Su Rai Uno Festival di Sanremo, su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 febbraio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 11 febbraio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 20.30 L’amore bugiardo – Gone Girl. Nick e Amy sembrano una coppia perfetta, in realtà sono in crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei conseguenti problemi di lavoro ed economici. Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Nick, privo di alibi, è il primo indiziato. Su Rai 4 dalle 21.20 Bent – Polizia criminale. Danny Gallagher, detective della narcotici con un caso scottante tra le mani, viene incastrato per l’omicidio di un suo collega. Quando esce dal carcere, il poliziotto è intenzionato a vendicarsi di chi l’ha tradito, ma scoprirà di essere finito in realtà in un intrigo internazionale. Su Rai Movie dalle 21.20. Suburra. La madre di Forrester chiede aiuto al figlio per portare in salvo un alto esponente del Cremlino deciso a tradire il suo Paese e chiedere asilo negli Stati Uniti. Su Italia 1 dalle 21.23 Spie sotto copertura. Ispirato alla saga di 007, un film di animazione che mescola avventura, azione e commedia. Una spia e uno scienziato uniscono le forze per salvare il mondo. Su Rete 4 dalle 21.30. n ex campione di football allena una squadra di ragazzi in Versilia per una sfida contro i marines. Su Sky Cinema dalle 21.15 Attacco al potere. Una terribile minaccia incombe sugli Stati Uniti. Sollevato dall’incarico dopo la morte della First Lady, un agente si batte per salvare la vita del Presidente. Su Iris dalle 21 Ipotesi di complotto. Un tassista paranoico di New York diventa bersaglio della CIA e scopre che le sue paure sono giustificate.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.40 FBI. La madre di Forrester chiede aiuto al figlio per portare in salvo un alto esponente del Cremlino deciso a tradire il suo Paese e chiedere asilo negli Stati Uniti. Su Rai 4 dalle 21.20 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno. Ray Breslin è a capo di un team specializzato nel collaudare le prigioni di massima sicurezza. Uno dei suoi migliori uomini, Shu Ren, viene improvvisamente rapito e trasportato in una prigione denominata Ade.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, con la direzione artistica di Amadeus, il 73° Festival della Canzone Italiana. Presenta Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Guida tv di sabato 11 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Prima Festival

20:45 – Sanremo 2023 – 73esimo Festival della Canzone Italiana

01:45 – Che tempo fa

01:50 – Sottovoce

02:20 – Milleeunlibro

03:20 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – S.W.A.T.

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. International 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – L’amore bugiardo – Gone girl

23:00 – Tg3 Mondo

23:25 – Tg3 Agenda del Mondo

23:30 – Meteo 3

23:35 – Il posto giusto

Rai 4

18:05 – Gli imperdibili

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

19:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

19:45 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

20:35 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

21:20 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

22:55 – Escape Plan 3 – L’ultima sfida

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VIVA LAS VEGAS

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CRITTOGRAFIA

21:20 – SPIE SOTTO COPERTURA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – MANIFEST – BILANCIO DELLE VITTIME

19:22 – CHICAGO FIRE VIII – TI COPRO IO

20:13 – THE BIG BANG THEORY I – ANOMALIA DELLA PASTELLA PER LE FRITTELLE

20:36 – THE BIG BANG THEORY I – LA CITTA’ REPLICATA

21:04 – FROM PARIS WITH LOVE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – FROM PARIS WITH LOVE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE 15 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – LO CHIAMAVANO BULLDOZER – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – LO CHIAMAVANO BULLDOZER – 2 PARTE

Warner TV

18:05 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.11

19:30 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.12

20:00 – Tutti amano Raymond 2′ Stagione Ep.1

20:30 – Tutti amano Raymond 2′ Stagione Ep.2

21:00 – V – Visitors 1′ Stagione Ep.4

01:10 – V – Visitors

05:05 – Nikita 4′ Stagione Ep.19

18:05 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.11

19:30 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.12

20:00 – Tutti amano Raymond 2′ Stagione Ep.1

20:30 – Tutti amano Raymond 2′ Stagione Ep.2

21:00 – V – Visitors 1′ Stagione Ep.4

01:10 – V – Visitors

05:05 – Nikita 4′ Stagione Ep.19

Rai Movie

19:20 – Dark city

21:10 – Suburra

23:35 – Gli uomini d’oro

01:25 – Intervista col vampiro

03:25 – Saw V

05:00 – L’avamposto telegrafico

19:20 – Dark city

21:10 – Suburra

23:35 – Gli uomini d’oro

01:25 – Intervista col vampiro

03:25 – Saw V

05:00 – L’avamposto telegrafico

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – FRACCHIA, LA BELVA UMANA

21:00 – L’ANGELO CON LA PISTOLA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – L’ANGELO CON LA PISTOLA – 2 PARTE

00:13 – ECCO LINGUA D’ARGENTO

01:54 – JOAN LUI – MA UN GIORNO NEL PAESE ARRIVO IO DI LUNEDI’

19:00 – A CENA CON… – FRACCHIA, LA BELVA UMANA

21:00 – L’ANGELO CON LA PISTOLA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – L’ANGELO CON LA PISTOLA – 2 PARTE

00:13 – ECCO LINGUA D’ARGENTO

01:54 – JOAN LUI – MA UN GIORNO NEL PAESE ARRIVO IO DI LUNEDI’

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – TRAFFICO D’ORGANI

20:00 – A-TEAM III – OCCHIO! TAGLIALEGNA TAGLIEGGIATI

21:11 – LE STREGHE DI EASTWICK – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 11/02/2023

22:17 – LE STREGHE DI EASTWICK – 2 PARTE

23:10 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – TRAFFICO D’ORGANI

20:00 – A-TEAM III – OCCHIO! TAGLIALEGNA TAGLIEGGIATI

21:11 – LE STREGHE DI EASTWICK – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 11/02/2023

22:17 – LE STREGHE DI EASTWICK – 2 PARTE

23:10 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:31 – THE PEACEMAKER

21:00 – IPOTESI DI COMPLOTTO

23:46 – IL BUIO NELL’ANIMA

02:07 – TERAPIA MORTALE

03:37 – CIAKNEWS

03:41 – BEATO TRA LE DONNE

05:04 – SCUSI, SI POTREBBE EVITARE IL SERVIZIO MILITARE?.. NO!

18:31 – THE PEACEMAKER

21:00 – IPOTESI DI COMPLOTTO

23:46 – IL BUIO NELL’ANIMA

02:07 – TERAPIA MORTALE

03:37 – CIAKNEWS

03:41 – BEATO TRA LE DONNE

05:04 – SCUSI, SI POTREBBE EVITARE IL SERVIZIO MILITARE?.. NO!

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Palermo

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera dei Fiori

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

00:00 – Un sogno in affitto Sanremo

01:15 – Men in Black: International

03:15 – Lady Killer Ep. 10

04:15 – Lady Killer Ep. 6

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Palermo

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera dei Fiori

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

00:00 – Un sogno in affitto Sanremo

01:15 – Men in Black: International

03:15 – Lady Killer Ep. 10

04:15 – Lady Killer Ep. 6

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – IL MONDO DEI SOGNI

18:35 – WILL & GRACE – STRANE COPPIE

19:00 – WILL & GRACE – GAY O NON GAY?

19:25 – WILL & GRACE – IL RITORNO DI JACK

19:55 – WILL & GRACE – IL TRIANGOLO

20:20 – WILL & GRACE – ZINGARI, TRAVESTITI E… ERBA

20:45 – WILL & GRACE – ANNI ’80 – I PARTE

21:15 – SPIDERS

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – IL MONDO DEI SOGNI

18:35 – WILL & GRACE – STRANE COPPIE

19:00 – WILL & GRACE – GAY O NON GAY?

19:25 – WILL & GRACE – IL RITORNO DI JACK

19:55 – WILL & GRACE – IL TRIANGOLO

20:20 – WILL & GRACE – ZINGARI, TRAVESTITI E… ERBA

20:45 – WILL & GRACE – ANNI ’80 – I PARTE

21:15 – SPIDERS

La 5

18:50 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 8

21:10 – INGA LINDSTROM – SCELTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – SCELTA D’AMORE – 2 PARTE

23:00 – QUARTO GRADO

02:29 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 8

04:20 – CENTOVETRINE II – 445

18:50 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 8

21:10 – INGA LINDSTROM – SCELTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – SCELTA D’AMORE – 2 PARTE

23:00 – QUARTO GRADO

02:29 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 8

04:20 – CENTOVETRINE II – 445

NOVE

18:50 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.7

20:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.8

21:25 – Casamonica – Le mani su Roma 1′ Stagione

00:45 – Spaccio capitale

02:05 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.7

03:15 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.8

04:05 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.9

04:55 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.10

18:50 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.7

20:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.8

21:25 – Casamonica – Le mani su Roma 1′ Stagione

00:45 – Spaccio capitale

02:05 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.7

03:15 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.8

04:05 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.9

04:55 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.10

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Alison e Frank

19:15 – Affari al buio Dal barbiere

19:45 – Affari al buio Piatto ricco

20:15 – Affari di famiglia Il re del rock

21:15 – L’attenzione

23:15 – Sesso a quattro zampe

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno Finlandia: la terra del nudismo e del porno amatoriale

01:00 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Alison e Frank

19:15 – Affari al buio Dal barbiere

19:45 – Affari al buio Piatto ricco

20:15 – Affari di famiglia Il re del rock

21:15 – L’attenzione

23:15 – Sesso a quattro zampe

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno Finlandia: la terra del nudismo e del porno amatoriale

01:00 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il giovane Hitler

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – Anti – Camera con Vista

00:50 – In Onda (r)

01:30 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:05 – La cucina di Sonia

21:20 – Miss Marple – Addio, Miss Marple

01:00 – Page Eight

02:55 – I menù di Benedetta

Food Network

18:15 – Le ricette del convento – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

18:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.2

19:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.3

19:50 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.5

20:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.1

20:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.3

21:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

22:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE II – SCAMBIO DI IDENTITA’

19:23 – RIZZOLI & ISLES II – WE DON’T NEED ANOTHER HERO

20:16 – RIZZOLI & ISLES II – MADRE SURROGATA

21:10 – Poirot e la salma – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot e la salma – 2 PARTE

22:58 – FBI: MOST WANTED III – A FIN DI BENE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.4

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.5

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.6

23:10 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.1

00:15 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.2

01:20 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.3

02:20 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.4

03:15 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.7

Rai 5

18:05 – Il caffe’

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Sciarada – Il circolo delle parole

20:05 – Silvia Chiesa: il nuovo R Strauss Veneri

20:40 – Richard Strauss: Metamorphosen

21:15 – Teatro: La bella utopia

00:15 – Amorosa presenza

02:20 – Rai News Notte

Rai Premium

18:35 – Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

19:05 – Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

19:30 – Purche’ finisca bene – Al posto suo

21:20 – Io, una giudice popolare al maxiprocesso

23:00 – Le indagini di Lolita Lobosco 2

00:55 – Il cacciatore

02:50 – Allora in onda

03:25 – Nebbie e delitti

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Bernadette

23:36 – I miracoli di Lourdes

01:03 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Tormento D’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Il Massimo In Cucina

01:00 – Maratona Visioni Di Spagna

05:00 – Maratona Il Circolo Dei Buongustai

VH1

19:00 – Remember Whitney Houston

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – BLIND HEAT

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – IL GIOCO DEL MONDO – OSPITE: ALESSIO PETRALLI (TALK SHOW)

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – SALIRO’ (INTERVISTE IN BICI)

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA (TREKKING)

23:00 – LINEA ROSSA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:05 – Sci alpino: Mondiali Courchevel/Meribel 2023 – Discesa femminile (R) Da Courchevel (FRA)

18:25 – Sci alpino: Mondiali Courchevel/Meribel 2023 – Cerimonia medaglie Da Courchevel (FRA)

18:45 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

19:10 – Sottosopra a cura di Mario Casella e Fulvio Mariani

20:25 – Calcio: Super League 2022/2023 – Basilea – Sion da Basilea (SUI)

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – 9-1-1 – La nuova anormalità Stagione 4, episodio 1

23:50 – 9-1-1 – Da soli insieme Stagione 4, episodio 2

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Vela

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Ciclismo su pista

03:30 – Biathlon

04:45 – Ciclismo

Rai Sport

20:25 – Pallavolo

23:00 – Vela

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Ciclismo su pista

03:30 – Biathlon

04:45 – Ciclismo

SuperTennis

18:45 – Supertennis Today

19:00 – LIVE ATP 250 Cordoba

21:00 – LIVE ATP 250 Dallas

22:30 – WTA 500 Abu Dhabi (differita)

00:00 – LIVE ATP 250 Dallas

02:00 – ATP 250 Montpellier (differita)

04:00 – WTA 250 Linz (differita)

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su pista Europei 4a g. Live

21:30 – Sci Alpino Mondiali Discesa Libera F

22:45 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Lake Placid. HS 128 Team M Live

00:45 – Ciclismo su pista Europei 4a g.

01:30 – Sci Alpino Mondiali Discesa Libera F

02:15 – Biathlon Mondiali Sprint M

03:00 – Ciclismo su pista Europei 4a g.

04:30 – Ciclismo Tour of Murcia

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:45 – Serie A Live (diretta)

23:15 – Talleres-Boca Jr. (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla alla riscossa!

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas Etc

18:45 – Grani di Pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

Boing

18:40 – Craig

19:50 – Looney Tunes Cartoons 1aTV

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Blaze e le megamacchine

19:05 – Mighty express – Nuovi Episodi

19:30 – Tom & Jerry: Rotta su Marte

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.2

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.10

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.11

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.12

19:20 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.3

19:45 – Curioso come George: ritorno nella giungla

21:00 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.4

21:25 – Il trenino Thomas 23′ Stagione Ep.17

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.45

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.46

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.47

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.48

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.49

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.50

19:15 – A tutto reality: azione! 2′ Stagione Ep.11

19:40 – A tutto reality: azione! 2′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:10 – A tutto reality

18:35 – A tutto reality

19:00 – Music Distraction

19:25 – Ted’s Top Ten

19:50 – Marta & Eva

20:15 – Marta & Eva

20:40 – Next level

20:55 – A tutto reality

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:15 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.2

19:00 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.3

19:55 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.4

20:50 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.9

21:45 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.10

22:40 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.1

23:35 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.2

00:30 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.3

Rai Storia

18:25 – Tutto – Toto’ – Toto’ a Napoli

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Sanremo Fronteretro

19:50 – Sanremo Fronteretro

20:00 – Gli imperdibili

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Vertical city Philadelphia

18:30 – Shakespesre Everlasting Sonnets

18:55 – Figures of Speech

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:05 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.4

19:05 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

20:05 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:10 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

22:15 – Diesel Brothers – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

23:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.10

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.9

00:40 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.18

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – La fine dei dinosauri

23:15 – Destinazione paura – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

00:10 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.6

01:05 – Destinazione paura 2′ Stagione Ep.7

Focus TV

18:00 – ATLANTE DEL COSMO – IL REGNO DI SATURNO

19:00 – Verso Saturno, sola andata: storia della missione Cassini-Huygens

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – SIMBOLI SUL FONDO DELL’OCEANO

21:15 – La guerra dei kamikaze

23:15 – Anam: Il senzanome

00:15 – LA CASA DELLA GEISHA , 1

01:15 – LILI MARLENE: LA GUERRA DEGLI ITALIANI

02:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – I BOMBARDIERI

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Casimiro, Antonio e Tonia

18:50 – Il castello delle cerimonie La comunione di Adele Pia

19:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida La Sicilia a Milano

20:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Salpiamo

21:40 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti

22:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Non preoccuparti

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Protuberanze

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bolle misteriose

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Tutti sono affamati

19:05 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

20:00 – The Last Alaskans Nell’oscurità

21:00 – River Monsters: mondi sommersi Il mostro italiano

21:55 – La gang dell’amo Gli uomini del Nord

22:50 – La gang dell’amo In Mongolia

23:50 – Vivi, morti, o estinti Il picchio becco d’avorio

00:45 – Vivi, morti, o estinti Ippopotamo

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 18

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

21:15 – MasterChef Italia Ep. 17

22:35 – MasterChef Italia Ep. 18

23:50 – MasterChef Italia Ep. 17

01:10 – MasterChef Italia Ep. 18

02:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

03:35 – La seconda casa non si scorda mai Tra Polignano e Monopoli: le perle dell’Adriatico

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:10 – Beata te

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:20 – Maschi contro Femmine

01:15 – In Her Shoes – Se fossi lei

03:25 – 100X100Cinema

03:45 – La mia banda suona il pop

05:20 – The Suicide Squad – Missione suicida

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:05 – Heidi

21:00 – Dragon Trainer

22:45 – La bussola d’oro

00:40 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna

02:45 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

04:45 – Heidi

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:25 – Gigolò per caso

21:00 – La donna per me

22:50 – Jude

01:00 – Scusa ma ti chiamo amore

02:50 – Ricomincio da me

04:35 – Questo o quello – Speciale

04:50 – Una sorpresa dal passato

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:40 – L’ultimo Samurai

21:15 – Codice d’onore

23:35 – Collateral

01:40 – Top Gun

03:30 – Questo o quello – Speciale

03:45 – Il socio

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – Killer Elite

21:00 – Robin Hood – L’origine della leggenda

23:00 – Maze Runner – La fuga

01:15 – The Expatriate – In fuga dal nemico

03:00 – Il cavaliere pallido

04:55 – Il traditore di Forte Alamo

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario