Su Canale 5 Sissi, su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Sky Cinema Redemption Day. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 gennaio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 11 gennaio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 alle 21.20 The last witch hunter. Nel Medioevo, un manipolo di guerrieri si dirige verso la fortezza della Regina delle Streghe, che sta diffondendo la peste tra la popolazione; tra questi vi è Kaulder, un contadino recentemente rimasto vedovo, senza più alcun motivo per vivere. Su Rai Movie dalle 21.10 Il nemico alle porte. Mentre le truppe naziste assediano Stalingrado durante la seconda guerra mondiale, il cecchino russo Vassili Zaitsev continua ad eliminare uno per volta i suoi nemici e diventa un eroe infallibile per la propaganda sovietica, finchè un maggiore tedesco, König, non decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. Su Canale 5 dalle 21.34 Sissi. Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni e Sissi si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Tra questi, il Conte Grunne a cui viene amputato un braccio. Su Italia 1 dalle 21.26 Back to school. 25 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Su Sky Cinema dalle 21.15 Redemption Day. Il capitano Brad Paxton soffre dei traumi derivati dal tempo speso in zona di guerra. Insieme alla moglie Kate, Brad cerca di ritornare alla normale quotidianità. Un giorno, Kate, archeologa, riceve un’opportunità di lavoro in Marocco, ma appena arrivata nel Paese, la donna viene rapita da un gruppo

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Generazione Bellezza – Le panchine della felicità. Chris Bangle, brillante designer di automobili, voleva costruire una panchina grande per godersi il magnifico panorama delle Langhe. Ma voleva anche tornare bambino, sentirsi piccolo davanti a quello spettacolo. E allora l’ha costruita gigante e coloratissima. Un vicino gli ha chiesto il progetto e l’ha replicata, poi un altro e così via. Oggi sono oltre 180 le panchine giganti che attirano decine di migliaia di persone, fanno godere di paesaggi mozzafiato, raccontano i territori, i prodotti della terra, le storie delle persone. Le panchine giganti sono l’idea semplice e geniale che ci apre gli occhi sul valore di ciò che ci circonda ma che troppo spesso non riusciamo a vedere. Su Italia 1 dalle 21.18 Le iene show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due alle 21.20 Un’ora sola Vi vorrei. Una puntata in smart working, per continuare, nel rispetto delle regole, a far sorridere in questo momento difficile e cercare anche di riflettere con il sorriso. Con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di isolamento Covid, l’attore comico e conduttore romano si collegherà da casa intrattenendo il pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, lanciando alcuni dei monologhi più apprezzati durante le quattro edizioni del fortunato show. Non mancheranno gli ormai imperdibili duetti con gli attori Alessandro Betti, in questo caso nella parte di un negazionista, e Marta Zoboli, che interpreterà la Mamma dell’Anno e la tradizionale chiusura nel lettone insieme a Flora Canto. Su Italia 1 dalle 21.26 Back to school. 25 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca

DOCUMENTARI

Su Rai Uno dalle 21.25 Alberto Angela in un nuovo viaggio, alla scoperta delle “Meraviglie” italiane. In questo nuovo appuntamento partiremo dalla magnifica Villa Reale di Monza. Scopriremo la storia della grandiosa residenza voluta dall’Imperatrice d’Austria Maria Teresa per il figlio Ferdinando, governatore generale della Lombardia. Dai tesori lombardi ci sposteremo poi a Tivoli, un nome che dal ‘500 è sinonimo di meraviglia per la presenza di due gioielli dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Le telecamere di Meraviglie si sposteranno poi a Palermo. Città dai mille volti, crocevia di culture differenti eppur così integrate tra loro. Visiteremo il castello della Zisa detta La splendida, e poi lo splendido Duomo di Monreale, entrambi voluti da Guglielmo II.

Guida tv di martedì 11 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Meraviglie – La penisola dei tesori

23:45 – Porta a Porta

01:25 – Rai – News24

02:00 – Italia: viaggio nella bellezza

02:55 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Rookie Blue 3

19:05 – Rookie Blue 3

19:50 – Scorpion

20:35 – Scorpion

21:20 – The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

23:05 – Wonderland

23:40 – Universal Soldier – Regeneration

01:25 – Anica Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – RIASSUNTO – SISSI

Italia 1

18:24 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LA STRETTA MORTALE

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – VENDETTA MESSICANA – II PARTE

21:20 – BACK TO SCHOOL

00:25 – IMMATURI – IL VIAGGIO – 1 PARTE

01:15 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

19:22 – CHICAGO FIRE IV – COURTNEY

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – L’INCOGNITA DELLA CONVENTION

20:36 – THE BIG BANG THEORY VII – LA MANIPOLAZIONE DELLA LOCOMOTIVA

21:04 – R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILA’ – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILA’ – 2 PARTE

23:14 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 91 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – DOPPIO INGANNO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

18:54 – A CENA CON… – OLE’

20:58 – ANTEPRIMA VIAGGI DI NOZZE

21:00 – VIAGGI DI NOZZE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – VIAGGI DI NOZZE – 2 PARTE

23:14 – VIAGGI DI NOZZE

23:25 – AL LUPO! AL LUPO!

18:54 – A CENA CON… – OLE’

20:58 – ANTEPRIMA VIAGGI DI NOZZE

21:00 – VIAGGI DI NOZZE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – VIAGGI DI NOZZE – 2 PARTE

23:14 – VIAGGI DI NOZZE

23:25 – AL LUPO! AL LUPO!

Rai Movie

19:25 – Stanlio e Ollio – Il compagno B

20:40 – Stanlio e Ollio – Anniversario di nozze

21:10 – Il nemico alle porte

23:30 – Nureyev – The White Crow

01:45 – Anica – Appuntamento al cinema

01:50 – The Grudge 2

03:30 – Un uomo dalla pelle dura

05:00 – Il Leone di San Marco

19:25 – Stanlio e Ollio – Il compagno B

20:40 – Stanlio e Ollio – Anniversario di nozze

21:10 – Il nemico alle porte

23:30 – Nureyev – The White Crow

01:45 – Anica – Appuntamento al cinema

01:50 – The Grudge 2

03:30 – Un uomo dalla pelle dura

05:00 – Il Leone di San Marco

Paramount Network

18:25 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 706

19:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 13

20:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 14

21:10 – Time Toys

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 21

23:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 22

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 01

18:25 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 706

19:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 13

20:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 14

21:10 – Time Toys

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 21

23:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 22

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 01

Iris

19:15 – HAZZARD – UNA STORIA QUASI D’AMORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TIGRE

21:00 – FAR WEST (DI R. WALSH)

23:28 – GLI INDOMABILI DELL’ARIZONA

01:16 – INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI

02:52 – CIAKNEWS

02:56 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

04:30 – I DRITTI

19:15 – HAZZARD – UNA STORIA QUASI D’AMORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TIGRE

21:00 – FAR WEST (DI R. WALSH)

23:28 – GLI INDOMABILI DELL’ARIZONA

01:16 – INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI

02:52 – CIAKNEWS

02:56 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

04:30 – I DRITTI

TV8

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 33 Prima TV

21:30 – Come salvare il Natale

23:15 – Una sorpresa sotto l’albero

01:00 – Amore sotto al vischio

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 7

03:45 – Lady Killer Ep. 9

04:45 – Lady Killer Ep. 10

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 33 Prima TV

21:30 – Come salvare il Natale

23:15 – Una sorpresa sotto l’albero

01:00 – Amore sotto al vischio

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 7

03:45 – Lady Killer Ep. 9

04:45 – Lady Killer Ep. 10

Italia 2

18:00 – MIKE & MOLLY – IL LICENZIAMENTO

18:30 – MIKE & MOLLY – CHIACCHERATA TRA AMICI

18:55 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI VITTORIA

19:20 – MIKE & MOLLY – IL NUOVO AMICO DI PEGGY

19:45 – MIKE & MOLLY – ANDANDO A PESCA

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – UN NUOVO TRIO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – KAKASHI CONTRO OBITO

21:15 – ANGRY GAMES – LA RAGAZZA CON L’UCCELLO DI FUOCO

18:00 – MIKE & MOLLY – IL LICENZIAMENTO

18:30 – MIKE & MOLLY – CHIACCHERATA TRA AMICI

18:55 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI VITTORIA

19:20 – MIKE & MOLLY – IL NUOVO AMICO DI PEGGY

19:45 – MIKE & MOLLY – ANDANDO A PESCA

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – UN NUOVO TRIO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – KAKASHI CONTRO OBITO

21:15 – ANGRY GAMES – LA RAGAZZA CON L’UCCELLO DI FUOCO

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:38 – GRANDE FRATELLO VIP

02:50 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 3

04:20 – IL SEGRETO XXXIII – L’ALBUM DEI RICORDI – 2112

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:38 – GRANDE FRATELLO VIP

02:50 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 3

04:20 – IL SEGRETO XXXIII – L’ALBUM DEI RICORDI – 2112

NOVE

18:30 – Delitti a circuito chiuso 7′ Stagione Ep.9

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.12

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.21

21:25 – La rapina perfetta

23:35 – Wild Teens – Contadini in erba 1′ Stagione Ep.3

01:35 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.14

02:00 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.15

02:25 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.16

18:30 – Delitti a circuito chiuso 7′ Stagione Ep.9

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.12

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.21

21:25 – La rapina perfetta

23:35 – Wild Teens – Contadini in erba 1′ Stagione Ep.3

01:35 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.14

02:00 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.15

02:25 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.16

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 2

19:15 – Affari al buio Kumba Yup

19:45 – Affari al buio Prima gli affari, poi la famiglia

20:15 – Affari di famiglia Ep. 52

20:45 – Affari di famiglia Ep. 53

21:15 – Dieta mediterranea

23:15 – Giovane e bella

01:00 – Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 2

19:15 – Affari al buio Kumba Yup

19:45 – Affari al buio Prima gli affari, poi la famiglia

20:15 – Affari di famiglia Ep. 52

20:45 – Affari di famiglia Ep. 53

21:15 – Dieta mediterranea

23:15 – Giovane e bella

01:00 – Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

La7

18:00 – Downton Abbey

20:00 – Tg La7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Di martedi’

01:00 – Tg La7

01:10 – Otto e mezzo

01:50 – Art – Box

02:20 – L’aria che tira

La7 D

18:15 – Tg La7

18:20 – Josephine, ange gardien

20:15 – I menu’ di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey

23:30 – Donne nella storia

01:30 – La cucina di Sonia

02:00 – La mala educaxxxion

Spike

18:00 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 707

19:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 21

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 22

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

21:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 06

23:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 07

00:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 08

01:30 – Building Alaska Stagione 4 Episodio 02

Food Network

18:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.15

20:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.5

21:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.16

23:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

01:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.3

02:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – I GIOIELLI RUBATI

19:23 – RIZZOLI & ISLES IV – FREDDO COME IL GHIACCIO

20:16 – RIZZOLI & ISLES IV – LA SFIDA DEL SERIAL KILLER

21:10 – HARROW II – LA FACILIS DESCENSUS/ LA DISCESA E’ FACILE – 1aTV

22:03 – HARROW II – PATER FAMILIAS/ PADRE DI FAMIGLIA – 1aTV

22:57 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VII – LEGGE DI GRAVITA’

23:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VII – IL MOSTRO DELLA SCATOLA

00:43 – THE MENTALIST IV – L’UOMO DEI PALLONCINI ROSSI

GIALLO TV

18:40 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.10

19:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.11

21:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.5

22:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.6

23:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.4

01:10 – Tatort – Scena del crimine 2′ Stagione Ep.7

03:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.4

04:05 – Murder Comes to Town 2′ Stagione Ep.1

Rai 5

19:05 – Scrivere un classico nel Novecento

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Art night

20:15 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Tutti lo sanno

23:25 – When you are strange – A film about The Doors

01:00 – Rai News Notte

01:05 – Rock Legends

Rai Premium

18:25 – Don Matteo 6

19:25 – Don Matteo 6

21:20 – Purche’ finisca bene – Una villa per due

23:15 – Caro Diego

23:40 – Sabato, domenica e lunedi’

01:40 – La pietra di Marco Polo

02:10 – La pietra di Marco Polo

02:40 – La pietra di Marco Polo

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – La Salute Vien Mangiando

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – PSI Factor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:31 – Canonico

20:00 – Santo Rosario

20:29 – Tg 2000

20:52 – Tg Tg

21:14 – Cammina, non correre

23:16 – Retroscena

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 05

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 09

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 10

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 2 Episodio 08

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – THE IRIS EFFECT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA SAI QUEL CHE MANGI?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 ALAIN MESSEGUE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – BOROTALK LA GESTIONE DEL TEMPO

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – ARCHITECTOUR DE SUISSE – JURG CONZETT

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Lo Show più piccolo del Mondo Con Nicolò Casolini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

19:05 – Frankie Drake Mysteries – Anastasia Stagione 1, episodio 10

23:50 – Il mio vero amore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Sci Alpino

19:00 – Studio Sci

19:15 – Freestyle

20:30 – Studio Sci

20:45 – Sci Alpino

21:45 – Studio Sci

22:00 – Freestyle

23:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Sci Alpino

19:00 – Studio Sci

19:15 – Freestyle

20:30 – Studio Sci

20:45 – Sci Alpino

21:45 – Studio Sci

22:00 – Freestyle

23:30 – Perle di Sport

SuperTennis

19:00 – ATP CUP (replica)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Tennis Parade

21:30 – WTA 500 Sydney (replica)

23:00 – WTA 500 Sydney (replica)

01:00 – LIVE WTA 500 Sydney

03:00 – LIVE WTA 500 Sydney

05:00 – LIVE WTA 500 Sydney

Euro Sport

19:00 – Magazine Eurosport Winter Pass Ep. 8

19:30 – Rubrica Essential Olympic Stories Ep. 2

19:40 – Magazine On Edge

19:55 – Magazine On Edge

20:10 – Rubrica La casa delle Olimpiadi The Tech Race

20:15 – Informazione Flash News

20:20 – Sci Alpino Coppa del Mondo Flachau. Slalom F (1a manche)

20:35 – Sci Alpino Coppa del Mondo Flachau. Slalom F (2a manche) Live

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:10 – Baby Boss di nuovo in affari

18:35 – Spider-Man: Maximum Venom

19:00 – A casa di Raven

19:25 – Kids Vet Academy

19:45 – Cercami a Parigi 3

20:15 – Jams 2

20:40 – Il collegio

22:45 – Sara e Marti – #La nostra storia

Rai YoYo

18:10 – Le avventure di Paddington

18:30 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 26 – Il coccodrillo del Nilo

18:40 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 27 – Tutti in scena

18:55 – Masha e Orso St 3 Ep 12 – I tre moschettieri

19:00 – Masha e Orso St 3 Ep 13 – Veniamo in pace

19:10 – 44 Gatti

19:25 – 44 Gatti St 2 Ep 9 – Scribbly, gattino randagio

19:35 – La Casa di Topolino Ep 7

Boing

18:00 – Looney Tunes Cartoons 1^TV dal 10/1

18:45 – Gumball

19:50 – Galline in fuga 1^TV

21:55 – Lego Masters Australia S1+S2 + LM USA S1

22:05 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Super – Noobs S1+S2

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:30 – Blaze

18:55 – Tom & Jerry

19:25 – Tom & Jerry

19:35 – Zouk

20:00 – Dino Ranch

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Doraemon – nuovi episodi

21:10 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.4

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.1

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.2

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.8

19:00 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.9

19:20 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.5

19:45 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.6

20:10 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.19

18:10 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.20

18:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.21

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.12

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.13

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Un ripieno per Crostatina

18:15 – Il Barbiere pasticciere Il formaggio Camembert

18:25 – Il Barbiere pasticciere Pan Crosta innamorato

18:40 – Ready.Music.Play! Paesaggio Artico

18:50 – H2O: Just Add Water Il tuo nemico è l’acqua

19:20 – H2O: Just Add Water San Valentino

19:50 – Almost Never L’intermezzo

20:20 – Almost Never Lo show dal vivo

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – I Casagrande

19:00 – I Casagrande

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.9

19:15 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.11

20:10 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.15

21:05 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.8

22:00 – Dimore siciliane – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:30 – Dimore siciliane – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Dimore siciliane – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:30 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:30 – I Kennedy

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Parlare, leggere, scrivere

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – La bussola e la clessidra

22:10 – L’Italia della Repubblica

23:10 – Storie della TV

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.2

19:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.14

20:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.11

21:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.12

22:15 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.8

23:15 – Getaway Driver – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Getaway Driver – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

01:10 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 10′ Stagione Ep.5

19:30 – Vado a vivere nel bosco 3′ Stagione Ep.1

21:25 – Il boss del paranormal – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

22:20 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.12

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 80

01:05 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.1

02:00 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.2

02:55 – Ed Stafford: duro a morire 2′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – ANCIENT DISCOVERIES II – LE SUPER-NAVI CINESI

19:00 – GIANT CONSTRUCTIONS – THE WORLD’S MOST SPECTACULAR BRIDGES

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – CULTI E MISTERI DELL’ANTICA BRITANNIA

21:15 – ALLA SCOPERTA DELLE HIGHLANDS – AUTUNNO E INVERNO: CONTRO OGNI AVVERSITA’

22:15 – AMERICA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – AUTUNNO – LA STAGIONE DELLA TRASFORMAZIONE

23:15 – GIGA STRUTTURE II – L’ICEHOTEL

00:15 – GIGA STRUTTURE II – LE MONTAGNE RUSSE PIU’ VELOCI AL MONDO

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – PROBLEMI AL MOTORE

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti Ep. 18

19:20 – Cortesie per gli ospiti Silvana e Alessia vs. Barbara e Maila

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 2 Prima TV

21:25 – Primo appuntamento Ep. 2 Prima TV

22:50 – Primo appuntamento Ep. 1

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Decisioni

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrici

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Salpiamo

Rai Scuola

18:05 – La scuola in tivù

18:30 – Perfect English

18:35 – 3Ways2 7

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Rai – Scuola

19:30 – Professione Futuro

20:00 – La scuola in tivù

20:25 – La scuola in tivù

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.3

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.4

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.7

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.2

21:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

22:05 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

23:00 – Sanditon 1′ Stagione Ep.5

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Oro, armi e orsi

19:05 – La febbre dell’oro Solo terra

20:00 – La febbre dell’oro Il prezzo da pagare

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

21:55 – Chi cerca trova Ep. 6

22:50 – Chi cerca trova Ep. 7

23:50 – Chi cerca trova Belgio

00:45 – Chi cerca trova Ep. 7

Sky Uno

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 12

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 13 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Barbagia

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valpolicella

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Barbagia

00:30 – MasterChef Italia Ep. 7

01:45 – MasterChef Italia Ep. 8

Sky Cinema 1

19:35 – Fast & Furious 9

21:15 – Redemption Day

23:05 – Quo Vado?

00:40 – Hanna

02:35 – Hunger Games

05:00 – School of Mafia

SKY Cinema Family

18:15 – Elfkins – Missione Best Bakery

19:35 – Albert e il diamante magico

21:00 – Daddy Cool – Non rompere papà

22:45 – Belle & Sebastien

00:30 – La fiaba infinita

02:00 – 100X100Cinema

02:20 – Vampiretto

03:45 – Smallfoot – Il mio amico delle nevi

Sky Cinema Romance

18:55 – Mother’s Day

21:00 – L’amore in valigia

22:40 – French Kiss

00:35 – Il profumo del mosto selvatico

02:20 – Harry, ti presento Sally…

04:00 – Cops 2 – Una banda di poliziotti – Dietro le quinte

04:20 – Come sposare un milionario

Sky Cinema Collection

18:30 – Harry Potter e la camera dei segreti

21:15 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

23:40 – Harry Potter e il calice di fuoco

02:20 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

04:40 – Harry Potter e il principe mezzosangue

Sky Cinema Action

19:20 – Blitz

21:00 – Firequake

22:40 – L’ultimo dei templari (2011)

00:20 – Legacy of Lies – Gioco d’inganni

02:05 – The Hateful Eight

04:50 – Universal Soldier – Il giorno del giudizio

Fox

18:05 – I Griffin Peter si è fatto un nuovo amico

18:30 – I Simpson Oltre la sfera della cantonata

18:55 – I Simpson Gli aiutanti speciali di Bart

19:20 – I Simpson Indovina chi viene a criticare

19:45 – How I Met Your Mother Giorni importanti

20:10 – How I Met Your Mother Ripulendo casa

20:35 – How I Met Your Mother Incompiuta

21:00 – The Good Doctor Un nuovo amico

Premium Cinema

19:38 – THE TRANSPORTER LEGACY

21:15 – PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA

22:56 – BLACK MASS: L’ULTIMO GANGSTER

00:56 – HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA

02:27 – IT (DI A. MUSCHIETTI)

04:40 – Midnight Special – Fuga nella notte

Premium Action

18:46 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – LA NOSTALGIA E’ UNA BASTARDA

19:34 – THE LAST SHIP V – ONORE

20:23 – SUPERNATURAL XIII – BUONE INTENZIONI

21:15 – GOTHAM V – IO SONO BANE!

22:03 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

23:02 – GOTHAM V – L’INIZIO…

23:57 – THE 100 VI – MATRIOSKA

00:45 – THE LAST SHIP V – ONORE

Mya

18:23 – JOEY II – CAPRICCI DA STAR

18:48 – KATY KEENE – CAPITOLO SEI: MAMMA HA DETTO

19:33 – KATY KEENE – CAPITOLO SETTE: IL BACIO DELLA DONNA RAGNO

20:23 – ALL AMERICAN II – LA VITA VA AVANTI

21:15 – FAMOUS IN LOVE II – CONFESSIONI SCOTTANTI

22:04 – FAMOUS IN LOVE II – IL BUONO, IL CATTIVO E IL PAZZO

22:59 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #63: E’ UNA MARATONA, NON UNO SPRINT

23:42 – KATY KEENE – CAPITOLO SETTE: IL BACIO DELLA DONNA RAGNO