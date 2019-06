Su Rai Uno Con il cuore nel nome di Francesco; su Italia 1 Spagna – Svezia per le qualificazioni a Euro 2020. I programmi della serata di lunedì 10 giugno

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 10 giugno c’é Con il cuore nel nome di Francesco. Su Rai Uno alle 21.25, in diretta dal Sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 17 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento solidale vedrà la partecipazione di un cast d’eccellenza tra cui: Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci e poi Giovanni Allevi accompagnato da un’orchestra d’Archi, il soprano Carly Paoli accompagnata dalle magiche note del flauto di Andrea Griminelli. E poi ancora Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella con le sue imitazioni, il Piccolo Coro dell’Antoniano, la comicità di Enrico Brignano e dulcis in fundo la straordinaria partecipazione di Renzo Arbore accompagnato dalla sua Orchestra Italiana.

Grande calcio su Italia 1. Dalle ore 20.30, in diretta dal Santiago Bernabeu di Madrid, le Furie Rosse di Luis Enrique sfidano la Svezia nel big match del gruppo F delle qualificazioni all’Europeo 2020.

Per l’intrattenimento, dalle 21.38 su Canale 5 la finale di Grande Fratello: I concorrenti rimasti nella casa si contendono il montepremi finale di 100.000 euro.

Per i film su Rai Due alle 21.20 va in onda Piacere, sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez. Zoe, un’avvenente ragazza newyorkese che gestisce un negozio di animali, è fortemente motivata a diventare madre. Dopo tante relazioni finite male, capisce che aspettare l’uomo giusto richiede troppo tempo. Decide quindi di prendere un appuntamento per sottoporsi all’inseminazione artificiale

Per l’attualità, su Rai Tre dalle 21.20 nuovo appuntamento con il programma Che ci faccio qui. A Pizzone, un piccolo paese di 300 anime in Molise, Letizia Di Iorio ha fatto una scelta controcorrente: prendersi cura degli altri, lottare per il bene comune. La sua è la storia di un «sì» detto quasi per caso, di chi ha abbandonato il sogno di una carriera per lottare per ciò in cui credeva. A Pizzone, però, il Comune lo gestisce da sola, insieme ad un unico vigile tuttofare. Domenico Iannacone l’ha incontrata durante una giornata di lavoro qualunque, tra gli impegni istituzionali e le richieste dei cittadini che vivono a pochi passi dalla sua abitazione. La sua è una vera e propria missione quotidiana, non solo un impegno burocratico. Su Rete 4 dalle 21.25 Quarta Repubblica: il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.