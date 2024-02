Su Rai Uno serata finale del Festival di Sanremo, su Canale 5 Titanic Guida ai programmi Tv della serata del 10 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 10 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 20.35 Red Land – Rosso Istria. Red Land – Rosso Istria. Italia, settembre 1943. Dopo l’armistizio e la fuga del Re, i teatri di guerra del Nord-Est vedono l’avanzare dei partigiani di Tito. Su Rai 4 dalle 21.20 Double Team – Gioco di squadra. L’agente Jack Paul Quinn, prossimo al congedo, deve compiere un ultimo incarico: catturare il pericoloso mafioso Andreas Stavros. La missione finisce male, Quinn viene mandato nella “Colonia”, luogo dove vengono tenute nascoste le persone scomode al sistema. L’unica salvezza per lui, e per la famiglia sotto minaccia, è scappare da lì. Su Rai Movie dalle 21.10 Io sono Tempesta. Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro che abita da solo in un immenso hotel completamente deserto. Un giorno la legge gli presenta il conto. Su Canale 5 alle 21.49 Titanic. 1912. L’inaffondabile Titanic salpa per il suo primo ed ultimo viaggio che unira’ per sempre i destini di Rose e Jack. Su Italia 1 dalle 21.29 Scarpette rosse e i 7 nani. Sette principi vengono trasformati in nani da una maledizione che puo’ essere spezzata solo dal bacio della donna piu’ bella del mondo. Riusciranno a trovarla?. Su Rete 4 dalle 21.31 Gli spietati. Un cast da favola per un western realistico e cinico. Su Sky Cinema dalle 21.15 Fast X. Un numero divino, 10 significa un ritorno all’unità, la fusione tra essere e non essere. Il numero 10 indica il completamento di un ciclo. Su Iris dalle 21 L’amore criminale. Tessa Connover fatica ad affrontare la fine del proprio matrimonio. Quando scopre che l’ex marito si fidanza con un’altra e la introduce nella vita della figlia, la donna decide di vendicarsi rendendo la vita di Julia un inferno.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 FBI.I Federali riescono a sventare un attentato che aveva come obiettivo un ex ufficiale del K.G.B.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.45 Festival di Sanremo. Serata finale del tradizionale appuntamento musicale che sì svolge in cinque serate in diretta su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024 daI Teatro Ariston di Sanremo. La Direzione Artistica è affidata ad Amadeus.

Guida tv di sabato 10 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Prima – Festival

20:45 – Sanremo 2024 – 74esimo Festival della Canzone Italiana

01:45 – Milleeunlibro

02:45 – Che tempo fa

02:50 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:13 – Meteo 2

18:15 – Tg2 Speciale foibe

18:50 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – F.B.I. 4

23:20 – Tg2 Dossier

00:05 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:35 – Red Land – Rosso Istria

23:15 – Tg3 Mondo

23:40 – Tg3 Agenda del Mondo

23:45 – Meteo 3

23:50 – Appuntamento al cinema

Rai 4

18:05 – Hudson & Rex 3

18:50 – Hudson & Rex 4

19:35 – I fiumi di porpora – La serie 1

21:20 – Double Team – Gioco di squadra

22:55 – Hong Kong: colpo su colpo

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

00:35 – Double Impact – Vendetta finale

02:25 – Lionheart – Scommessa vincente

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:49 – TITANIC

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – POKER E MORTE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’OSTAGGIO

21:20 – SCARPETTE ROSSE E I 7 NANI – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – LA BREA I – VERSO CASA

19:16 – YOUNG SHELDON III – UN REATO ACCADEMICO E UN ROMANTICO TACO BELL

19:43 – YOUNG SHELDON III – UN PAIO DI COSTOLE AMMACCATE E UN RILEVATORE DI FANTASMI NELLA SCATOLA DI CEREALI

20:06 – THE BIG BANG THEORY IV – L’INSUFFICIENZA DELLE SCUSE

20:34 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ECCITAZIONE DEI 21 SECONDI

21:03 – TORQUE CIRCUITI DI FUOCO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 148 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – GLI SPIETATI – 1 PARTE

22:07 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:09 – METEO.I T

22:13 – GLI SPIETATI – 2 PARTE

Warner TV

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 15

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 16

01:00 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 9 – Scontro tra vampiri

01:50 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 10 – Frequenze angeliche

02:40 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 11 – Giochi di ruolo

03:30 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 12 – Di padre in figlio

04:20 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 13 – Tutti odiano Hitler

05:10 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 14 – Le tre prove

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 15

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 16

01:00 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 9 – Scontro tra vampiri

01:50 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 10 – Frequenze angeliche

02:40 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 11 – Giochi di ruolo

03:30 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 12 – Di padre in figlio

04:20 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 13 – Tutti odiano Hitler

05:10 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 14 – Le tre prove

Rai Movie

19:20 – Operazione San Gennaro

21:10 – Io sono Tempesta

22:55 – Padri e figlie

00:55 – Ogro

03:00 – Terrore dallo spazio profondo

05:00 – Taj Mahal

19:20 – Operazione San Gennaro

21:10 – Io sono Tempesta

22:55 – Padri e figlie

00:55 – Ogro

03:00 – Terrore dallo spazio profondo

05:00 – Taj Mahal

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM

21:17 – LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE – 1 PARTE

22:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:31 – METEO.IT

22:33 – LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE – 2 PARTE

23:05 – LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTA’

01:02 – DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?

02:24 – FEMMINA

19:05 – A CENA CON… – BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM

21:17 – LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE – 1 PARTE

22:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:31 – METEO.IT

22:33 – LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE – 2 PARTE

23:05 – LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTA’

01:02 – DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?

02:24 – FEMMINA

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – LA DONNA CANNONE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – RAPIMENTO – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – IL SINDACO

21:11 – ANIMAL HOUSE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ANIMAL HOUSE – 2 PARTE

23:10 – IL LAUREATO – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – LA DONNA CANNONE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – RAPIMENTO – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – IL SINDACO

21:11 – ANIMAL HOUSE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ANIMAL HOUSE – 2 PARTE

23:10 – IL LAUREATO – 1 PARTE

Iris

19:09 – RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO

21:00 – L’AMORE CRIMINALE

23:14 – RAPIMENTO E RICATTO

01:30 – OLIVER TWIST

03:37 – CIAKNEWS

03:40 – LA VENDETTA DEL COWBOY

05:09 – TAXI DI NOTTE

19:09 – RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO

21:00 – L’AMORE CRIMINALE

23:14 – RAPIMENTO E RICATTO

01:30 – OLIVER TWIST

03:37 – CIAKNEWS

03:40 – LA VENDETTA DEL COWBOY

05:09 – TAXI DI NOTTE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 6 – Calabria

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 13 – Grado

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 9 – Cinque Terre

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 5 Episodio 6 – Riviera dei Fiori

00:00 – Un sogno in affitto – Stagione 3 Episodio 2 – Sanremo

01:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 4 – Riviera delle Palme

02:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 2 Episodio 3 – Liguria

03:45 – Coppie che uccidono – Stagione 13 Episodio 8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 6 – Calabria

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 13 – Grado

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 9 – Cinque Terre

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 5 Episodio 6 – Riviera dei Fiori

00:00 – Un sogno in affitto – Stagione 3 Episodio 2 – Sanremo

01:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 4 – Riviera delle Palme

02:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 2 Episodio 3 – Liguria

03:45 – Coppie che uccidono – Stagione 13 Episodio 8

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE VI – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VI

18:50 – THE MIDDLE VI – LA VISITA AL COLLEGE

19:20 – THE MIDDLE VI – LO STRESS DEL NATALE

19:50 – THE MIDDLE VI – ARRIVA PAM STAGGS!

20:20 – THE MIDDLE VI – IL PARTY ALLA CAVA

20:45 – THE MIDDLE VI – QUEL TRENO PER IL DAKOTA

21:15 – CHUCKY I – MORTE ACCIDENTALE

22:10 – CHUCKY I – DAMMI QUALCOSA DI BUONO DA MANGIARE!

18:25 – THE MIDDLE VI – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VI

18:50 – THE MIDDLE VI – LA VISITA AL COLLEGE

19:20 – THE MIDDLE VI – LO STRESS DEL NATALE

19:50 – THE MIDDLE VI – ARRIVA PAM STAGGS!

20:20 – THE MIDDLE VI – IL PARTY ALLA CAVA

20:45 – THE MIDDLE VI – QUEL TRENO PER IL DAKOTA

21:15 – CHUCKY I – MORTE ACCIDENTALE

22:10 – CHUCKY I – DAMMI QUALCOSA DI BUONO DA MANGIARE!

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – UNA SPOSA IN FUGA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – UNA SPOSA IN FUGA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 7

21:25 – Chernobyl – Fuga dall’inferno

00:00 – Ritorno a Chernobyl

01:10 – Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

02:55 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 25

03:40 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

04:30 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 27

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 7

21:25 – Chernobyl – Fuga dall’inferno

00:00 – Ritorno a Chernobyl

01:10 – Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

02:55 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 25

03:40 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

04:30 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 27

Cielo

18:15 – Buying & Selling – Stagione 3 Episodio 11 – Jonie e Taisha

19:15 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 15 – Rivelazioni

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 16 – Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 21 – Tela dell’Apocalisse

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 22 – Il motore di Tesla

21:15 – L’attenzione

23:15 – Sesso a quattro zampe

00:15 – Gola profondissima – Stagione 1 Episodio 1

18:15 – Buying & Selling – Stagione 3 Episodio 11 – Jonie e Taisha

19:15 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 15 – Rivelazioni

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 16 – Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 21 – Tela dell’Apocalisse

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 22 – Il motore di Tesla

21:15 – L’attenzione

23:15 – Sesso a quattro zampe

00:15 – Gola profondissima – Stagione 1 Episodio 1

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Casa Howard

23:45 – TG LA7 Notte

23:55 – Anti – Camera con Vista

00:45 – LA7 DOC

01:20 – LIKE Tutto ciò che piace

02:00 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:10 – Grey’s Anatomy – 12a Stagione

00:30 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

19:00 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 9

19:35 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 3

20:10 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 8

20:45 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 10

21:20 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 7

22:00 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 4

22:35 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 6

23:10 – Spie al ristorante – Stagione 10 Episodio 12 – Pattinaggio

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto nel Berry – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER V – NASTRO ROSSO

20:16 – THE CLOSER V – RIAVERE INDIETRO IL GATTO

21:10 – POIROT II – DELITTO ALL’ITALIANA

22:03 – POIROT II – IL PRIMO CASO DI POIROT

22:57 – Maigret e il pazzo di Sainte Clotilde – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – Tatort Vienna – Codice di comportamento

21:10 – Rosewood 1′ Stagione Ep.3

22:10 – Rosewood 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.14

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.15

01:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.1

02:20 – Tandem 3′ Stagione Ep.2

03:30 – Tandem 3′ Stagione Ep.3

Rai Premium

18:45 – I mestieri di Mirko

19:05 – I mestieri di Mirko

19:30 – I mestieri di Mirko

19:55 – La doppia vita di mio marito

21:20 – Il generale dei briganti

23:25 – Non ti pago

01:25 – Blu Notte – Misteri italiani

03:25 – L’Ispettore Sarti 2

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 4 – Una giovane coppia spera di trovare una casa in vecchio stile

19:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 5 – Acquirenti di prima casa cercano affare vintage

20:25 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 6 – Un affare per un amico

21:20 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 7 – Il cappellano di un college cerca casa per avere la pace

22:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 1 – I consigli di Jennifer

23:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 2 – Casa grigia

00:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 3 – Tra amici

01:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 4 – Lavoro esplosivo

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:25 – UNA PAROLA PER UN SOGNO

23:21 – The Express

01:24 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO\

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – GLI OCCHI DEL DELITTO Jennifer Eight

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Sembra Ieri

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Sembra Ieri

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:10 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 (R) 40 min

18:50 – Biathlon: mondiali Nove Mesto 2024 – 10 Km sprint maschile Da Nove Mesto (CZE) Differita

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Lugano – Young Boys Da Lugano

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – The Rookie – Simone Stagione 4, episodio 19

23:45 – The Rookie – Operazione Enervo Stagione 4, episodio 20

00:20 – Telesguard

00:30 – Biathlon: mondiali Nove Mesto 2024 – 7.5 Km sprint femminile (R) Da Nove Mesto (CZE)

Rai Sport +HD

18:25 – Pallavolo

20:55 – Pallavolo

23:30 – Tg Sport

23:45 – Tg Sport

00:30 – Sci Alpino

01:20 – World Aquatics

02:20 – Freestyle

03:05 – World Aquatics

SuperTennis

18:30 – LIVE UTS Oslo Rune vs Bublik

19:30 – LIVE UTS Oslo Rublev vs Monfils

20:30 – Supertennis Today

21:00 – ATP Pechino 2023 Sinner vs Alcaraz

23:00 – Challenger Chennai

01:00 – UTS Oslo Rublev vs De Minaur

01:45 – UTS Oslo Ruud vs Bublik

02:30 – UTS Oslo De Minaur vs Paire

Euro Sport

18:40 – Sci Coppa del Mondo Canmore. Sprint a Tecnica Classica M/F Live

19:40 – Sci Coppa del Mondo Bansko. Slalom Gigante M

20:10 – Sci Coppa del Mondo Bansko. Slalom Gigante M

20:45 – Sci Coppa del Mondo Canmore. Sprint a Tecnica Classica M/F Live

22:45 – Sport Invernali Coppa del Mondo Lake Placid. HS 128 Team Live

00:45 – Ciclismo Figueira Champions Classic

01:30 – Ciclismo Tour of Murcia

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Pre partita Coppa d’Africa (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Finale terzo posto (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Si Live 24

01:15 – Campionato Argentino Racing-San Lorenzo (diretta)

03:15 – Campionato Primavera Fiorentina-Juventus

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

20:30 – Asterix e Cleopatra

Rai YoYo

18:00 – Bing EP.29

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

18:00 – Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della luna

19:30 – Looney Tunes Cartoons

19:55 – Looney Tunes

21:15 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Tom & Jerry in New York

18:40 – Tom & Jerry in New York

19:05 – Tom & Jerry e il Mago di Oz

20:05 – Tom & Jerry

20:30 – Tom & Jerry ritorno a Oz

21:40 – Simone

21:45 – Simone

22:05 – Trenino Thomas Daniel Tiger

Frisbee

18:20 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 2

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 3

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 4

19:30 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 3

19:55 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 4

20:15 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 5

20:40 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 6

21:05 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 7

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 17

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 18

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 19

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 20

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 21

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 3

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 4

19:30 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 1

DeaKids

18:10 – A Tutto Reality: Missione Cosmo-Ridicola La foresta brasiliana

18:35 – Il Barbiere Pasticciere L’apprendista

18:50 – Il Barbiere Pasticciere Il vincitore

19:05 – Il Barbiere Pasticciere Il Barbiere di Citta’ Del Forno

19:20 – Il Barbiere Pasticciere La macchina del tempo

19:30 – Il Barbiere Pasticciere Una dolce vendetta

19:45 – Megagame La zucca di Halloween/ Horror food

20:10 – Megagame Trash challenge/ Questione di tatto

Super

18:10 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:30 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:00 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:30 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:00 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:25 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:50 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

Rai 5

18:00 – Il caffe’

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Shokakimov e Seong-Jin Cho con Osn Rai

20:45 – Personaggi in cerca d’attore

21:15 – Filippo Brunelleschi – Nella divina proporzione

22:05 – Jacques Lecoq. Viaggio in Italia

23:05 – P60lo Fresu – Musica da lettura

00:15 – Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Storia

18:15 – 10 febbraio 1947. Vincitori e vinti

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Sanremo Fronteretro

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – L’odissea giuliano dalmata, dalle foibe all’esodo

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Sperimentiamo!

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

19:30 – Wild Italy

20:15 – Wild Costa Rica

21:00 – Doc Divulgativi Namibia, il deserto racconta

21:50 – Gocce

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:30 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 4 – 1963 Bedford CA Dormobile

19:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 6 – Nissan 300ZX

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

21:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Vintage Garage – 1^TV – Stagione 8 Episodio 15

23:15 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 13

00:35 – Affari a quattro ruote Francia – Stagione 7 Episodio 12

01:40 – Affari a quattro ruote Francia – Stagione 7 Episodio 14

DMAX

19:35 – Nudi e crudi Brasile – Stagione 1 Episodio 2

21:25 – Quella pazza fattoria – Stagione 2 Episodio 3 – L’ordine delle cose

22:20 – Quella pazza fattoria – Stagione 2 Episodio 4 – Lassù dove non osano le vacche

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – 1^TV – Stagione 2 Episodio 3 – Fantasmi nella palude

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 4 – Storie di streghe

01:05 – Destinazione paura – Stagione 1 Episodio 6 – Casa di cura

02:00 – Destinazione paura – Stagione 1 Episodio 7 – Ospedale psichiatrico

02:55 – Destinazione paura – Stagione 1 Episodio 8 – Il seminario

Focus TV

18:00 – MEGA TRASPORTI – I TIR

19:00 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – MEDUSE LACUSTRI/ RIFUGI NELLA FORESTA/ FIORE PERICOLOSO

20:00 – SEGRETI SOTTO LA SABBIA – SHIMAO E LE PIETRE MOBILI

21:05 – SEGRETI NEL GHIACCIO II

22:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO II

23:00 – NATURA FANTASTICA (E DOVE TROVARLA) – VENTO

00:00 – CINA: ANTICO REGNO NATURALE – CINA CENTRALE: IN CERCA DI EQUILIBRIO

01:00 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – LA BATTAGLIA DELLE FILIPPINE: LA RICONQUISTA

RealTime

18:25 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 2

19:55 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 1

21:25 – Il dottor Alì – 1^TV – Stagione 1 Episodio 24

00:20 – La clinica del pus – Stagione 2 Episodio 1

01:20 – La clinica del pus – Stagione 2 Episodio 2

02:20 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 1 – Il prurito

03:15 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 2 – La bestia

04:10 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 3 – Un bozzolo da circa 4 chili

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 13 – Willow il panda

19:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 14 – Felini irritabili

20:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 4 Episodio 1 – Le cure di Kweli

21:00 – 112: Fire Squad – Stagione 2 Episodio 1

21:55 – 112: Fire Squad – Stagione 2 Episodio 2

22:50 – California Fire – Stagione 1 Episodio 6 – Venti infernali

23:45 – NASA X-Files – Stagione 2 Episodio 5 – Lucciole spaziali

00:40 – NASA X-Files – Stagione 2 Episodio 6 – Passeggiata spaziale

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 12

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 13

21:15 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 17

22:40 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 18

00:00 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 17

01:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 18

02:40 – Cucine da incubo – Stagione 3 Episodio 1 – Sabatino

03:40 – Cucine da incubo – Stagione 3 Episodio 2 – A Lanterna

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Maschi contro Femmine

21:15 – Fast X

23:40 – What Women Want Quello che le donne vogliono

01:50 – La casa del padre

03:40 – Un fantasma per amico

05:10 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Viaggio nell’isola misteriosa

21:00 – L’uomo senza volto

23:00 – Lol Pazza del mio migliore amico

00:40 – La fabbrica di cioccolato

02:35 – Rock Dog 2

04:05 – La marcia dei pinguini

05:30 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

05:40 – Sammy 2 La grande fuga

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – Breakfast Club

21:00 – Pazze di me

22:40 – Il giorno in più

00:35 – Victor Victoria

02:45 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

03:00 – Ex Amici come prima

04:40 – Pazze di me

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:25 – Transformers 4 L’era dell’estinzione

21:15 – Transformers L’ultimo cavaliere

02:00 – Transformers 3

04:30 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:45 – Transformers 4 L’era dell’estinzione

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:55 – Attacco al potere Olympus Has Fallen

21:00 – Accident Man

22:50 – Hotel Artemis

00:30 – Big Game Caccia al presidente

02:00 – MIIB Men in Black II

03:30 – Arma letale 4

05:35 – Pride and Glory Il prezzo dell’onore

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV