Su Rai Uno Techetecheté, su Italia 1 La fidanzata di papà, su Sky Cinema Soldado. Guida ai programmi Tv della serata del 10 luglio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 10 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e ore ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Scatti di follia. Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione. Alle 21.10 Rai Movie proporrà La vendetta di un uomo tranquillo. Dopo una rapina andata male, Curro è condannato a otto anni di carcere. La sua compagna Ana si avvicina frattanto al taciturno José. Quattro premi Goya per uno dei titoli di punta del nuovo cinema thriller spagnolo. Su Italia 1 dalle 21.31 Massimo Boldi e Simona Ventura sono i protagonisti de La fidanzata di papà. Barbara e Matteo vivono a Miami ed aspettano un bambino. Alla vigilia dell’evento, i rispettivi genitori, piombano nella loro vita. Su Sky Cinema dalle 21.15. Soldado. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti. Su Iris dalle 21 Niente da dichiarare? Con la nascita della Comunità Europea, due doganieri del confine franco belga sono costretti dopo anni di lotte a fare squadra.

TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.21 la serie Manifest. Nel primo episodio mentre la famiglia Stone é coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi. Nel secondo episodio (ore 23.04) Ben e Vance non rivelano a Saanvi di essere spiata perche’ vogliono scoprire l’identita’ della talpa. Ma poi Ben glielo confessa

INTRATTENIMENTO

Dalle 20.30 Rai Uno presenta Techetechetè, programma che ricerca e ripropone brani e spezzoni che hanno fatto la storia della televisione raccontando, insieme all’evoluzione di vari generi, i nostri costumi e le nostre abitudini, dal primo bianco e nero all’HD.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 La grande storia. Si sono incontrati ben 17 volte. La prima a Venezia, nel 1934: Mussolini in smagliante divisa, Hitler con un modesto impermeabile. L’ultima, dieci anni dopo, quando il Duce è un “cadavere vivente”, diventato ostaggio del Führer. Nel mezzo una guerra disastrosa, ma anche i sogni di grandezza, le immense sfilate, le accoglienze imperiali. E sempre, l’ammirazione infinita del dittatore tedesco verso il suo maestro italiano. È stata un’amicizia? O l’inevitabile alleanza tra due dittatori? Su Rete 4 dalle 21.30 Stasera Italia News Speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di venerdì 10 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I Migliori dei migliori Anni

23:58 – TG1 60 Secondi

00:00 – Ritratto d’amore

01:30 – Rai – News24

01:55 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Antidolorifici

19:40 – Bull Istinto di sopravvivenza

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Scatti di follia

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – La Grande Storia presenta Quasi Amici

23:30 – TG Regione

Rai 4

18:02 – Elementary IV ep.24

18:42 – Ghost Whisperer IV ep.19

19:23 – Ghost Whisperer IV ep.20

20:04 – Criminal Minds VI ep.11

21:20 – La vendetta di un uomo tranquillo

22:46 – Strike Back: Retribution ep.1

23:31 – Strike Back: Retribution ep.2

00:14 – Wonderland pt.37

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – MANIFEST II – ALLACCIATE LE CINTURE – 1aTV

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – ASPETTANDO GIUDA

19:49 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – UN PICCOLO NATALE

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COMBATTIMENTI CLANDESTINI

21:30 – LA FIDANZATA DI PAPA’ – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW II – FACCIA A FACCIA COL NEMICO

19:19 – CHICAGO MED III – TEMPISMO PERFETTO

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – LA DISSOCIAZIONE DELL’INQUILINO

20:42 – THE BIG BANG THEORY XI – IL POTENZIALE DELL’ISOLAMENTO

21:04 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 118 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – STASERA ITALIA NEWS SPECIALE

23:37 – FEBBRE DA CAVALLO-LA MANDRAKATA – 1 PARTE

00:35 – TGCOM

00:37 – METEO.IT

Cine 34

19:35 – IL GATTO MAMMONE

21:10 – LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTA’ – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTA’ – 2 PARTE

23:00 – SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR…

01:00 – QUANDO GLI UOMINI ARMARONO LA CLAVA E… CON LE DONNE FECERO DIN DON

02:50 – NELL’ANNO DEL SIGNORE

Rai Movie

19:15 – La via dei babbuini

21:10 – Il sapore del successo

22:55 – The Founder

00:55 – Quando sei nato non puoi più nasconderti

02:55 – Bright Star

05:00 – La Maja Desnuda

Paramount Network

18:00 – Giudice Amy Stagione 4 Episodio 07

19:00 – Giudice Amy Stagione 4 Episodio 08

19:30 – La Tata Stagione 3 Episodio 18

20:10 – La Tata Stagione 3 Episodio 19

20:40 – La Tata Stagione 3 Episodio 20

21:10 – Il mio amico Zampalesta

23:00 – Stuart Little – Un Topolino in Gamba

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 1 Episodio 15

Iris

19:15 – SUPERCAR V – LE MELE MARCE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN VAGONE D’ORO

21:00 – NIENTE DA DICHIARARE?

23:20 – UNA FAMIGLIA IN AFFITTO

01:16 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

02:49 – CIAKNEWS

02:53 – CREATION

04:32 – L’INNOCENTE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 15

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monaco

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 3

23:30 – Venti20: i vent’anni del Duemila Green Is the New Black Prima TV

00:30 – Gomorra – La serie Ep. 5

01:30 – Gomorra – La serie Ep. 6

02:30 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:20 – THE GOLDBERGS – IL PRIMO AMORE

18:45 – FORZA CAMPIONI – UN GRANDE TALENTO

19:15 – FORZA CAMPIONI – PICCOLE INCERTEZZE

19:40 – DRAGON BALL SUPER – GOKU CONTRO LORD BEERUS

20:05 – DRAGON BALL SUPER – NON FATE ARRABBIARE IL SIGNORE DELLA DISTRUZIONE!

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LEGAME TRA FRATELLI

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – I TRE AMMIRAGLI

21:20 – L.A. ZOMBIE: L’ULTIMA APOCALISSE

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA III – ANSIA DA ISCRIZIONE

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 2

21:10 – TEMPTATION ISLAND

00:35 – UNA NUOVA VITA

01:10 – UNA NUOVA VITA

01:50 – UNA MAMMA PER AMICA III – IMPOSSIBILE COMUNICARE

02:28 – UNA MAMMA PER AMICA III – ANSIA DA ISCRIZIONE

03:08 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – LE BUGIE RICADRANNO SU DI TE

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.10

19:00 – Airport Security 9′ Stagione Ep.9

19:30 – Airport Security 9′ Stagione Ep.10

20:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 7′ Stagione Ep.2

22:45 – #Hashtag – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:30 – #Hashtag 1′ Stagione Ep.5

23:55 – I migliori Fratelli di Crozza 7′ Stagione Ep.2

Cielo

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 3

19:15 – Affari al buio Business mobile

19:45 – Affari al buio Accessori all’aperto

20:15 – Affari di famiglia Firmato Albert Einstein

20:45 – Affari di famiglia Costumi Disney

21:15 – Lolita

23:45 – Ina: l’esploratrice del porno Los Angeles: le leggende del porno e i nuovi arrivati in città

00:45 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 1

La7

18:00 – Il Commissario Cordier

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Amore mio aiutami

23:30 – Brevi Amori a Palma di Majorca

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – In Onda

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:00 – Melissa P

04:00 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 03

19:20 – Supernatural Stagione 6 Episodio 16

20:00 – Supernatural Stagione 6 Episodio 17

20:40 – Supernatural Stagione 6 Episodio 18

21:30 – The Shepherd – Pattuglia di confine

23:20 – Supernatural Stagione 6 Episodio 17

00:40 – Supernatural Stagione 6 Episodio 18

01:20 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 105

Food Network

18:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.12

20:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.11

21:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.1

22:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.12

23:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.2

00:20 – Cucina da uomini – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

00:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:15 – THE MYSTERIES OF LAURA I – UN GIORNO DISPERATO

19:15 – MONK II – IL SIG. MONK VA A TEATRO

20:10 – MONK II – IL SIG. MONK E L’INDIZIATO IN COMA

21:10 – THE MENTALIST II – MINACCIA ROSSA

22:00 – THE MENTALIST II – ROSSO PAURA

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PASSAGGI NECESSARI

23:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – NELLA MORSA DEL TERRORE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – AMORE MATERNO

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.5

20:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.6

21:10 – I misteri di Brokenwood 5′ Stagione Ep.2

23:05 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.4

00:55 – Law & Order 6′ Stagione Ep.5

01:50 – Law & Order 6′ Stagione Ep.6

02:45 – Fast Forward 3′ Stagione Ep.3

03:35 – Fast Forward 3′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:39 – Gli Imperdibili

18:42 – Rai News Giorno

18:45 – This is art

19:29 – This is art

20:18 – Museo con vista

21:07 – Art Night Modigliani / Civilizations 5

23:02 – Save the Date

23:31 – Nessun dorma

Rai Premium

19:25 – Provaci Ancora Prof! 6 – In trappola p.3

21:20 – Un passo dal cielo 5 – Ferite profonde p.3

23:25 – Discovering Fashion: Karl Lagerfeld

23:55 – Una pallottola nel cuore 3 – Il passato che non passa p.2

01:45 – Il Capitano Maria – p.3

03:15 – Good witch – Fa la cosa giusta ep.4

04:20 – Good witch – Tutto in famiglia ep.5

05:00 – Ricominciare 2 – p.44

Mediaset Extra

19:00 – R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI – DELITTO IN FACOLTA’/DOPPIA VITA

21:15 – COLORADO

00:00 – CIRO

01:00 – CIRO

01:53 – TGCOM24

01:55 – COLPO GROSSO

02:35 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Make Me Up

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:34 – Attenti al lupo

19:59 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Guerra e pace

21:14 – Il mio migliore amico

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2010

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 10

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 12

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 01

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 02

21:20 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 03

22:00 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 04

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – TACKLE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – L’ORA DELLE PISTOLE

23:15 – SE INCONTRI SARTANA PREGA PER LA TUA MORTE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG INFORMAZIONE METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – BOROTALK IL CRUCCIO DELL’ALTEZZA

22:30 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA: GENTE DI LAGO PARTE2

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – HARD TREK 2020

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – UN GIORNO DA P02 NIGHT METRO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Venerdì 13

18:55 – Il Quotidiano Flash

19:00 – Vacanze a km 0

19:30 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

La2

18:40 – E.R. – Medici in prima linea – Pronto soccorso galattico

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Conflitto di interessi

20:10 – Racconti dalle città di mare – Vancouver

21:00 – Belle & Sébastien: amici per sempre

22:25 – Grey’s Anatomy – Dal nulla

23:10 – Estival Jazz Lugano 2009 – La notte della Taranta – prima parte

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:25 – Gli Imperdibili –

18:30 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 Anticipo 34a giornata Juve Stabia – Virtus Entella

20:45 – Dedicato a

23:00 – Perle di Sport

23:15 – Novantesimo Minuto Serie B

00:30 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 Anticipo 34a giornata Juve Stabia – Virtus Entella

02:10 – Memory doc

03:40 – Dedicato a

Rai Sport

18:25 – Gli Imperdibili –

18:30 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 Anticipo 34a giornata Juve Stabia – Virtus Entella

20:45 – Dedicato a

23:00 – Perle di Sport

23:15 – Novantesimo Minuto Serie B

00:30 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 Anticipo 34a giornata Juve Stabia – Virtus Entella

02:10 – Calcio Mondiale

04:05 – Calcio Mondiale

SuperTennis

20:00 – MATCH MASCHILI SULL’ERBA – Murray vs Kyrgios Queen’s 2018

22:30 – MATCH FEMMINILI SULL’ERBA – Pliskova vs Wozniacki, Eastbourne 2017

01:45 – ITALIANI SULL’ERBA – Seppi vs Mayer, ATP Halle 2018

03:00 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs M. Zverev Stoccarda 2018

04:30 – ITALIANE SULL’ERBA – Pennetta vs Govortsova, S-Hertogenbosch 2012

Euro Sport

19:00 – Tennis Ultimate Tennis Showdown 8a g.

20:00 – Tennis Ultimate Tennis Showdown 8a g.

21:00 – Tennis Player’s Cut Rafael Nadal

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018/2019 6h Bahrain

00:00 – Poker World Poker Tour Differita

01:00 – Biliardo World Open 2019 Finale, da Yushan, Cina

03:00 – Biliardo Home Nation Series 2019 Northern Ireland Open (Finale, dall’Irlanda del Nord)

05:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018/2019 6h Austin

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – #Explorers

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

22:45 – Il mistero di Campus 12

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO – EP.24

18:05 – MASHA E ORSO – EP.25

18:10 – MASHA E ORSO – EP.26

18:15 – MASHA E ORSO 2 – EP.27

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.28

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.5

18:45 – BING – EP.21

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:15 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Scegliamo Io&Te,Movie(naming TBD)

21:40 – Dragons i Cavalieri di Berk

22:05 – Tom & Jerry

Frisbee

18:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

18:35 – Ruby Arcobaleno 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.18

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.19

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.20

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.13

20:40 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.12

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.11

K2

18:00 – Tutti pazzi per Re Julien 1′ Stagione Ep.23

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.11

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.12

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.8

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.9

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.10

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.25

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Giorno nebbioso

18:15 – Zig & Sharko Il rivale

18:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Il diario di Boy

18:30 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Il gioco di squadra

18:45 – A tutto reality: l’isola L’isola del terrore

19:10 – A tutto reality: l’isola Wawanakwa selvaggia

19:35 – Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 Epidemie e pandemie

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Un ospite indesiderato

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Hunter Street

19:30 – Hunter Street

20:00 – Madagascar 3 – Ricercati in Europa

21:15 – Henry Danger

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

22:05 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:55 – Il fuorisalone di HGTV 1′ Stagione Ep.3

19:05 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.7

20:00 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.5

20:55 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.11

21:50 – Il fuorisalone di HGTV 1′ Stagione Ep.4

22:00 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.3

23:55 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:00 – Documentari d’autore. 1960

19:30 – Valentina Cortese. La diva divina

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Marco Polo e Il Milione con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Il tempio della Giustizia. La Corte di Cassazione eil suo palazzo.

21:40 – Città d’Italia-Mare Nostrum-Livorno

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.7

19:30 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.8

20:25 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.9

21:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.10

22:15 – Reperti d’assalto – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:10 – Reperti d’assalto – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:05 – Reperti d’assalto 3′ Stagione Ep.2

01:00 – Reperti d’assalto 3′ Stagione Ep.3

DMAX

18:45 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 4′ Stagione Ep.6

19:40 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.18

20:35 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.19

21:25 – Ingegneria perduta – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

22:20 – Ingegneria perduta 2′ Stagione Ep.12

23:15 – Ingegneria impossibile 3′ Stagione Ep.10

00:10 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.9

01:00 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:15 – I TESORI DELLE ANTICHE CIVILTA’ – MEZZI DI COMUNICAZIONE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – MEGACOSTRUZIONI IV – SALVIAMO VENEZIA

22:15 – MEGACOSTRUZIONI V

23:15 – CAMPI DI BATTAGLIA V – I 177 FRANCESI DEL D-DAY

00:09 – TG5 START

00:15 – I GERARCHI DI HITLER – HEINRICH HIMMLER: CRUDELTA’ AL POTERE

RealTime

18:15 – Primo appuntamento Ep. 16

19:30 – Cortesie per gli ospiti Francesca e Paolo vs. Elisabetta e Mauro

20:25 – Cortesie per gli ospiti Lucia ed Emanuela vs. Anna e Angela

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Parma Prima TV

22:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Sfigurata

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il tumore

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Tumori in viso

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Braccio di ferro

Rai Scuola

18:15 – English Up episodio 11 Replica

18:25 – English Up episodio 12 Replica

18:30 – Erasmus + Stories Prejudice Replica

19:00 – Zettel Zettel Debate pt 3 Replica

19:30 – Zettel Zettel p 14 Prima TV per Rai

20:00 – Memex Galileo – episodio 90 Replica

20:30 – Memex Memex – I luoghi della scienza – Puntata 16: Palermo Replica

21:00 – Speciali Raiscuola 2020 La scuola in tv. Istruzione degli adulti. Dal Sistema Solare all’Apparato D

LaF

18:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.5

18:55 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.6

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.21

21:10 – Poldark 2′ Stagione Ep.5

22:20 – Poldark 2′ Stagione Ep.6

23:30 – Poldark 2′ Stagione Ep.7

00:40 – Poldark 2′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Il molo

19:05 – Chi cerca trova Ep. 7

20:00 – Chi cerca trova Ep. 8

21:00 – Universo ai raggi X Gli anelli di Saturno

21:55 – Universo ai raggi X Storia segreta del Sistema Solare

22:50 – Universo ai raggi X Mega tempeste

23:50 – Cose di questo mondo La maledizione

00:45 – Cose di questo mondo Stonehenge nazista

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Storie di vite diverse

19:20 – Dr. House – Medical Division Disintossicarsi

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:15 – (S)cambio casa Ep. 3

22:05 – (S)cambio casa Ep. 4 Prima TV

22:55 – Antonino Chef Academy Ep. 1

00:30 – Case da milionari San Francisco Ep. 3

01:35 – Vita da ricchi Ep. 4

Sky Cinema 1

19:20 – Teen Spirit – A un passo dal sogno

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Soldado

23:25 – Oblivion

01:35 – L’ora legale

03:10 – Super vacanze di Natale

04:35 – Teen Spirit – A un passo dal sogno

SKY Cinema Family

19:25 – Kung Fu Panda 2

21:00 – Baby Boss

22:45 – Echo il mio amico delfino

00:20 – Matilda 6 mitica

02:00 – I dieci comandamenti

03:30 – Oggi è sempre Natale

04:50 – Alì e il tappeto volante

Sky Cinema Romance

19:30 – Appuntamento con l’@more

21:00 – Le quattro piume

23:15 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

01:10 – Tentazioni (Ir)resistibili

03:05 – Mangia, prega, ama

05:30 – 100X100Cinema

05:45 – Appuntamento con l’@more

Sky Cinema Collection

19:00 – Fast & Furious 6

21:15 – Fast & Furious 7

23:35 – Fast & Furious 8

01:55 – Fast & Furious 6

04:10 – 100X100Cinema

04:25 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Sky Cinema Action

19:05 – Men in Black 3

21:00 – Le regole della truffa

22:35 – Gioco a due

00:35 – Hardcore!

02:15 – Uragano di fuoco

03:45 – La tragedia del Rio Grande

05:10 – Scarface

Fox

18:05 – I Simpson Di nuovo solo, solino, soletto

18:30 – I Simpson Missionario impossibile

18:55 – American Dad Tutore terrore

19:20 – American Dad Lo Stan peggiore

19:45 – The Big Bang Theory La grande collisione degli Adroni

20:10 – The Big Bang Theory L’acquisizione dell’Excelsior

20:35 – The Big Bang Theory La suddivisione del tesoro

21:00 – The Big Bang Theory La dispersione del paintball

Premium Cinema

19:05 – Lone Survivor

21:15 – Everest

23:24 – L’ultima discesa

01:08 – Blu profondo 2

02:45 – INSOMNIA

04:45 – Nonno scatenato

Premium Action

18:48 – CHUCK II – CHUCK VS. MISSILE COMMAND

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES II – UCCIDERE O ESSERE UCCISI

20:24 – ARROW IV – SENZA PERMESSO

21:15 – THE LAST KINGDOM I – LA PALUDE

22:08 – THE LAST KINGDOM I – L’ULTIMA BATTAGLIA

22:55 – KRYPTON I – LA CASATA DI EL

23:47 – CHUCK II – CHUCK VS. MISSILE COMMAND

00:36 – THE VAMPIRE DIARIES II – UCCIDERE O ESSERE UCCISI

Mya

18:43 – THE MIDDLE V – CUORE DI MAMMA

19:08 – THE MIDDLE V – STORMY MOON

19:33 – THE BOLD TYPE I – SE NON PUOI FARLO CON SENTIMENTO

20:23 – MANIFEST II – ORIZZONTE ARTIFICIALE

21:15 – CLAWS III – MISS MUSCOLO

22:06 – A.P. BIO II – LA STRADA SBAGLIATA

22:31 – A.P. BIO II – DOTTOR SCIVOLONE

22:57 – THE BOLD TYPE I – SE NON PUOI FARLO CON SENTIMENTO