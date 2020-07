Su Rai Uno Vasco – La tempesta perfetta, su Rai Tre torna Chi l’ha visto? Guida ai programmi Tv della serata del 1° luglio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 1 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Underworld – Blood Wars. Gli aristocratici vampiri sono nemici giurati dei feroci e brutali licantropi; tra di loro è in corso da tempo una guerra segreta e terribile, al termine della quale solo una delle due specie resterà in vita. Su Rai Movie dalle 21.10 In guerra per amore. New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze il ragazzo deve attenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Su Canale 5 dalle 21.20 Aenne Burda: da moglie tradita a titolare dell’omonima rivista di moda femminile con cartamodelli, divenuta icona del dopoguerra tedescoSu Italia 1 dalle 21.14 Chicago Fire. Boden e la sua squadra sono impegnati in incendio molto serio: l’intero piano di un grattacielo e’ in fiamme. Nel corso delle operazioni, Kidd rimane senza ossigeno. Su Rete 4 dalle 21.30 The Italian Job. ast stellare. Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario, sottraendo lingotti d’oro da un palazzo veneziano Su Sky Cinema dalle 21.15 Mamma o papà? Dopo quindici anni, una coppia decide che è giunto il momento di divorziare e sceglie di farlo in modo civile. L’unico punto su cui non sono d’accordo però è la custodia dei tre figli: nessuno dei due vuole prendersene cura?. We were soldiers- Fino all’ultimo uomo. Il tenente colonnello Hal Moore e 400 soldati americani vengono circondati da oltre 2000 nord vietnamiti nella valle di Ia Drang, soprannominata in seguito valle della morte. Su Iris dalle 21 Green Zone. Nei giorni che precedono l’inizio del conflitto in Medio Oriente. Roy viene chiamato a Baghdad, insieme ad un team di ispettori dell’esercito, per cercare le armi di distruzione di massa che gli americani credono stoccate nel deserto iracheno.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.20 N.C.I.S.nel primo episodio urante un seminario al quale sono presenti Torres e Bishop, viene ritrovato un cadavere. L’autopsia stabilisce che ad ucciderlo sono state le esalazioni di un’arma chimica bandita dalla Convenzione di Ginevra. Nel secondo episodio (ore 22.10) l’N.C.I.S. indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina. Quando arrestano il killer mandato per ucciderlo, tentano anche d’incastrare il capo dell’organizzazione.

INTRATTENIMENTO

Rai Uno alle ore 20.30 presenta Vasco – La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo – Vasco – La tempesta perfetta nasce dall’idea di rivedere, raccontare e rivivere il massimo evento musicale al mondo reali zzato da un singolo artista. Con intervista fatta ad hoc a Vasco Rossi, interviste ad ospiti e immagini esclusive di backstage di Modena Park.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto, con Federica Sciarelli.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Vasco – La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo

23:35 – TG1 60 Secondi

23:39 – Vasco – La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo

00:20 – Rai – News24

00:54 – Che tempo fa

00:55 – Sottovoce

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Fantasmi del passato

19:40 – Bull L’illusione del controllo

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. – Cloro nero – L’ultimo legame

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG Regione

Rai 4

18:06 – Elementary IV ep.10

18:46 – Ghost Whisperer IV ep.5

19:28 – Ghost Whisperer IV ep.6

20:09 – Criminal Minds VI ep.4

21:20 – Underworld: Blood Wars

22:39 – The Planets – Mondi di ghiaccio

23:28 – Operation Avalanche

00:54 – Le regole del delitto perfetto III ep.5

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – AENNE BURDA – LA DONNA DEL MIRACOLO ECONOMICO – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:12 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – CAMERA CAFE’

19:10 – CAMERA CAFE’

19:20 – CAMERA CAFE’

19:35 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – UN CANE E’ “PER SEMPRE”

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW – IL LADRO DI GIOIELLI

19:19 – CHICAGO MED III – SII SINCERO

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INTEGRAZIONE DEL RILASSAMENTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ESPLOSIONE IMPLOSIONE

21:04 – THE LAST KINGDOM III – ATTACCO A SORPRESA – 1aTV

22:01 – THE LAST KINGDOM III – IL VALHALLA – 1aTV

23:02 – LA FURIA DEI TITANI – 1 PARTE

00:09 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 113 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – THE ITALIAN JOB – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – THE ITALIAN JOB – 2 PARTE

Cine 34

Rai Movie

Paramount Network

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

18:00 – Il commissario Cordier

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi

00:50 – Tg La7

01:00 – In onda

01:45 – L’aria che tira – Estate

La7 D

18:15 – Tg La7

18:20 – Hawthorne

20:25 – I menu’ di Benedetta

21:30 – Laguna blu

23:40 – Ore 10: calma piatta

01:40 – La mala educaxxxion

Spike

18:30 – Relic Hunter – 2 – 210

19:20 – Supernatural – 6 – 602

20:00 – Supernatural – 6 – 603

20:40 – Supernatural – 6 – 604

21:30 – Il Regno del Fuoco

23:20 – Supernatural – 6 – 603

00:40 – Supernatural – 6 – 604

01:20 – Police Interceptors – 8 – 805

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.7

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.12

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.8

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.14

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.9

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.15

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.10

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

TOP CRIME

18:15 – THE MYSTERIES OF LAURA I – SITUAZIONE DISPERATA

19:15 – MONK I – IL SIG. MONK E LA RUOTA PANORAMICA

20:10 – MONK I – IL SIG. MONK VA IN MANICOMIO

21:10 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – III PARTE

22:00 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – IV PARTE

22:50 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – V PARTE

23:40 – DECEPTION I – IL GEMELLO SEGRETO

00:30 – DECEPTION I – PROSPETTIVA FORZATA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order: Il verdetto 1′ Stagione Ep.4

20:10 – Law & Order: Il verdetto 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Shetland 2′ Stagione Ep.1

23:20 – Profiling 8′ Stagione Ep.5

00:30 – Profiling 8′ Stagione Ep.6

01:30 – Law & Order: Il verdetto 1′ Stagione Ep.4

02:25 – Law & Order: Il verdetto 1′ Stagione Ep.5

03:20 – Fast Forward 5′ Stagione Ep.7

Rai 5

18:00 – Rai News Giorno

18:04 – Grandi Interpreti: Arturo Benedetti Michelangeli

18:48 – Save the Date Update

18:49 – Cinekino

19:13 – Museo Italia Il museo diffuso

20:02 – Prossima fermata Australia

21:01 – Opera – L’osteria di Marechiaro

23:50 – The Doors – The story of L.A. Woman

Rai Premium

18:40 – La Ladra – Il momento giusto ep.8

19:35 – Provaci ancora prof! 5 – Doppio inganno p.2

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Il risveglio ep.1

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro: La morte di Babbo Natale ep.2

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Corso di sopravvivenza ep.3

23:55 – Pezzi unici – p.2

01:45 – Discovering Fashion: Yves Saint Laurent

02:15 – Voci notturne – p.4

Mediaset Extra

18:55 – R.I.S. 2 DELITTI IMPERFETTI – L’ULTIMO SALUTO

20:05 – R.I.S. 2 DELITTI IMPERFETTI – INGANNI DELLA SCIENZA

21:15 – IL TEO – SONO TORNATO NORMALE

00:05 – LA DOTTORESSA GIO’ II – DUE VITE DA SALVARE

01:58 – TGCOM24

02:00 – COLPO GROSSO

02:40 – COLPO GROSSO

03:20 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Weddings Luxury

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:30 – Attenti al lupo

20:00 – Santo Rosario

20:29 – TG 2000

20:59 – Italia in preghiera

21:56 – IO CREDO

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2003

20:00 – Ridiculousness Italia – 1 – 107

20:20 – Ridiculousness Italia – 1 – 108

20:40 – Ridiculousness Italia – 1 – 109

21:00 – Most Ridiculous – 2 – 215

21:10 – Most Ridiculous – 2 – 216

21:20 – Il Testimone – 2 – 204

22:00 – Il Testimone – 2 – 208

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – CASH

23:00 – STORIE UN DELFINO NEL DESERTO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Non ho mai

18:55 – Il Quotidiano Flash

19:00 – Puoi cucinarlo anche tu – Puoi cucinarlo anche tu: Andrea Levratto

19:30 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

La2

18:35 – E.R. – Medici in prima linea – Famiglia numerosa

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Un favore da ricambiare

20:10 – Calcio: la partita – Lugano – Basilea

20:30 – Calcio: Super League 2019/2020 – Thun – Zurigo

22:30 – Sportsera

22:55 – Il migliore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Calcio Mondiale

22:50 – Perle di Sport

00:30 – Dedicato a

02:50 – Perle di Sport

05:20 – Calcio Mondiale

Rai Sport

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Calcio Mondiale

22:50 – Perle di Sport

00:30 – Dedicato a

02:00 – Calcio Mondiale

03:40 – Calcio Mondiale

05:20 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – BEST OF GRASS ATP – Kyrgios vs Raonic, Queen’s 2016

20:45 – BEST OF GRASS WTA – Sabalenka vs Wozniacki Eastbourne 2019

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Berrettini vs Kyrgios, Stoccarda 2019

02:00 – ITALIANI SU ERBA – Berrettini vs Khachanov, Stoccarda 2019

03:00 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Karlovic Halle 2015

04:30 – ITALIANE SU ERBA – Cljisters vs Schiavone S-Hertogenbosch 2012

Euro Sport

19:00 – Tennis Tennis

23:30 – Magazine Formula E Top 100 Ep. 1

00:00 – Magazine Formula E Top 100 Ep. 2

00:30 – Magazine Formula E Top 100 Ep. 3

01:00 – Magazine Formula E Top 100 Ep. 4

01:30 – Biliardo Home Nation Series 2019 Northern Ireland Open (Finale, dall’Irlanda del Nord)

03:00 – Biliardo Home Nation Series 2019 Northern Ireland Open (Finale, dall’Irlanda del Nord)

05:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Sintesi della stagione

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby Boss di nuovo in affari

18:25 – Rabbids Invasion

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Braccialetti rossi

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.7

18:10 – RICKY ZOOM – EP.20

18:25 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

18:30 – MASHA E ORSO 2 – EP.46

18:35 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

18:45 – MASHA E ORSO 2 – EP.48

18:55 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – Teen Titans Go!

19:50 – Gumball new ®

20:15 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Paw Patrol

19:25 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Siamo Fatti Così

20:50 – Sadie Sparks

21:15 – Dragons i Cavalieri di Berk

Frisbee

18:35 – RUBY ARCOBALENO

19:05 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:30 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

21:20 – FLOOPALOO

21:40 – CRY BABIES MAGIC TEARS

K2

21:35 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

22:00 – COME E’ FATTO

22:25 – COME E’ FATTO

22:50 – COME E’ FATTO

23:15 – COME E’ FATTO

23:40 – MARCHIO DI FABBRICA

00:05 – MARCHIO DI FABBRICA

00:30 – MARCHIO DI FABBRICA

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Immacolata

18:15 – Zig & Sharko Vecchi amici

18:20 – Io, Elvis Riboldi Io, Elvis Riboldi, e il mio sosia Prima TV

18:30 – Io, Elvis Riboldi Io, Elvis Riboldi, e il galeotto

18:45 – A tutto reality: l’isola Sfida all’ultimo talento

19:10 – A tutto reality: l’isola Un esterno disgusto

19:35 – Ready.Music.Play! Far West

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Intorno al futuro

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.29

18:45 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.30

19:15 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.1

20:10 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.23

20:35 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.25

21:05 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.9

21:30 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.5

Rai Storia

18:00 – Misteri d’archivio. 1968 La primavera di Praga

18:30 – Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Napoli

19:00 – Soggetto donna p.12. Donne e movimento

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Le stragi naziste con la Prof.ssa Isabella Insolvibile

21:10 – Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale p.1

22:10 – Storia dell’economia (p 6) Un mondo globale

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – 6′ Stagione Ep9

19:30 – Affari a quattro ruote – 6′ Stagione Ep10

20:25 – Affari a quattro ruote – 4′ Stagione Ep1

21:20 – Affari a quattro ruote – 4′ Stagione Ep2

22:15 – Iron Garage – 1^TV – 4′ Stagione Ep10

23:10 – Iron Garage – 4′ Stagione Ep1

00:05 – Iron Garage – 2′ Stagione Ep3

01:00 – Iron Garage – 2′ Stagione Ep4

DMAX

18:45 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

19:40 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.20

20:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Gipponi senza frontiere 2′ Stagione Ep.11

22:20 – Gipponi senza frontiere – 1^TV 2′ Stagione Ep.12

23:15 – Crash n’ Furious 1′ Stagione Ep.5

23:45 – Crash n’ Furious 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Subway Security – 1^TV 8′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:15 – IL LATO OSCURO DEI TEMPLARI

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – NESSUNO AL COMANDO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – PRESSIONE MORTALE

21:15 – WILD NORD AMERICA I – LA TERRA DEI GHIACCIAI

22:15 – WILD NORD AMERICA I – ALL’OMBRA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – ATTERRAGGIO ALLA CIECA

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – DISASTRO SUL GRAND CANYON

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – NESSUNO AL COMANDO

RealTime

18:05 – Abito da sposa cercasi Misure

18:35 – Cortesie per gli ospiti Cristina e Daniela vs. Tiziana e Antonella

19:30 – Cortesie per gli ospiti Alberta e Elisabetta vs. Francesco e Tiziano

20:25 – Cortesie per gli ospiti Lucille e Alessandro vs. Alice e Alessandro (Gipsy in the Kitchen)

21:20 – 5 gemelle sotto un tetto In alto mare Prima TV

23:00 – Skin Tight: la mia nuova pelle Lauana e Tim

23:55 – Skin Tight: la mia nuova pelle Megan e Yalena

00:50 – Skin Tight: la mia nuova pelle Melissa e Jeff

Rai Scuola

18:00 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tv -Spagnolo – En la residencia de Estudiantes de Madrid – Nella residenza degli studenti di Madrid Replica

18:30 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tv – Informatica elettronica – Filtri

18:55 – Zettel Debate. Fare filosofia A scuola di Debate. La valutazione ed il feedback ai debaters Replica

19:25 – Digital World 2020 Scuol@Casa Maturità – ep.2 Replica

19:55 – Memex Galileo – ep.86 Replica

20:30 – Memex Donne di Scienza – ep.9 – Chiara Montanari Replica

21:00 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tivù p. 101 La scuola per agli adulti p 3 – Storico-sociale – Culture e storie Replica

21:20 – Progetto Scienza Scuol@ Magazine – p. 30 Prima TV per Rai

LaF

18:50 – RED – L’esploratore del gusto – 1′ Stagione Ep22

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare – 1′ Stagione Ep3

20:40 – Lettori – I libri di una vita – 1′ Stagione Ep14

21:10 – Riparare i viventi – laeffe Film Festival

23:10 – Love Me Gender – 1′ Stagione Ep3

00:05 – Love Me Gender – 1′ Stagione Ep4

01:00 – Dicktatorship – Fallo e basta! –

02:35 – RED – Racconti dalle città del futuro – 2′ Stagione Ep4

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Difficoltà iniziali

19:05 – Chi cerca trova Belgio

20:00 – Chi cerca trova Olanda

21:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Speciale Oro d’Australia

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Benvenuto straniero Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Il paradiso Prima TV

23:50 – Cose di questo mondo La tomba di Dracula

00:45 – Cose di questo mondo Oro nazista

Sky Uno

18:30 – Sette meraviglie: Aquileia, la città nascosta

19:05 – Italie invisibili: Il porto imperiale di Trieste

19:40 – Sei in un Paese meraviglioso – Aquileia, basilica patriarcale

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Carnia –

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia – Ep. 15 –

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Lunigiana –

23:25 – Dr. House – Medical Division – House e Dio –

00:30 – Dr. House – Medical Division – Euforia. 1a parte –

Sky Cinema 1

19:05 – La piccola boss

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Mamma o papà?

23:05 – Escobar

01:10 – The Bourne Identity

03:10 – La cosa (2011)

04:55 – La piccola boss

SKY Cinema Family

19:15 – Il principe d’Egitto

21:00 – Angry Birds 2: nemici amici per sempre

22:45 – Dolcissime

00:15 – 100X100Cinema

00:30 – Shrek 2

02:05 – Saved! Il Paradiso ci aiuta

03:40 – Black Beauty – Una storia di coraggio

05:05 – Il Cinemaniaco incontra D.N.A. – Il cast

Sky Cinema Romance

19:15 – Qualcuno da amare

21:00 – La vita in un attimo

23:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

01:00 – Carol

03:00 – Amore inaspettato

04:50 – Duetto a tre

Sky Cinema Collection

19:10 – Ritorno al futuro – Parte III

21:15 – Ritorno al futuro

23:15 – Ritorno al futuro – Parte II

01:10 – Ritorno al futuro – Parte III

03:10 – Ritorno al futuro

05:10 – 100X100Cinema

05:25 – Ritorno al futuro – Parte III

Sky Cinema Action

19:05 – Four Brothers – Quattro fratelli

21:00 – The Equalizer – Il vendicatore

23:20 – Hancock

01:00 – Explorer

02:40 – 100X100Cinema

02:55 – Faster

04:35 – La fuga dell’assassino

Fox

18:05 – I Simpson Viva Ned Flanders

18:30 – I Simpson Schermaglie fra generazioni

18:55 – American Dad Per chi suona il sonaglino

19:20 – American Dad Un im-peto di passione

19:45 – The Big Bang Theory L’ipotesi dei sali da bagno

20:10 – The Big Bang Theory L’instabilità del robot killer

20:35 – The Big Bang Theory L’algoritmo dell’amicizia

21:00 – I Simpson Guida per una principessa

Premium Cinema

18:58 – Sherlock Holmes

21:15 – POKEMON DETECTIVE PIKACHU – 1aTV

23:08 – SHAZAM!

01:25 – Suicide Squad

03:29 – The Boy

05:09 – The bad seed

Premium Action

18:48 – CHUCK I – CHUCK VS. LA CROWN VICTORIA

19:36 – THE VAMPIRE DIARIES I – FRATELLI DI SANGUE

20:24 – ARROW IV – ULTIMA SPERANZA

21:15 – MR. ROBOT IV – NON AUTORIZZATO

22:21 – THE FLASH VI – MORTE DELLA FORZA DELLA VELOCITA’

23:09 – GOTHAM II – UN NUOVO GIORNO

23:59 – CHUCK I – CHUCK VS. LA CROWN VICTORIA

00:47 – THE VAMPIRE DIARIES I – FRATELLI DI SANGUE

Mya

18:42 – THE MIDDLE V – TUTTI AL COLLEGE!

19:07 – THE MIDDLE V – ARIA DI CAMBIAMENTO

19:32 – RISE – SE DIO VUOLE MIGLIORERA’

20:23 – MANIFEST I – PUNTO DI FUGA

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – PERSO E RITROVATO

22:03 – ROSWELL, NEW MEXICO I – LA CITTA’ MISTERIOSA

22:53 – RISE – SE DIO VUOLE MIGLIORERA’

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA II – IL VIAGGIO