Un’acconciatura da urlo

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.12

19:15 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.14

20:10 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.3

21:05 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.4

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.5

22:55 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.6

23:50 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.3

00:45 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Storie della TV

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Sanremo Fronteretro

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Hitler e l’ossessione della Russia

22:10 – L’Italia della Repubblica

23:10 – Francesco Baracca. L’aviatore rampante

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:30 – Erasmus Plus Stories

19:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

19:35 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:05 – Gli Speciali di Rai Scuola

20:30 – La scuola in tivù

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.10

19:15 – I maghi del garage 3′ Stagione Ep.10

20:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.3

21:15 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.9

22:15 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.2

23:15 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.3

00:10 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.1

01:05 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.2

DMAX

18:35 – Alaska: costruzioni selvagge 7′ Stagione Ep.1

19:30 – Vado a vivere nel bosco 1′ Stagione Ep.15

20:30 – Vado a vivere nel bosco 1′ Stagione Ep.16

21:25 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.10

22:20 – Il boss del paranormal 2′ Stagione Ep.1

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 83

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.1

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – SEGRETI DI MARMO: L’INGEGNERIA EDILE NELL’ANTICA ROMA – L’ ACQUEDOTTO DI NIMES

19:00 – ENGINEERED

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – MOSTRI NEL DESERTO

21:15 – IL LATO SELVAGGIO DELL’AMERICA LATINA

22:15 – COLOMBIA: COSTE DA SOGNO – GORGONA, L’ISOLA DELLA PRIGIONE DEI SERPENTI

23:15 – GIGA STRUTTURE II – GIGA-TUNNEL DI MONTAGNA

00:15 – GIGA STRUTTURE II – MEGA HOTEL: SFIDA CONTRO LA GRAVITA’

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – LA MORTE DI JFK JR

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 33

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 13

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 17 Prima TV

21:25 – Primo appuntamento Ep. 18

22:50 – Primo appuntamento Ep. 4

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il meglio

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Attenzione

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 20 lunghi anni

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.6

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.7

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.7

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.4

21:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.7

22:05 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

23:00 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Oltre il viaggio

19:05 – The Last Alaskans Ep. 10

20:00 – The Last Alaskans L’alba dell’inverno

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 5

21:55 – Chi cerca trova Ep. 12

22:50 – Chi cerca trova Ep. 13

23:50 – Chi cerca trova Ep. 1

00:45 – Chi cerca trova Ep. 1

Sky Uno

18:20 – Quattro matrimoni Ep. 6

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 27

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 28 Prima TV

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona

21:15 – Quattro matrimoni Ep. 2

22:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:35 – MasterChef Italia Ep. 13

00:50 – MasterChef Italia Ep. 14

Sky Cinema 1

19:20 – Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto

21:15 – Pig – Il piano di Rob

22:50 – Un fidanzato per mia moglie

00:30 – 2030 – Fuga per il futuro

02:10 – La furia dei titani

03:50 – Per sfortuna che ci sei

05:25 – Croce e delizia

SKY Cinema Family

18:05 – Al lupo al lupo falso allarme!

19:35 – Latte e la pietra magica

21:00 – I Puffi

22:50 – I tuoi, i miei e i nostri

00:20 – Genitori vs Influencer

02:00 – Monster House

03:35 – Quella peste di Sophie

05:25 – Il principe d’Egitto

Sky Cinema Romance

19:20 – Miss Potter

21:00 – Resta con me

22:40 – Amore senza confini – Beyond Borders

00:50 – Com’è bello far l’amore

02:30 – L’assistente della star

04:25 – Step Up

Sky Cinema Collection

19:00 – The Blues Brothers

21:15 – Il principe cerca moglie

23:20 – Blade Runner

01:25 – Arizona Junior

03:05 – Conan il barbaro

05:15 – La corsa più pazza d’America

Sky Cinema Action

19:05 – Crown Vic

21:00 – The Losers

22:40 – The Hateful Eight

01:30 – Bad Boys

03:30 – Il solitario di Rio Grande

05:05 – Io sono Valdez

Fox

18:05 – I Griffin Il dottor C e le donne

18:30 – I Simpson Sesso, pasticcerie e video-taglie

18:55 – I Simpson Operatore perduto

19:20 – I Simpson Dai e ridai, Bart, quanti danni fai!

19:45 – How I Met Your Mother Perfida e svitata

20:10 – How I Met Your Mother Il portacenere

20:35 – How I Met Your Mother Weekend con il morto

21:00 – The Good Doctor Questioni di cuore

Premium Cinema

19:38 – THE TRANSPORTER LEGACY

21:15 – PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA

22:56 – BLACK MASS: L’ULTIMO GANGSTER

00:56 – HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA

02:27 – IT (DI A. MUSCHIETTI)

04:40 – Midnight Special – Fuga nella notte

Premium Action

18:46 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – LA NOSTALGIA E’ UNA BASTARDA

19:34 – THE LAST SHIP V – ONORE

20:23 – SUPERNATURAL XIII – BUONE INTENZIONI

21:15 – GOTHAM V – IO SONO BANE!

22:03 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

23:02 – GOTHAM V – L’INIZIO…

23:57 – THE 100 VI – MATRIOSKA

00:45 – THE LAST SHIP V – ONORE

Mya

18:23 – JOEY II – CAPRICCI DA STAR

18:48 – KATY KEENE – CAPITOLO SEI: MAMMA HA DETTO

19:33 – KATY KEENE – CAPITOLO SETTE: IL BACIO DELLA DONNA RAGNO

20:23 – ALL AMERICAN II – LA VITA VA AVANTI

21:15 – FAMOUS IN LOVE II – CONFESSIONI SCOTTANTI

22:04 – FAMOUS IN LOVE II – IL BUONO, IL CATTIVO E IL PAZZO

22:59 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #63: E’ UNA MARATONA, NON UNO SPRINT

23:42 – KATY KEENE – CAPITOLO SETTE: IL BACIO DELLA DONNA RAGNO