Su Rai Uno Inghilterra – Italia, su Canale 5 Una folle passione. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 giugno 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 11 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Nell’ombra del killer. Grace McGuire ha una vita piena e caotica; lavora nel suo ristorante, è divorziata da poco, ha una figlia adolescente. Quando assume un’assistente personale, Lilith, la sua vita inizia a sgretolarsi. Su Rai 4 dalle 21.22 I bambini di Cold Rock. Il paese minerario di Cold Rock è scosso dalla scomparsa di molti bambini che, si dice, siano stati rapiti da un individuo chiamato uomo alto, storia a cui l’infermiera Julia Denning non crede finché suo figlio viene portato via sotto i suoi occhi proprio dalla slanciata figura. Su Rai Movie dalle 21.10 I ragazzi venuti dal Brasile. Paraguay, anni 70. Il cacciatore di nazisti Ezra Lieberman, sulle tracce del criminale di guerra Josef Mengele, scopre un atroce complotto che mira a clonare Hitler in 95 esemplari bambini per farli crescere in Brasile e continuare nel mondo l’opera del Reich. Riuscirà a contrastarlo? Dal romanzo di Ira Levin. Su Canale 5 dalle 21.34 Una folle passione. Carolina del Nord, 1929. Travolti da ambizione e opportunismo, due coniugi sprofondano in un vortice di autodistruzione. Su Italia 1 dalle 21.26 E.T. l’extraterrestre. La tenera amicizia tra un bambino e un alieno. Su Rete 4 dalle 21.34 Innamorato pazzo. Una principessa in viaggio a Roma, Ornella Muti, conosce un guidatore d’autobus, Adriano Celentano. Nasce una storia d’amore che sembra impossibile. Su Sky Cinema dalle 21.15 Un giorno come tanti. Adele, convinta dal figlio tredicenne, aiuta uno sconosciuto che scopre successivamente essere un evaso. Su Iris dalle 21 Arlington Road – L’inganno. Un professore di storia americana rimasto vedovo dopo che la moglie è stata uccisa da alcuni estremisti diventa ossessionato dalla cultura di questi gruppi. Un giorno, però, scopre che i propri vicini potrebbero essere dei terroristi.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 FBI. Le regole della pazzia. Quando suo figlio Ethan si sposa con Kendall, una donna divorziata e madre di due adolescenti, il desiderio di Barbara di essere nonna si trasforma in un’ossessione.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Sapiens – Un solo pianeta. Servono ancora, e a cosa, i parchi naturali al mondo e in Italia? Servono le zanzare e le api? E i pipistrelli? E i lupi e gli orsi? Potrebbero i sapiens vivere solo con gli animali addomesticati e allevati? La caccia ha ancora un senso? È etico commerciare animali e parti di animali? Cos’è il capitale naturale e quanto incide sull’economia di un paese? A queste e ad altre domande risponderà Mario Tozzi in una puntata dedicata ai due primi parchi nazionali italiani Parco del Gran Paradiso e Parco di Lazio e Abruzzo e Molise che nel 2022 celebrano i loro primi cento anni di storia. I Parchi Nazionali, in Italia e nel mondo, sono la cassaforte ambientale della biodiversità tutelando i quali i Sapiens possono garantirsi un futuro. Non è possibile il benessere dei sapiens senza quello di tutti gli altri viventi, tutti ugualmente utili, senza una gerarchia che in natura non esiste. Il Parco del Gran Paradiso e quello di Lazio, Abruzzo e Molise, che proprio quest’anno compiono 100 anni, sono la casa dello stambecco, della marmotta, dell’orso, del lupo, e di moltissime altre specie che senza la loro istituzione, non esisterebbero più. Attraverso gli scenari spettacolari dei parchi italiani, Mario Tozzi racconta una storia ancora aperta, fatta di battaglie contro caccia e bracconaggio, abusivismo e indifferenza, condotta in difesa della ricchezza della vita sulla Terra, dagli abitanti dei cieli, a quelli delle foreste, dei mari e degli oceani.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 UEFA Nations League. Potrebbe essere etichettata come la rivincita della finale dell’Europeo del luglio 2021. Inghilterra-Italia è il terzo impegno per Azzurri, primi in classifica, nel girone di qualificazione della Nations League 2023.

Guida tv di sabato 11 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Calcio, UEFA Nations League – Lega A, Gruppo 3 (3a giornata): Inghilterra-Italia

23:00 – Tg1 Sera

23:05 – Un tirchio quasi perfetto

00:35 – Rai – News24

01:10 – Sottovoce

01:40 – Milleeunlibro

Rai 2

18:05 – Gli imperdibili

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS New Orleans

19:45 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:05 – Nell’ombra del killer

22:40 – The Blacklist 8

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Gener – Azione Bellezza

21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Senza traccia 3

19:00 – Senza traccia 3

19:50 – CSI: Vegas 1

20:35 – CSI: Vegas 1

21:20 – I bambini di Cold Rock

23:05 – Made in France – Obiettivo Parigi

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:21 – UNA FOLLE PASSIONE – 1 PARTE

Italia 1

18:23 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – CLAUSOLA OMICIDA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL GIOCO DELLE TRE CARTE

21:20 – E.T. L’EXTRATERRESTRE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE LAST KINGDOM II – LA PROFEZIA

19:22 – Chicago Med II – PARADOSSI

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA REAZIONE DI RITRAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INTEGRAZIONE DEL RILASSAMENTO

21:04 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 149 – PARTE 4 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – INNAMORATO PAZZO – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – INNAMORATO PAZZO – 2 PARTE

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – FUGA DA REUMA PARK

21:00 – SBIRRI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – SBIRRI – 2 PARTE

23:07 – TESTE RASATE

01:13 – CUANDO CALIENTA EL SOL… VAMOS ALLA PLAIA

02:49 – BAILA GUAPA

Rai Movie

19:30 – Mystere

21:10 – I ragazzi venuti dal Brasile

23:20 – L’uomo nell’ombra

01:35 – Charlie Countryman deve morire

03:20 – Passo a due

05:00 – La dama e l’avventuriero

TWENTYSEVEN

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – RITORNO A SCUOLA – II PARTE

19:17 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – L’ALBERO GENEALOGICO

20:12 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – IL MIRACOLO

21:10 – COLAZIONE DA TIFFANY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – COLAZIONE DA TIFFANY – 2 PARTE

23:10 – WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO – 1 PARTE

Iris

18:19 – CACCIA A OTTOBRE ROSSO

21:00 – ARLINGTON ROAD – L’INGANNO

23:30 – COLPEVOLE D’OMICIDIO

01:49 – CREATION

03:29 – CIAKNEWS

03:32 – UN ACQUISTO DA INCUBO

05:01 – L’ULTIMO AGGUATO

TV8

18:00 – Paddock Live Pre Qualifiche Differita

18:30 – F1 GP Azerbaijan (Qualifiche) Differita

19:45 – Paddock Live Post Qualifiche Differita

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

21:30 – Black or White

23:45 – Madame

01:30 – La cosa più dolce…

03:15 – Lady Killer Ep. 20

Italia 2

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU HA UN NUOVO AVVERSARIO

18:35 – MIKE & MOLLY – DONNA AL VOLANTE…

19:00 – MIKE & MOLLY – VECCHI AMICI E NUOVI FIDANZATI

19:25 – MIKE & MOLLY – SAN VALENTINO DA IMBUCATI

19:55 – MIKE & MOLLY – FESTA A SORPRESA

20:20 – MIKE & MOLLY – LASAGNE E POESIA

20:45 – MIKE & MOLLY – PEGGY VA A BRANSON

21:15 – CHUCKY – A DOPPIO LUTTO, DOPPIA PERDITA!

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LICENZA DI TRADIRE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: LICENZA DI TRADIRE – 2 PARTE

22:55 – ROSAMUNDE PILCHER: FINALMENTE LA FELICITA’ – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.6

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 14′ Stagione Ep.2

21:25 – Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

23:35 – Maurizio Minghella – Il predatore

01:35 – Donne mortali 6′ Stagione Ep.7

02:30 – Donne mortali 6′ Stagione Ep.8

03:25 – Donne mortali 6′ Stagione Ep.9

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 5

19:15 – Affari al buio Man in Black

19:45 – Affari al buio Nuove prospettive

20:15 – Affari di famiglia Ep. 40

20:45 – Affari di famiglia Ep. 41

21:15 – Scandalo

23:15 – Cookie e Emily, due squillo a Londra

00:30 – Porn Inc.

La7

19:00 – Eden – Un pianeta da salvare

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Kate e Leopold

23:30 – Come farsi lasciare in dieci giorni

01:45 – TG LA7 Notte

01:55 – Anti – Camera con Vista

02:35 – In Onda (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:05 – La cucina di Sonia

21:20 – Ghost Wisperer – Il patto del Diavolo

00:40 – Ti lascio perché ti amo troppo

03:30 – I menù di Benedetta

Food Network

18:10 – In cucina con Luca Pappagallo – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

18:45 – In cucina con Luca Pappagallo – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

19:20 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.1

19:55 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.2

20:30 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.3

21:05 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

22:10 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE III – AMORE FRATERNO

19:23 – PERSON OF INTEREST III – BENEFICIO MORTALE

20:16 – PERSON OF INTEREST III – BETA

21:10 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 2 PARTE

22:58 – C.S.I. MIAMI I – VACANZE DI PRIMAVERA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.1

22:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.2

23:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.1

00:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.2

01:10 – Jack Taylor 1′ Stagione Ep.2

03:05 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.1

04:05 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Nessun dorma

19:35 – Scrivere un classico nel Novecento

19:45 – Concerti da camera e MACH Orchestra 2021

20:45 – Racconti di luce

21:15 – Teatro: Aphrodita y el Juicio de Paris

22:45 – Rumori del ‘900

23:50 – Rai News Notte

Rai Premium

18:05 – Ho sposato uno sbirro 2

19:10 – Ho sposato uno sbirro 2

20:15 – Ho sposato uno sbirro 2

21:20 – Fino all’ultimo battito

23:20 – Sotto copertura 2

01:20 – Il Capitano

03:05 – Una donna per amico 3

05:00 – Piovuto dal cielo

Mediaset Extra

18:15 – COLORADO

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:05 – AVANTI UN ALTRO

02:13 – TGCOM24

02:15 – COLPO GROSSO

02:45 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

03:51 – COLPO GROSSO

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:25 – PROGETTO D’AMORE

23:03 – Cinderella man, una ragione per lottare

01:29 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona I Sapori Del Sole

01:00 – Maratona Sapori Dal Mondo

05:00 – Maratona I Segreti Del Bosco

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 8 Episodio 25

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 8 Episodio 26

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 21

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 22

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO SPECIALE NATIONS LEAGUE

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – BLIND HEAT

TeleReporter

20:15 – GRILLI E GRILL

21:00 – FILO DIRETTO STANCHEZZA CRONICA EMERGENZA ALIMENTAZIONE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – SIAMO FUORI MEZZOVICO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – LINEA ROSSA TRANSESSUALITÀ

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Il programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

19:25 – Sottosopra – terza puntata a cura di Mario Casella e Fulvio Mariani

20:40 – Calcio: UEFA Nations League 2022/2023 – Inghilterra – Italia Da Wolverhampton (GB)

22:35 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

22:55 – The Blacklist – Servizi di Ricollocamento Orion Stagione 7, episodio 9

23:35 – The Blacklist – Katarina Rostova Stagione 7, episodio 10

00:15 – The Blacklist – Victoria Fenberg Stagione 7, episodio 11

01:00 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

01:10 – Automobilismo: Formula Uno 2022 – Gran Premio dell’Azerbaijan (R) Prove ufficiali

Rai Sport +HD

20:00 – Giro d’Italia

20:40 – Basket: Serie A

22:50 – Nazionale di calcio

23:20 – Tiro Con L’Arco

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Giro d’Italia

02:00 – Calcio

02:01 – Calcio

Rai Sport

20:00 – Giro d’Italia

20:40 – Basket: Serie A

22:50 – Nazionale di calcio

23:20 – Tiro Con L’Arco

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Giro d’Italia

02:00 – Calcio

02:01 – Calcio

SuperTennis

18:30 – Supertennis Today

19:00 – WTA 250 Nottingham (differita)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – ATP 250 ertogenbosch (differita)

23:00 – WTA 250 ertogenbosch (differita)

00:00 – ATP 250 Stoccarda (replica)

02:00 – WTA 250 ertogenbosch (replica)

04:00 – ATP 250 ertogenbosch (replica)

SportItalia

18:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

19:00 – Sportitalia Center (diretta)

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:15 – SI Ciclismo

20:30 – Hard Trek

21:00 – Rally Dreamer

21:30 – Corinthians-Juventude (diretta)

23:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – I diari di Esther

20:20 – I diari di Esther

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:10 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:30 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:45 – Pikwik Pack

18:55 – Pikwik Pack

19:10 – Le avventure di Paddington

Boing

18:25 – Looney Tunes Cartoons vs Siamo Solo Orsi

18:45 – Looney Tunes Cartoons vs Siamo Solo Orsi

19:30 – Looney Tunes Cartoons vs Siamo Solo Orsi

19:50 – Lego Masters Australia S1

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Mico e i Fu – Funghi – Nuova serie in Prima TV

20:45 – Baby Shark Big Show

21:00 – Baby Shark Big Show

21:15 – Trenino Thomas

21:30 – Blue’s Clues

Frisbee

18:15 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.10

18:45 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.11

19:10 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.12

19:35 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.22

20:00 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.23

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.24

20:50 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.10

21:15 – Vera e il regno dell’arcobaleno 4′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.19

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.13

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.14

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.15

19:15 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.43

19:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.44

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere Meglio brutto che mai

18:20 – Il Barbiere pasticciere Robot Wilk

18:30 – Il Barbiere pasticciere La saggezza di Pan Barbiere

18:45 – Trollstopia I brontolacampo / Club del pigiama party estremo: Edizione Spettrale!

19:10 – Trollstopia Sorpres-A-Tron / Dante l’Intrattenitore

19:35 – Unlockdown Un-lake-down

19:50 – Marta & Eva Ep. 3

20:15 – Marta & Eva Ep. 4

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Trollhunters – I racconti di Arcadia

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.2

19:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.3

19:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

20:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

21:45 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.4

22:40 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.18

23:35 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.5

00:30 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:30 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Le vie del Medioevo

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Storie Benemerite

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Le storie di Passato e Presente

Rai Scuola

18:30 – Perfect English BAMBINI.

18:35 – 3ways2 serie 1 3Ways2

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Professione Futuro

20:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

20:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

19:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

21:20 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 6′ Stagione Ep.1

23:15 – Affari a quattro ruote Francia 5′ Stagione Ep.1

00:20 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.11

00:45 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.15

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – L’uomo che sussurra alle api – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

22:20 – L’uomo che sussurra alle api 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Destinazione paura – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:10 – Destinazione paura 2′ Stagione Ep.3

01:05 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.7

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – Perche’ hitler non ebbe l’atomica. la guerra dell’acqua pesante

19:00 – Il giorno dell’atomica

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – FIUMI ROVENTI E ANGELI ELETTRICI

21:15 – LA STORIA DELL’UNIVERSO V

22:15 – LA STORIA DELL’UNIVERSO V

23:15 – Cina – meraviglie della natura

00:15 – Islanda: Terra estrema

01:15 – ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA: KRUSCEV E IL VIAGGIO DEL 1959

RealTime

18:00 – Trasformazioni incredibili Ep. 19

19:00 – Trasformazioni incredibili Ep. 20

20:05 – Questa è casa mia! Gianmarco

21:30 – Vite al limite Lacey

23:25 – Vite al limite Brandon

01:05 – Vite al limite Maja

02:45 – Vite al limite Tiffany

04:25 – Vite al limite Destinee

LaF

18:10 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.19

18:40 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.20

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

21:10 – L’amatore – Un film su Piero Portaluppi

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova Olanda

19:05 – Chi cerca trova Ep. 5

20:00 – Chi cerca trova Nulla di intentato

21:00 – Moonshiners: la sfida Grappa italiana

21:55 – Moonshiners: la sfida L’assenzio

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Le cascate

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: ritorno in Thailandia Ep. 2

Sky Uno

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Grado

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 4

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 3

23:35 – Quelle brave ragazze Ep. 4

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

01:50 – Quattro matrimoni Ep. 8

02:45 – Quattro matrimoni Ep. 9

Sky Cinema 1

19:25 – Lucy

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – Un giorno come tanti

23:10 – Con chi viaggi

00:30 – Ex – Amici come prima

02:15 – Above Suspicion

04:05 – xXx

SKY Cinema Family

18:00 – Me contro Te: Il film – Il mistero della scuola incantata

19:10 – Il mistero della casa del tempo

21:00 – Boy Girl – Questione di… sesso

22:40 – Poly

00:30 – Aiuto, ho ristretto la prof!

02:15 – Magic Silver

03:40 – Boy Girl – Questione di… sesso

05:20 – I rubacchiotti

Sky Cinema Romance

19:00 – Il Presidente – Una storia d’amore

21:00 – Io che amo solo te

22:45 – Matrimonio con sorpresa

00:15 – I perfetti innamorati

02:00 – Com’è bello far l’amore

03:40 – Autumn in New York

05:25 – Passione sinistra

Sky Cinema Collection

19:25 – Baby Boss 2 – Affari di famiglia

21:15 – Il giro del mondo in 80 giorni

22:45 – The Lego Movie

00:30 – Megamind

02:10 – Albert e il diamante magico

03:35 – Alla ricerca della valle incantata

04:45 – Stuart Little 3 – Un topolino nella foresta

Sky Cinema Action

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – American Assassin

22:55 – Il settimo figlio

00:40 – L’immortale (2010)

02:40 – Il Re Scorpione

04:10 – Dante’s Peak – La furia della montagna

Fox

18:05 – I Griffin Uno scrittore… in erba

18:30 – I Simpson Fate largo a Lisa

18:55 – I Simpson Homer il camionista

19:20 – I Simpson Brani Biblici

19:45 – How I Met Your Mother La pagina finale. 1a parte

20:10 – How I Met Your Mother La pagina finale. 2a parte

20:35 – How I Met Your Mother Band o dj?

21:00 – I Simpson L’erba di Homer

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

