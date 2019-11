Su Rai 2 Che tempo che fa; su Italia 1 Le Iene Show. Su Rete 4 Cast away. Programmi in tv nella serata di domenica 10 novembre

Al centro della programmazione tv di domenica 10 novembre ci sono attualità e film. Dalle ore 21.05 su Rai Due Che tempo che fa. Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Mago Forest. Su Italia 1 dalle 21.09 Le Iene Show. Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma. Su Rai Tre alle ore 20.30 Conta su di noi – Speciale AIRC – Conducono Francesca Fialdini, Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Passiamo ai film. Su Rai Uno alle 21.25 presenta Nozze romane. Nella cornice di una Roma mozzafiato i consuma il colpo di fulmine tra una Roma mozzafiato, ultima erede di una famiglia della nobiltà romana, e Max, giovane tedesco in Italia per lavoro. L’amore tra i due è osteggiato dalle rispettive famiglie. Su Rai 4 dalle 21.14 Most beautiful Island. Luciana è una giovane immigrata spagnola a New York che sbarca il lunario come può. Una sera è chiamata a sostituire un’amica per presenziare a un party: 2000 dollari solo per far presenza in una festa. Su Canale 5 dalle 21.14 La caccia. Monteperdido. A Monteperdido, sui Pirenei, le undicenni Ana e Lucia scompaiono nel nulla. Quando, 5 anni dopo, Ana viene ritrovata, due agenti tentano di rintracciare Lucia. Su Rete 4 dalle 21.29 Cast away. L’aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e si trova solo su un isola deserta. Si tratta di sopravvivere.

Guida tv di domenica 10 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nozze romane

23:25 – Speciale Tg1

00:30 – TG1 NOTTE

00:50 – Che tempo fa

00:55 – Applausi Teatro e Arte

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Conta su di noi-Speciale AIRC

22:00 – The Hollars

23:30 – TG Regione

Rai 4

18:14 – Scorpion III ep.7

18:57 – Scorpion III ep.8

19:41 – Supernatural XII ep.1

20:30 – Supernatural XII ep.2

21:19 – Most beautiful island

22:40 – Love and Secrets

00:28 – Terminator

02:22 – Anica appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LA CACCIA. MONTEPERDIDO – 1aTV

00:00 – TIKI TAKA – IL CALCIO E’ IL NOSTRO GIOCO

01:34 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:11 – MR BEAN – LA MALEDIZIONE DI MR. BEAN – III PARTE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – DOPO LA CADUTA

20:25 – C.S.I. MIAMI – DIPENDENZA

21:20 – LE IENE SHOW

01:06 – I GRIFFIN – LA MASCOTTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:53 – MAN OF TAI CHI – 1 PARTE

19:40 – TG COM

19:45 – METEO

19:47 – MAN OF TAI CHI – 2 PARTE

21:03 – LONE SURVIVOR – 1 PARTE

21:42 – TG COM

21:47 – METEO

21:49 – LONE SURVIVOR – 2 PARTE

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 203 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – CAST AWAY – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Iris

18:14 – DECISIONE CRITICA

21:00 – IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON

00:26 – AMORI DI UNA CALDA ESTATE

01:48 – CIAKNEWS

01:51 – UN MAGNIFICO CEFFO DA GALERA

03:32 – CINEMA CINEMA (AMORI)

04:40 – SUPERCAR VI – IL FIGLIO DEL SOL LEVANTE

05:22 – SUPERCAR VI – LA SPEDIZIONE MALEDETTA

TV8

18:30 – Piacere Maisano

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:20 – 4 Ristoranti S5 Ep4

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – 1^TV

22:50 – Master – Chef Italia

00:10 – Master – Chef Italia

01:25 – Sex Therapy

03:10 – L’assassino della porta accanto

NOVE

18:20 – Deal With It – Stai al gioco

19:20 – Deal With It – Stai al gioco

20:20 – Camionisti in trattoria – Lazio

21:25 – Pizza Hero – La sfida dei forni – 1^TV

22:35 – Pizza Hero – La sfida dei forni

23:45 – L’assedio

01:55 – Ho vissuto con un killer – Mio fratello, il demonio

02:45 – Ho vissuto con un killer – I segreti di mio fratello

Cielo

19:10 – AFFARI AL BUIO

19:35 – AFFARI AL BUIO

20:05 – AFFARI AL BUIO

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA S20 EP1

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA S20 EP1

21:20 – THE MOTHMAN PROPHECIES – VOCI DALL’OMBRA

23:35 – CURIOSA

01:30 – SEX MUNDI

La7

18:00 – Il Commissario Cordier

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – Sorveglianza… speciale

03:45 – L’Aria Che Tira – Il Diario (R)

TV2000

18:23 – BENEDETTA ECONOMIA!

19:28 – La santa bellezza

20:01 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:32 – Soul

21:07 – Angelus

21:20 – Nord e Sud

22:59 – Effetto notte

23:35 – La compieta

Rai Sport

20:30 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 – 8a giornata: Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari

22:40 – Atletica Leggera: Mezza Maratona di Arezzo

23:20 – Magazine – Sport Paralimpici: Campionati Mondiali di Atletica Leggera (Dubai/UEA) 4a giornata

23:50 – Ciclocross: Campionati Europei 2019 (Silvelle/ITA) Professionisti Donne

00:25 – Ciclocross: Campionati Europei 2019 (Silvelle/ITA) Professionisti Uomini

01:40 – Ciclocross: Campionati Europei 2019 (Silvelle/ITA) Professionisti Donne

03:00 – Ciclocross: Campionati Europei 2019 (Silvelle/ITA) Professionisti Uomini

04:20 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano Serie A 2019/2020 – 6a giornata: Banca Valsabbina Millenium Brescia – Pomì Casalmaggiore

Premium Cinema

19:19 – Fast and Furious

21:15 – DUE GRAN FIGLI DI …

23:16 – Brivido biondo

00:50 – POINT BREAK

02:46 – 42

04:55 – White River Kid

Sky Uno

18:05 – 4 Ristoranti S5 Ep4

19:10 – A lezione dal prof. Cannavacciuolo

19:35 – Le Kardashian – –

20:25 – Le Kardashian

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle… – 1^TV

22:10 – Mix & Match S2 Ep1

23:05 – X Factor 2019 – Le audizioni

01:25 – Extra Factor 2019 Ep2

Sky Cinema 1

19:25 – Red Dawn – Alba rossa

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Diamond 13

23:05 – World Invasion

01:05 – Spider-Man: Un nuovo universo

03:05 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

05:50 – 100X100Cinema

SKY Cinema Family

19:15 – Mamma, ho perso l’aereo

21:00 – Il regno di Wuba

23:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

00:45 – 100X100Cinema

01:00 – Matilda 6 mitica

02:40 – Felix – Il coniglietto giramondo

04:10 – Astro Boy

05:45 – Ma cosa ci dice il cervello – Speciale

Sky Cinema Romance

19:10 – Famiglia allargata

21:00 – Footloose

22:50 – Due fidanzati per Juliette

00:30 – Tutti in piedi

02:25 – Il sole a mezzanotte – Midnight Sun

04:05 – Ragione e sentimento

Sky Cinema Collection

19:15 – Si vive solo due volte

21:15 – Una cascata di diamanti

23:20 – Mai dire mai

01:40 – Moonraker: Operazione spazio

03:50 – Le Bond girl sono per sempre – Doc

04:45 – James Bond 007 – Casino Royale

Sky Cinema Action

19:05 – Until Death – Fino alla morte

21:00 – Debt Collector

22:40 – Terminator

00:35 – Carabina Quigley

02:35 – The Package

04:15 – Atto di forza

DAZN

19:45- Champion of Champions – Giorno 7 (2ª sessione)

21:08 – Seattle Sounders – Toronto FC (Finale)

22:25 – Los Angeles Rams @ Pittsburgh Steelers