Su Rai1 “Portobello”, su Canale 5 “Tu si que vales”, su Rai3 “Il borgo dei borghi”. I programmi in tv nella serata del 10 novembre

Alle ore 21.15 Rai1 presenta, in diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, Portobello. Conduce Antonella Clerici. A seguire, dalle ore 23.35, Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria.

Su Rai2, alle ore 21.05, appuntamento con la serie televisiva di genere poliziesco: NCIS. Alle 21.50 nuova puntata della seie televisiva Bull.

Rai3, alle ore 21.15, propone Il borgo dei borghi, un viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro paese ma anche un concorso tra 60 borghi che si sfideranno per eleggere il Borgo dei Borghi 2018. Alle ore 00.25 nuova puntata di Un giorno in pretura – Alla ricerca del movente.

In prima serata (ore 21.20) su Canale5 settima puntata di Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria.

Su Italia1 (ore 21.25) va in onda il film Cicogne in missione (Commedia, 2016) con Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Anton Starkman. Durata 99 minuti. Fin dai tempi più antichi le cicogne hanno portato i neonati alle loro nuove famiglie, partendo dal picco del Monte Cicogna. Il boss delle cicogne però, dopo un incidente, decide di destinare le cicogne a spedire pacchi contenenti oggetti come telefoni, gadget e oggetti che le persone ordinano da casa. Tulip è una ragazza di 18 anni che vive con le cicogne, adottata dalla loro comunità dopo che Jasper, una cicogna addetta alle consegne, aveva voluto tenerla. A seguire , alle ore 23.30, altro film: The Hole (Thriller, 2001), con Thora Birch, Desmond Harrington, Keira Knightley, Laurence Fox, Daniel Brocklebank, Embeth Davidtz. Durata 116 minuti.L’adolescente Dane Thompson e il fratello più piccolo, Lucas, si sono stabiliti con la madre, Susan, in una nuova casa nella provincia americana, a qualche chilometro da New York, dopo aver lasciato il loro precedente appartamento di Brooklyn. Dane soffre per i frequenti spostamenti a cui la sua famiglia si è sottoposta da alcuni anni, e manifesta il suo malumore con costanti ribellioni alle richieste della madre e riversando le sue reazioni, talora anche violente, sul fratello più piccolo.

Alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda Don Camillo e l’onorevole Peppone (Commedia, 1955), con Fernandel, Claude Sylvain, Gino Cervi, Leda Gloria. Durata 123 minuti.È il 1948: il tranquillo paese di Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un grande monumento alla Pace, sormontato da una imponente colomba bianca, e il partito comunista manda in missione alcuni compagni “della città” per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindaco Peppone si candida a deputato. Alle ore 23.40 arriva una nuova puntata della serie televisiva Law & Order.

Guida tv di sabato 10 novembre: i programmi della sera

Rai 1

20:35 – Antonella Clerici in Portobello

00:18 – TG1 60 Secondi

00:20 – Petrolio

01:20 – TG 1 NOTTE

01:30 – Che tempo fa

01:35 – Milleeunlibro Scrittori in TV

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Punto di ritorno

21:50 – Bull – Istinto di sopravvivenza – Zone grigie

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:15 – Le parole della settimana

21:40 – Il borgo dei borghi (documentario, con Camila Raznovich e Philippe Daverio)

23:40 – TG3 Mondo

00:09 – Meteo 3

00:10 – TG Regione

00:20 – Un giorno in pretura L’uomo nero

Rete 4

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – Don Camillo e l’onorevole Peppone – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Don Camillo e l’onorevole Peppone – 2 PARTE

23:30 – Law & Order: Unità speciale – Coreografo/Conti da saldare

Canale 5

20:40 – Striscia la notizia – La voce dell’inconsistenza

21:10 – Tu si que vales (talent show, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari)

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Cicogne in missione – 1 PARTE

22:12 – TGCOM

22:15 – METEO.IT

22:18 – Cicogne in missione – 2 PARTE

23:00 – The Hole – 1 PARTE (horror, regia di Joe Dante)

23:57 – TGCOM

00:00 – METEO.IT

00:03 – The Hole – 2 PARTE

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo (conduce Lilli Gruber)

21:15 – Professor T. – Stagione 1 – Episodi 1, 2, 3 – Prima TV

00:15 – TG LA7 Notte

Iris

21:00 – Colpi proibiti

23:01 – Bluff – Storia di truffe e imbroglioni

01:07 – Splendor

02:08 – Snack bar Budapest

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Un affare fallato

21:15 – L’ingenua (erotico, con Ilona Staller, George Ardisson)

23:15 – Scambisti

01:00 – Matrimonio a luci rosse

01:45 – Sex Diaries

TV8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Entrapment

23:45 – Camorriste Antonella Madonna (documentario)

00:45 – Vite di plastica Ep. 7

Premium Cinema

19:13 – La mummia

21:15 – Divergent (fantascienza, regia di Neil Burger)

23:44 – Insurgent

01:51 – Steve Jobs

Sky Uno

19:45 – Hell’s Kitchen Italia Ep. 1

21:15 – X Factor 2018 Live 3

23:50 – Strafactor 2018 Live 3

00:40 – Hell’s Kitchen Italia Ep. 1

Sky Cinema 1

21:15 – The Bachelors – Un nuovo inizio Prima TV (drammatico, regia di Kurt Voelker)

23:05 – Black Panther

01:25 – The Equalizer – Il vendicatore

03:40 – Baby Driver – Il genio della fuga

Sky Cinema Family

19:40 – Il mistero dei fenicotteri rosa

21:00 – Red e Toby nemiciamici

22:30 – Air Bud 2 – Eroe a quattro zampe

00:05 – Strange Magic

01:45 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

Sky Cinema Passion

21:00 – Nemiche amiche

23:10 – Il matrimonio del mio migliore amico

01:00 – Sette anime

03:05 – Little Fish – Fuga dall’incubo

Dazn

20:00 – ANGERS – MONTPELLIER

20:00 – SAINT-ÉTIENNE – REIMS

20:00 – NÎMES – NIZZA

20:00 – TOLOSA – AMIENS

20:30 – GENOA – NAPOLI

20:45 – GIRONA – LEGANÉS

21:00 – BOCA JUNIORS – RIVER PLATE