Su Rai Uno Inghilterra – Francia, su Sky Cinema Child Il bambino n. 44. Guida ai programmi Tv della serata del 10 dicembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 10 dicembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Il genio della truffa. Los Angeles, terzo millennio. Roy, truffatore ossessivo-compulsivo, si ricongiunge con la figlia per insegnarle l’arte del raggiro. C’è da fidarsi?

Su Rai Movie dalle 21.21 Nessuno mi può giudicare. Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico, rischiando anche di farle perdere la potestà su suo figlio, la sua vita prende una svolta inaspettata: è costretta a trasferirsi in un quartiere popolare e a imboccare la via del “mestiere più antico del mondo”.

Su Italia 1 dalle 21.24 Pets – Vita da animali. Cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa? Divertente animazione targata Illumination che esplora la vita dei nostri amici animali in assenza dei padroni>Su Rete 4 dalle 21.30 La frode. La frode. Richard Gere nel ruolo di Robert Miller, un magnate che sembra avere tutto dalla vita. Ma esiste una linea sottile tra il successo e la rovina.

Su Rete 4 dalle 21.30 Il ragazzo della porta accanto. Thriller psicologico in cui Jennifer Lopez e’ la protagonista di un amore proibito tra una donna appena separata e un adolescente suo vicino di casa.

Su Sky Cinema dalle 21.15 Child Il bambino n.44. Un ufficiale della sicurezza, idealista e stalinista, decide di compiere un’investigazione su di una serie di terribili omicidi in una nazione apparentemente sicura. Il governo intralcia la missione dell’uomo poiché non vuole ammettere la presenza di criminali sul territorio e soprattutto perché le vittime sono tutti dei bambini.

Su Iris dalle 21 La giusta causa. Un professore di diritto, in Florida, cerca di salvare un condannato alla pena capitale, che lui è convinto essere innocente.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 un episodio di Blue Bloods. Un poliziotto viene aggredito brutalmente in un quartiere malfamato, la moglie chiede a Frank di rendergli onore, ma Frank intuisce che c’è qualcosa che non va. Eddie e Badillo indagano su un furto di libri rari.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.22 Grande Fratello Vip- Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20 Le Parole. La puntata si apre con l’intervento del segretario Generale della Cgil Maurizio Landini, accolto da Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni. In questa puntata gli ospiti che siedono sugli sgabelli de “Le Parole” per un confronto sui fatti principali della settimana sono Veronica Pivetti, Gianrico Carofiglio e Federico Rampini. Il viaggio attraverso l’Italia de “Le Parole” questa settimana racconta la storia di Romina, operaia di Cassano d’Adda (Mi) che dopo tanti anni di lavoro con poco tempo libero a disposizione sta sperimentando con gioia la libertà della settimana corta voluta dalla sua azienda. Come in ogni puntata il “Professore” Roberto Vecchioni propone la sua lezione sulla magia delle parole. A seguire, collegata da Parigi, Giovanna Botteri per una riflessione a partire dal “Time” che ha proclamato da poco persona dell’anno Zelensky. E ancora, il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani, che questa settimana parte dalle immagini del Teatro Alla Scala, recentemente imbrattato dagli attivisti per il clima, per mostrare alcune opere d’arte danneggiate o rovinate. Questa settimana la rubrica “La classifica” di Saverio Raimondo è dedicata alle parole più cercate su Google nel 2022. In chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

SPORT

Su Rai Uno dalle 19.45 per la Coppa del Mondo di calcio Qatar 2022: Inghilterra – Francia. Le due nazionali si sfidano nel derby della Manica Inghilterra e Francia si trovano nei quarti di finale dei Mondiali, pronte a duellare per un posto in semifinale.

Guida tv di sabato 10 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:10 – L’eredita’ – Sfida al campione

19:20 – Tg1

20:00 – Calcio, Mondiali Qatar 2022 – Quarti di Finale: 10 dicembre h20

22:00 – Il circolo dei Mondiali

23:00 – Bobo – Tv – Speciale Qatar

23:05 – Tg1 Sera

23:10 – Paolo Rossi – Un campione e’ un sognatore che non si arrende mai

00:15 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Blue Bloods 12

22:55 – Onorevoli confessioni

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

22:00 – Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre

23:20 – Tg3 Mondo

23:45 – Tg3 Agenda del Mondo

23:50 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Delitti in Paradiso 6

19:20 – Delitti in Paradiso 6

20:20 – Delitti in Paradiso 6

21:20 – Il genio della truffa

23:15 – Pagan Peak – Nel mirino del killer 2

00:15 – Pagan Peak – Nel mirino del killer 2

01:10 – Anica – Appuntamento al cinema

01:15 – Alien 3

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SUONATORE D’ORGANI

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SCANDALI A WASHINGTON

21:20 – PETS – VITA DA ANIMALI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – CHASE I – AMORE FOLLE

19:22 – CHICAGO FIRE V – FALSO EROE

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’INTERRUZIONE DELLA LOCOMOZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA SOLUZIONE DEL PROFESSORE ASSOCIATO

21:04 – AMICI PER LA MORTE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – AMICI PER LA MORTE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 208 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 2′ Stagione Ep.16

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.22

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.23

21:00 – Uccelli di rovo 1′ Stagione Ep.4

23:00 – Uccelli di rovo 1′ Stagione Ep.5

01:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.14

02:00 – Smallville 2′ Stagione Ep.15

03:00 – Smallville 2′ Stagione Ep.16

Rai Movie

19:20 – L’eletto

21:10 – Nessuno mi puo’ giudicare

22:55 – Qualcosa di nuovo

00:35 – Gioco a due

02:30 – Le vite degli altri

05:00 – Submergence

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – SCUOLA DI LADRI

21:00 – SCUOLA DI LADRI – PARTE SECONDA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – SCUOLA DI LADRI – PARTE SECONDA – 2 PARTE

22:52 – SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI

00:43 – MIA MOGLIE E’ UNA BESTIA

02:29 – ITALIAN FAST FOOD

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VII – TROPPI CUOCHI

20:00 – A-TEAM IV – STRETTAMENTE RISERVATO AI SOCI

21:10 – PRIMA DI MEZZANOTTE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – PRIMA DI MEZZANOTTE – 2 PARTE

23:10 – BABE VA IN CITTA’ – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:29 – ARMA LETALE 4

21:00 – LA GIUSTA CAUSA

23:14 – LA PROSSIMA VITTIMA

01:17 – LE CROCIATE

03:37 – CIAKNEWS

03:40 – SCHERZARE COL FUOCO

05:24 – CELEBRATED: LE GRANDI BIOGRAFIE – DREW BARRYMORE

05:44 – CELEBRATED: LE GRANDI BIOGRAFIE – CLINT EASTWOOD

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – Una principessa a Natale Prima TV

23:15 – X Factor 2022 Finale

01:45 – American Pie – Nudi alla meta

03:45 – Lady Killer Ep. 14 Prima TV

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 1

05:30 – Lady Killer Ep. 4

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – SERATA AL FEMMINILE

18:35 – MOM – CETRIOLI E SOTTACETI

19:00 – MOM – LA COCCA DELLA MAESTRA

19:25 – MOM – IL GRANDE CUORE DI BONNIE

19:55 – MOM – LE CENERI DI VICTOR

20:20 – MOM – RISTRUTTURAZIONE INTERNA

20:45 – MOM – IL CLUB DEL PUZZLE

21:15 – BLU PROFONDO 2

La 5

18:58 – RIASSUNTO – ELISA DI RIVOMBROSA

19:00 – ELISA DI RIVOMBROSA – 6

21:10 – INGA LINDSTROM – ALLA RICERCA DI TE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – ALLA RICERCA DI TE – 2 PARTE

23:00 – QUARTO GRADO

02:20 – ELISA DI RIVOMBROSA – 6

NOVE

18:30 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.2

20:05 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.11

21:25 – Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera – 1^TV

22:50 – Living with Michael Jackson

00:00 – Killing Michael Jackson

01:00 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.3

01:50 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.4

02:40 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.5

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Marty e Shannan

19:15 – Affari al buio L’acquisto più grande

19:45 – Affari al buio Il duello

20:15 – Affari di famiglia Una grande scommessa

20:45 – Affari di famiglia Il re delle corde

21:15 – Senza scrupoli

23:15 – Cookie e Emily, due squillo a Londra

00:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 7

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:20 – TG LA7 Notte

00:30 – AntiCamera con Vista

00:40 – In Onda (r)

01:20 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:00 – Mica pizza e fichi

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Miss Marple – C’E’ UN CADAVERE IN BIBLIOTECA

01:00 – È arrivato nostro figlio

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Casa Baio – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

18:50 – Casa Baio 2′ Stagione Ep.4

19:20 – Casa Baio 1′ Stagione Ep.4

19:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

20:55 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.8

21:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

22:55 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

00:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – FOREVER – PARTIRE COL PIEDE GIUSTO

19:23 – THE MENTALIST VII – SOLO UN CIELO STELLATO

20:16 – THE MENTALIST VII – L’HOTEL DALLE SBARRE GRIGIE

21:10 – Poirot: Testimone silenzioso – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Testimone silenzioso – 2 PARTE

22:57 – FBI: MOST WANTED I – OFFESA MORTALE

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Brokenwood 6′ Stagione Ep.1

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.6

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.7

23:10 – Shetland 4′ Stagione Ep.2

01:15 – Tandem 3′ Stagione Ep.5

02:15 – Tandem 3′ Stagione Ep.6

03:15 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.6

04:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:25 – Il caffe’

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Visioni

20:00 – I musei di arte moderna e contemporanea in Italia

20:10 – Franck, Sinfonia in re minore

20:50 – Il Canto degli Italiani

21:15 – Teatro: We want it all

22:45 – Apprendisti stregoni

Rai Premium

19:30 – Nozze romane

21:20 – Purche’ finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua

23:15 – Studio Battaglia

01:00 – Per una notte d’amore

03:10 – Il coraggio di una donna – Rossella Capitolo secondo

05:00 – Ricominciare 3

05:25 – Ricominciare 3

05:50 – Ricominciare 3

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:03 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:26 – Piccola investigatrice a Manhattan

23:13 – LA STRANA COPPIA

01:06 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

20:00 – Made In…Lazio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

21:01 – Maratona Il Massimo In Cucina

01:00 – Maratona Visioni Di Spagna

05:00 – Maratona Il Circolo Dei Buongustai

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MONDIALI

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – LE COLT CANTARONO LA MORTE E FU… TEMPO DI MASSACRO

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – VACANZE A KM0 WINTER EDITION

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – SALIRO’ (NUOVA STAGIONE – INTERVISTE IN BICI)

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SUL CRINALE (TREKKING)

23:00 – NEXT TO THE TRUCKERS

23:30 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA (DOCUMENTARI)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:35 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom gigante maschile (R) 2. prova dalla Val d’Isère (FRA)

19:30 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Quarti di finale Da Al Khor (QAT)

22:15 – n’DOHA nem

23:25 – A tutto Hockey Sintesi

23:50 – 9-1-1 Lonestar – Di nuovo in sella Stagione 2, episodio 1

00:30 – 9-1-1 Lonestar – Il vulcano Stagione 2, episodio 2

01:15 – 9-1-1 Lonestar – In prima linea Stagione 2, episodio 3

01:55 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

Rai Sport +HD

19:35 – Pattinaggio di figura

20:35 – Corsa in Montagna

20:55 – Pattinaggio di figura

22:00 – Pattinaggio di figura

23:00 – Sci Di Fondo

00:15 – Freestyle

01:30 – Reparto Corse

02:30 – Rugby. Peroni Top 10 – 8a giornata: Rugb

Rai Sport

19:35 – Pattinaggio di figura

20:35 – Corsa in Montagna

20:55 – Pattinaggio di figura

22:00 – Pattinaggio di figura

23:00 – Sci Di Fondo

00:15 – Freestyle

01:30 – Reparto Corse

02:30 – Rugby. Peroni Top 10 – 8a giornata: Rugb

SuperTennis

19:00 – LIVE Finale Serie A1 Femminile

20:45 – Tiebook Winning Ugly

21:00 – Best of Italiani 2022 Sinner vs Rublev, Monte Carlo

23:15 – Colpo da Campione Comparazione Rovescio Muguruza /Pliskova

23:30 – Best of ATP 2022 Tsitsipas vs Dimitrov, Roma

01:45 – Magazine WTA

02:45 – Best of WTA 2022 Bencic vs Sakkari, Berlino

05:45 – La fine di un’era: Roger e Serena S. Williams VS V. Williams, Lexington 2020

Euro Sport

18:00 – Tennis Diriyah Cup Finale Live

20:00 – Pattinaggio figurato ISU Grand Prix Series Italia. Programma Libero Danza Misto Live

20:45 – Pattinaggio figurato ISU Grand Prix Series Italia. Programma Libero F Live

22:00 – Pattinaggio figurato ISU Grand Prix Series Italia. Programma Libero M Differita

22:55 – Informazione Flash News

23:05 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Titisee Neustadt. HS 142 Team Misto

00:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Val d’Isere. Slalom Gigante M (2a manche)

00:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Sestriere. Slalom Gigante F (2a manche)

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

Rai Gulp

19:00 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

20:40 – Marvel Spider-Man

21:05 – Mister Link

22:40 – Fuga dal pianeta Terra

00:05 – POV – I primi anni 1

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi

18:55 – Natale Show

19:15 – Food Wizards

Boing

18:40 – Uncle Grandpa

19:55 – Gumball

21:20 – Captain Tsubasa Road to 2002

21:50 – Captain Tsubasa Road to 2002

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Dino Ranch

18:40 – Mighty Express – nuovi episodi

19:00 – Tom & Jerry in New York – Nuovi Episodi

19:30 – TV Movie Meteo – Heroes

19:50 – TV Movie Meteo – Heroes

20:20 – Meteo – Heroes

20:50 – Simone

21:20 – Zouk

Frisbee

18:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.8

18:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.9

18:55 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.1

19:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.10

19:45 – Curioso come George: Missione Kayla

21:00 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.11

21:25 – Il trenino Thomas 20′ Stagione Ep.3

21:35 – Il trenino Thomas 20′ Stagione Ep.4

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.22

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.23

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.24

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.25

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.26

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.27

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.28

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.29

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Atchoo!

18:15 – Zig & Sharko Attrazione virtuale

18:20 – Zig & Sharko Marina rockstar

18:35 – Trollstopia Corsa al Glitter / Laguna Tidepool & la stanza dei giochi perduta

18:55 – Trollstopia Fluomodoro incoraggino / Assai ispirati

19:20 – Trollstopia Lo sminuimento / Minuta in sella

19:45 – Trollstopia La puzzetta in più / L’ultimo album di ritagli

20:15 – H2O: Just Add Water Il segreto di Gracie. 1a parte

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.5

19:00 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.6

19:55 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.7

20:50 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.11

21:45 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.1

22:40 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.2

23:35 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.3

00:30 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:35 – Italiani

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – I Presidenti del Consiglio dell’Unita’ d’Italia

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – The Great Myths: The Odyssey

18:25 – Edgar Allan Poe – The last four days

18:50 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – #Maestri Rita Cucchiara e Andrea Giardina

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:20 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.10

19:20 – Reperti d’assalto 1′ Stagione Ep.4

20:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.7

21:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.8

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 6′ Stagione Ep.11

23:15 – Affari a quattro ruote Francia 6′ Stagione Ep.10

00:15 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.5

01:25 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.6

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.3

21:25 – Il codice del Boss 1′ Stagione Ep.2

22:20 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.9

23:15 – Il mistero di Robert: la bambola posseduta

01:05 – Per ordine del diavolo: la vera storia di The Conjuring

Focus TV

18:00 – La rivoluzione di einstein

19:00 – L’enigma quantistico di Einstein

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL BUNKER SEGRETO DEI NAZISTI IN POLONIA

21:15 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI II

22:15 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI I – IL MISTERO DELLA TOMBA DI ATTILA

23:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

00:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

01:15 – I MISTERI DEI GIGANTI

RealTime

18:00 – Il boss delle cerimonie Diego e Marilena

18:30 – Il castello delle cerimonie La comunione di Arianna

19:05 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Luana e Alessandro

19:45 – Bake Off: The Professionals – Affari di famiglia Affari di famiglia

21:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il fondoschiena

22:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Braccia strane

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti vicino l’occhio

00:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Grandi scommesse

19:05 – La febbre dell’oro El Dorado

21:00 – River Monsters: misteri dagli abissi Il Kraken

21:55 – River Monsters: misteri dagli abissi Amelia Earhart

22:50 – L’oro dei serpenti Fortune

23:50 – Alaska: gli alieni sono tra noi L’astronave madre

00:45 – Alaska: gli alieni sono tra noi Oltre

01:45 – Contact I veri Men in Black

Sky Uno

18:00 – MasterChef Trip

18:25 – ‘Na pizza Ep. 1

18:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Livorno

21:15 – X Factor 2022 Finale

00:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Livorno

01:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Fuerteventura

02:20 – La seconda casa non si scorda mai Sicilia: S. Vito Lo Capo – Favignana

Sky Cinema 1

19:35 – Rogue Hostage

21:15 – Child 44 – Il bambino n. 44

23:35 – Aspirante vedovo

01:10 – Marry Me – Sposami

03:05 – 7 donne e un mistero

04:30 – Streets of Blood

SKY Cinema Family

19:00 – Space Jam: New Legends

21:00 – Baby Boss 2 – Affari di famiglia

22:55 – Qua la zampa!

00:40 – Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

02:30 – Questo o quello – Speciale

02:40 – Le avventure di Fiocco di Neve

04:10 – Mune – Il guardiano della luna

05:40 – Nut Job – Operazione noccioline

Sky Cinema Romance

18:50 – Ghost – Fantasma

21:00 – Matrimonio con sorpresa

22:30 – Un principe tutto mio

00:25 – Lovers

02:10 – Miss Potter

03:50 – Lasciarsi un giorno a Roma

05:50 – Moulin Rouge!

Sky Cinema Collection

19:15 – La Befana vien di notte II – Le origini

21:15 – La Befana vien di notte

23:00 – Chi ha incastrato Babbo Natale?

00:50 – 100X100Cinema

01:10 – Le 5 leggende

02:50 – The Young Messiah

04:40 – Questo o quello – Speciale

04:55 – Fatman

Sky Cinema Action

19:20 – Undisputed

21:00 – The Expatriate – In fuga dal nemico

22:50 – Welcome to the Punch – Nemici di sangue

00:35 – Bushwick

02:15 – Kick-Ass

04:10 – 100X100Cinema

04:30 – Van Helsing

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

