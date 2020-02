Su Sky Uno la Notte degli Oscar; su Canale 5 Grande Fratello Vip. Guida ai programmi Tv della serata del 10 febbraio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 10 febbraio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 il thriller Summer of 84. L’adolescente Davey si convince che il suo vicino di casa sia il famigerato serial killer che sta terrorizzando la cittadina di Cape May, così coinvolge i suoi coetanei in una spericolata indagine per dimostrare la colpevolezza dell’uomo. Su Rai Movi dalle 21.10 I mercenari. Barney Ross è un uomo senza scrupoli a capo di una squadra di moderni mercenari. Con loro accetta di andare sull’isola di Vilena per rovesciare il regime del sanguinario dittatore Gaza. Su Italia 1 dalle 21.25 xXx Il ritorno di Xander Cage. Terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere in una missione che solo lui può riuscire a portare a termine

TELEFILM

Su Rai Uno alle ore 21 prende il via L’amica geniale. Lila è in viaggio di nozze mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando l’amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito… Il corpo: Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due si incrina definitivamente. Il rapporto tra Stefano e Lila è burrascoso e la foto di lei esposta in un negozio di abiti da sposa in centro diventa oggetto di nuove discussioni. Su Rai Due triplo appuntamento con la serie 9-1-1. Nel primo episodio (Lotta o muori, ore 21.20) Buck trova Chimney gravemente ferito davanti casa di Maddie. Prima di perdere i sensi, Nel secondo (A pezzi, ore 22.10) Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è tornata al lavoro. Un black-out di livello 3 blocca i computer del centralino del 911, per cui bisogna tornare ad usare le linee analogiche ed i walkie talkie. Nel terzo (Ocean’s, ore 22.55) Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento. Un corriere del portavalori gli stringe la mano e subito entra in shock anafilattico e così anche Prentiss

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.44 Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’. Su Sky Undalle 21.15 Il meglio della Notte degli Oscar

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 torna Presa diretta. Noi navighiamo, usiamo cellulari, auto, elettrodomestici intelligenti e lasciamo delle tracce. Si forma così la nostra identità digitale e con questa si possono prevedere i nostri comportamenti o addirittura influenzarli, dagli acquisti alle scelte politiche. Il mercato dei dati è un business da miliardi di dollari l’anno. Che fare allora, come proteggere i nostri dati e le nostre vite? Su Rete 4 alle 21.24 torna Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 11 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’amica geniale Storia del nuovo cognome – Il nuovo cognome – Il corpo Assoluta

23:40 – Frontiere

00:40 – S’è fatta notte

01:10 – TG1 NOTTE

01:40 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Violenza domestica

19:40 – N.C.I.S. Il traditore

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta Tutti spiati

Rai 4

18:35 – Senza Traccia ep.23

19:17 – Senza Traccia II ep.1

19:58 – Criminal Minds ep.13

21:20 – Summer of ’84

22:57 – What We Do in the Shadows ep.5

23:17 – What We Do in the Shadows ep.6

23:35 – Vikings IVb ep.1

00:17 – Vikings IVb ep.2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – FACCIA A FACCIA

21:20 – XXX – IL RITORNO DI XANDER CAGE – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – GOTHAM V – TRASGRESSORI – 1aTV

19:19 – CHICAGO FIRE IV – DEVASTAZIONE

20:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – L’ENIGMA DEL REGALO

21:04 – DADDY’S HOME – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – DADDY’S HOME – 2 PARTE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 39 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 39 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – PENSA IN GRANDE

01:47 – STASERA ITALIA

Cine 34

19:06 – MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE

21:11 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE – 2 PARTE

23:16 – TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO

01:20 – DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI

02:55 – SABATO DOMENICA E LUNEDI’

19:06 – MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE

21:11 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE – 2 PARTE

23:16 – TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO

01:20 – DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI

02:55 – SABATO DOMENICA E LUNEDI’

Rai Movie

18:05 – Le dolcezze del peccato

19:35 – La settimana bianca

21:10 – Cavalcarono insieme

23:05 – Preparati la bara!

00:45 – La battaglia della Neretva

03:20 – Amaro amore

05:00 – Stanlio e Ollio – Stanlio lavandaio

05:10 – La grande conquista

18:05 – Le dolcezze del peccato

19:35 – La settimana bianca

21:10 – Cavalcarono insieme

23:05 – Preparati la bara!

00:45 – La battaglia della Neretva

03:20 – Amaro amore

05:00 – Stanlio e Ollio – Stanlio lavandaio

05:10 – La grande conquista

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – The Grey –

23:00 – Operation Chromite –

01:30 – Law & Order: Criminal Intent –

02:30 – Law & Order: Criminal Intent –

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – The Grey –

23:00 – Operation Chromite –

01:30 – Law & Order: Criminal Intent –

02:30 – Law & Order: Criminal Intent –

Iris

19:15 – HAZZARD – GIOIELLI CHE SCOTTANO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BRACCATO

21:00 – L’UOMO DEI SOGNI

23:21 – L’ULTIMA PORTA

01:11 – NOTE DI CINEMA

01:16 – CIELO D’OTTOBRE

03:01 – CIAKNEWS

03:06 – ASSASSINIO AL TERZO PIANO

19:15 – HAZZARD – GIOIELLI CHE SCOTTANO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BRACCATO

21:00 – L’UOMO DEI SOGNI

23:21 – L’ULTIMA PORTA

01:11 – NOTE DI CINEMA

01:16 – CIELO D’OTTOBRE

03:01 – CIAKNEWS

03:06 – ASSASSINIO AL TERZO PIANO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 6 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 100 – Prima TV

21:30 – Rocky V

23:30 – Double Impact – Vendetta finale

01:30 – Web Cam Girls

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 10 –

04:15 – Lady Killer – Ep. 4 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 6 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 100 – Prima TV

21:30 – Rocky V

23:30 – Double Impact – Vendetta finale

01:30 – Web Cam Girls

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 10 –

04:15 – Lady Killer – Ep. 4 –

Italia 2

18:10 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – EFFETTO A PALLONCINO – FINALE SOSPIRATA

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SITUAZIONE DISPERATA – PUNTEGGIO INCADESCENTE

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – IN VOLO VERSO LA VITTORIA – PROVA D’ORGOGLIO

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FINE DI VEGETA

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – COMINCIA LA BATTAGLIA FINALE

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DELL’UPPER YARD

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE ACCUSE DEI BERRETTI BIANCHI

21:20 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – 1 PARTE

18:10 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – EFFETTO A PALLONCINO – FINALE SOSPIRATA

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SITUAZIONE DISPERATA – PUNTEGGIO INCADESCENTE

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – IN VOLO VERSO LA VITTORIA – PROVA D’ORGOGLIO

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FINE DI VEGETA

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – COMINCIA LA BATTAGLIA FINALE

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DELL’UPPER YARD

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE ACCUSE DEI BERRETTI BIANCHI

21:20 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – 1 PARTE

La 5

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO – 2 PARTE

23:20 – UOMINI E DONNE

00:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO – 2 PARTE

23:20 – UOMINI E DONNE

00:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.11

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.12

20:00 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep.16

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.41

21:25 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

22:45 – Rubio alla ricerca del gusto perduto 1′ Stagione Ep.2

00:15 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.9

00:35 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.10

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.11

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.12

20:00 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep.16

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.41

21:25 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

22:45 – Rubio alla ricerca del gusto perduto 1′ Stagione Ep.2

00:15 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.9

00:35 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.10

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 18

19:15 – Affari al buio Pistole a razzi

19:45 – Affari al buio Pensione di lusso

20:15 – Affari di famiglia Un raro Picasso

20:45 – Affari di famiglia Firmato JFK

21:15 – Accada quel che accada

23:15 – Svizzera: le schiave del sesso

00:30 – Mia nonna la escort

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 18

19:15 – Affari al buio Pistole a razzi

19:45 – Affari al buio Pensione di lusso

20:15 – Affari di famiglia Un raro Picasso

20:45 – Affari di famiglia Firmato JFK

21:15 – Accada quel che accada

23:15 – Svizzera: le schiave del sesso

00:30 – Mia nonna la escort

La7

18:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:00 – TG LA7 Notte

00:10 – Otto e Mezzo (R)

00:50 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il segreto dei templari

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Paris Broadway

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

02:35 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Law & Order: Criminal Intent –

22:10 – Law & Order: Criminal Intent –

23:10 – Law & Order: Criminal Intent –

00:00 – Law & Order: Criminal Intent –

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.30

18:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.8

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

19:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.9

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.6

20:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.10

21:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.7

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:11 – TGCOM24

18:12 – METEO.IT (R) – 10/02/2020

18:14 – Colombo: Ricatto mortale – 2 PARTE

19:15 – PERSON OF INTEREST II – FINO ALLA MORTE

20:10 – PERSON OF INTEREST II – TAXI DRIVER

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – IL FRUTTO PROIBITO

22:00 – C.S.I. NEW YORK V – AIUTO

22:50 – THE CLOSER VI – RICHIESTA D’AIUTO

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 20′ Stagione Ep.7

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.8

21:10 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.1

23:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.3

01:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.1

02:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.2

03:00 – Law & Order 3′ Stagione Ep.10

03:50 – Law & Order 3′ Stagione Ep.11

Rai 5

18:20 – RAI NEWS – GIORNO

18:23 – This is art Episodio 4

19:17 – This is art Episodio 5

20:17 – Città segrete Amsterdam Ep2

21:01 – Punto di svolta Fernando Pessoa Prima Visione RAI

22:00 – Io Rom Romantica

23:15 – Nina Simone, The Legend

00:14 – The Ronnie Wood Show Ep. 4 The Ronnie Wood Show

Rai Premium

18:40 – Camera Café – Figura paterna

18:45 – Camera Café – Chi è Silvano

18:50 – Camera Café – Digitalizzare la Tolusso

18:55 – Un passo dal cielo 4 – L’uomo dei lupi ep.13

20:05 – Un passo dal cielo 4 – Radici ep.14

21:20 – La dottoressa dell’ isola – Un nuovo inizio

23:00 – La lacrima del diavolo

00:40 – Il Mastino – p.1

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – When a man falls in a forest + aspettando perla nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:27 – TG 2000

19:00 – Sport 2000

19:32 – Buone notizie

19:51 – Buone notizie

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:09 – Lourdes

VH1

19:00 – Top Chart Un Due fa –

20:00 – Una coppia in affari –

20:20 – Come ti trasformo la casa –

20:40 – Come ti trasformo la casa –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:35 – Sea Patrol – La tempesta

19:20 – Rescue Special Operations – Tra le ceneri

20:10 – Via per sempre – Arrivati

21:00 – 60 minuti

22:10 – La2 Doc – Cervello, amore mio! / “Street books”, libri per i senzatetto

23:40 – Paganini – Dario Fo e la musica

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling 2019/20

19:30 – Perle di Sport

19:50 – C Siamo 2019/20

20:40 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 25a giornata: Reggina – Ternana

22:50 – Calcio Totale 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Garmish-Partenkirchen /GER)

Rai Sport

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling 2019/20

19:30 – Perle di Sport

19:50 – C Siamo 2019/20

20:40 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 25a giornata: Reggina – Ternana

22:50 – Calcio Totale 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile (Garmish-Partenkirchen /GER)

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Biliardo Home Nation Series Welsh Open (1a g., da Cardiff, Galles)

19:45 – Biliardo Home Nation Series Welsh Open (1a g., da Cardiff, Galles) Live

00:00 – Informazione Flash News

00:05 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Willingen, Germania)

01:30 – Ciclismo Pro Series 5a tappa

02:00 – Tennis Australian Open Highlights, da Melbourne, Australia

03:00 – Biliardo Home Nation Series Welsh Open (1a g., da Cardiff, Galles)

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – La stella di Andra e Tati

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.9

18:25 – BING – EP.65

18:30 – BING – EP.66

18:35 – BING – EP.67

18:40 – BING – EP.68

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.42

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.43

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

Boing

18:00 – Capitan Tsubasa

18:25 – Craig

19:00 – Craig

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Scooby doo e la maledizione del mostro del lago

21:15 – Steven Universe

21:40 – Power Rangers Beast Morphers

22:10 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:15 – Mike il Carlino

20:30 – Tom & Jerry Nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Curioso come George – 1^TV 12′ Stagione Ep.1

18:30 – Ernest & Rebecca 1′ Stagione Ep.8

19:00 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.11

19:10 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.12

19:35 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.13

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.15

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.16

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.17

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.8

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.1

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.2

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.3

19:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.4

20:00 – Dragon Trainer 2

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.19

22:00 – Come è fatto 19′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi –

19:20 – Io, Elvis Riboldi –

19:35 – Io, Elvis Riboldi –

20:00 – New School

20:25 – Ready.Music.Play! – 1^TV

20:35 – Ready.Music.Play!

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

Disney Channel

18:05 – Jessie A qualcuno piace calvo

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Horrificator

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Darkblade

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Kung Food

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gamer

20:10 – Bia

20:55 – Liv e Maddie Spirito di squadra

21:20 – Liv e Maddie I Rooney e lo skateboard

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.2

20:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.3

21:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.4

22:00 – Cortesie per gli ospiti B&B 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Cortesie per gli ospiti B&B 1′ Stagione Ep.4

00:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.5

01:00 – Cortesie per gli ospiti 2′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:00 – L’Italia della Repubblica – Il confine conteso

19:00 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano. Il 1960

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Foibe, l’eterno abbandono con la Prof. ssa Orietta Moscarda e il Prof. Egidio Ivetic

21:30 – Istria, terra del mio dolore

00:35 – Notiziario-Rai – News24

00:40 – Il giorno e la storia

01:00 – Passato e Presente Foibe, l’eterno abbandono con la Prof. ssa Orietta Moscarda e il Prof. Egidio Ivetic

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.8

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.9

20:25 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.10

21:20 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.1

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.13

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.24

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.25

DMAX

18:25 – Ai confini della civiltà 7′ Stagione Ep.17

19:25 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.4

20:25 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.5

21:25 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.14

22:25 – Deadliest Catch – 1^TV 9′ Stagione Ep.3

23:25 – Deadliest Catch – 1^TV 9′ Stagione Ep.4

00:25 – Cops Spagna 2′ Stagione Ep.12

01:20 – Lockup: sorvegliato speciale 13′ Stagione Ep.11

Focus TV

18:15 – TRENI DI GUERRA – COMBAT TRAINS – LA PRIMA GUERRA FERROVIARIA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – LE INCREDIBILI MERAVIGLIE DEL PIANETA

22:15 – LE INCREDIBILI MERAVIGLIE DEL PIANETA

23:15 – TESLA X-FILES – IL COMPLOTTO

00:15 – LE BOMBE SMARRITE DELLA GUERRA FREDDA – GLI ANNI ’50

01:14 – LE BOMBE SMARRITE DELLA GUERRA FREDDA – GLI ANNI ’60

RealTime

18:00 – Cortesie per gli ospiti Chiara e Francesco vs. Giancarlo e Silvana

19:05 – Cortesie per gli ospiti Enrica e Francesca vs. Federico e Claudia

20:05 – Cortesie per gli ospiti Francesco e Pierluigi vs. Melissa e Michela

21:10 – Vite al limite Aaron

22:50 – Vite al limite Kelly

00:30 – Vite al limite Annjeannette

02:05 – Vite al limite Angela

03:35 – Vite al limite La – Shanta

Rai Scuola

18:00 – Labour Of Love episodio 2 Replica

18:10 – Inglese DRACULA Horror e Mistero Replica

18:35 – The Language of Business episodio 7 Replica

18:50 – Gli Speciali di Rai Scuola Diritto di difesa Replica

18:55 – SPECIALI RAISCUOLA 2020 Dopo l’Esodo Replica

19:15 – Digital World Puntata 15 Replica

19:40 – Memex Nautilus – L’attrazione dei Poli Replica

20:15 – Memex Memex – I luoghi della scienza – Puntata 6: Campi Flegrei Replica

LaEffe

18:45 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.19

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 9′ Stagione Ep.1

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.2

21:40 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

22:10 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.3

22:40 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.9

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 6

18:35 – Come è fatto Ep. 7

19:05 – Come è fatto Ep. 5

19:35 – Come è fatto Ep. 6

20:00 – Come è fatto Ep. 7

20:30 – Come è fatto Ep. 8

21:00 – Cose di questo mondo La maledizione

21:55 – Cose di questo mondo Stonehenge nazista

Sky Uno

18:45 – Master – Chef USA Ep. 15

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 31

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 32 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 6

21:15 – Il meglio della notte degli Oscar 2020

22:55 – Master – Chef Italia Ep. 15

00:05 – Master – Chef Italia Ep. 16

01:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

Sky Cinema 1

19:15 – Copperman

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ted Bundy – Fascino criminale Prima TV

23:20 – Peppermint – L’angelo della vendetta

01:05 – Il bacio che aspettavo

02:45 – 100X100Cinema

03:00 – La scuola serale

04:55 – Copperman

SKY Cinema Family

19:10 – Bibi, la piccola strega

21:00 – La partita perfetta

23:00 – Pongo il cane milionario

00:40 – Sleepover

02:10 – L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele

03:40 – Ci pensa Beaver

05:10 – Tartarughe Ninja alla riscossa

Sky Cinema Romance

19:00 – Se scappi, ti sposo

21:00 – Pazzi da amare

22:35 – Ovunque nel tempo

00:25 – Mary Shelley – Un amore immortale

02:10 – Il cacciatore di ex

04:05 – I delitti del Bar – Lume 7

04:25 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

Sky Cinema Collection

19:10 – Platoon

21:15 – Il meglio della notte degli Oscar 2020

22:50 – Il paziente inglese

01:35 – Misery non deve morire

03:25 – Wall Street

05:35 – Quinto potere

Sky Cinema Action

19:20 – Le ultime 24 ore

21:00 – Sotto assedio – White House Down

23:20 – Le miniere di re Salomone – 1a parte

00:45 – Le miniere di re Salomone – 2a parte

02:25 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

04:05 – Il primo cavaliere

Fox

18:25 – I Griffin Uno scrittore… in erba

18:50 – I Simpson Fate largo a Lisa

19:20 – I Simpson Homer il camionista

19:45 – I Simpson Brani Biblici

20:10 – The Big Bang Theory L’alternativa ai pantaloni

20:35 – The Big Bang Theory Il ritorno di Wheaton

21:00 – Emergence Dove tu appartieni Prima TV

21:50 – I Simpson Homer e la Pop Art

Premium Cinema

19:28 – PERFETTI SCONOSCIUTI

21:15 – SATURNO CONTRO

23:14 – CAVALLI SELVAGGI

01:04 – VIZI DI FAMIGLIA

02:43 – VIZIO DI FORMA

Premium Action

18:35 – THE 100 I – CUSTODE DI SUA SORELLA

19:23 – THE ORIGINALS IV – GLI ALLEATI DEL VUOTO

20:12 – UNDERCOVER III – DI NUOVO IN PISTA

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – IL TENERO NATE

22:04 – SUPERNATURAL XII – I RIMPIANTI DI LILY SUNDER

22:53 – IZOMBIE I – LA REALTA’ VIRTUALE MORDE

23:41 – THE 100 I – CUSTODE DI SUA SORELLA

00:29 – THE ORIGINALS IV – GLI ALLEATI DEL VUOTO

Mya

18:39 – BIG BANG THEORY V – LA RICONVERSIONE DEL BETA TEST

19:03 – BIG BANG THEORY V – LA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AMICIZIA

19:28 – CLAWS I – AUTORITRATTO

20:24 – RIVERDALE III – IL MANUALE

21:15 – SUITS IX – A QUALUNQUE COSTO – 1aTV

22:04 – GOD FRIENDED ME II – JOY

22:55 – CLAWS I – AUTORITRATTO

23:52 – EVERWOOD I – IL RITORNO DI COLIN