Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai Tre Che tempo che fa? Guida ai programmi Tv della serata del 12 febbraio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 12 febbraio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 l Kola Superdeep Borehole è il più grande laboratorio scientifico dell’URSS, situato a 12 mila metri sottoterra. Quando vengono registrate urla misteriose, viene mandato un team per indagare. Su Rai Movie dalle 21.10 Piedone a Hong Kong. La polizia di Napoli, coadiuvata dal funzionario americano Sam Accardo della Narcotic Bureau, decide di incastrare Willy Pastrone, il signore della droga della città. L’operazione fallisce e il commissario Rizzo, alias Piedone, decide di interrogare Pastrone per l’ultima volta.. Su Canale 5 dalle 21.Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse. Omar Sy (“Quasi amici”) nel ruolo di Samuel, un eterno adolescente che un giorno riceve in consegna da un’ex fidanzata una bimba: sua figlia. Su Italia 1 dalle 21.17 Fast and Furious 8 Hobbs e Shaw, in passato antagonisti, dovranno unire le forze contro un nemico comune. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il signore delle formiche. La storia di Aldo Braibanti: l’omosessualità a processo nell’Italia degli anni Sessanta. Aldo è uno scrittore italiano che nel 1968 viene accusato e condannato per plagio. Tuttavia, l’uomo non aveva commesso plagio, ma l’imputazione serviva a coprire la vera accusa: l’omosessualità. Su Iris dalle 21 La legge dellla notte. Durante il proibizionismo americano il veterano della Prima Guerra Mondiale Joe Coughlin, figlio del capo della polizia di Boston, rifiuta il genitore e decide di dedicare la propria vita al contrabbando di alcol.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Le indagini di Lolita Lobosco. Giorni duri per Lolita. La crisi con Danilo; l’irrisolto omicidio del padre; un efferato omicidio in teatro. È l’inizio di una nuova indagine e di una scoperta dolorosa e inimmaginabile. Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. L’ammiraglio Ted Gordon viene rapito in casa sua da alcuni sconosciuti. Durante la perquisizione, Sam e Callen trovano un diario nel quale si parla di un tesoro nascosto e di una mappa per arrivarci.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20 Che tempo che fa? Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Su Rete 4 dalle 21.20 Zona bianca Nuovo programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:35 – Festival di Sanremo Dietro Festival

21:25 – Le indagini di Lolita Lobosco St 2 Ep 6 – Ultimo atto

23:35 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:40 – Speciale Tg1

00:50 – I viaggi apostolici di Papa Francesco L’Africa di Francesco

01:15 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:45 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – NCIS Los Angeles 14

21:50 – Blue Bloods 13

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Che tempo che fa

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – 1/2 h in piu’

01:30 – 1/2 h in piu’ – Il mondo che verra’

02:05 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:00 – Last Cop St 5 Ep 5 – Polvere dal passato

18:44 – Last Cop St 5 Ep 6 – Una gita in paradiso

19:25 – Last Cop St 5 Ep 7 – La truffa del secolo

20:06 – Last Cop St 5 Ep 8 – Tutto in famiglia

21:20 – Superdeep

23:06 – The Domestics

00:34 – Appuntamento al cinema

00:37 – Veronica

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – POZZO NERO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’ULTIMO COLPO

21:20 – FAST & FURIOUS – HOBBS & SHAW – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:00 – MANIFEST – ORARIO DI PARTENZA PREVISTO

18:51 – SENZA TREGUA 2- 1 PARTE

19:46 – TG COM

19:51 – METEO.IT

19:53 – SENZA TREGUA 2 – 2 PARTE

21:04 – HULK – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 15 – PARTE 4 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – UN TE’ CON MUSSOLINI – 1 PARTE

01:50 – TGCOM

01:52 – METEO.IT

Warner TV

19:00 – Spawn

21:00 – Moonwalker

23:00 – Hazzard vent’anni dopo

01:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.2

02:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.3

03:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.4

04:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.1

05:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.2

Rai Movie

19:10 – Margin Call

21:10 – Piedone a Hong Kong

23:10 – Nuovo Cinema Paradiso

02:25 – 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra

04:00 – Un dramma per televisione

05:00 – Le spie uccidono in silenzio

Cine 34

19:03 – A CENA CON… – TIRAMISU’

21:00 – BAGNOMARIA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – BAGNOMARIA – 2 PARTE

22:52 – AL MOMENTO GIUSTO

00:46 – STASERA A CASA DI ALICE

02:58 – FOLLIE DI NOTTE

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – COME DUE GOCCE D’ACQUA

20:00 – A-TEAM III – UN INVIATO TUTTO SPECIALE

21:10 – DUE NEL MIRINO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – DUE NEL MIRINO – 2 PARTE

23:11 – LE STREGHE DI EASTWICK – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:20 – RACE: IL COLORE DELLA VITTORIA

21:00 – LA VENDETTA DI LUNA

23:05 – EFFIE GRAY

01:16 – BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD

03:46 – CIAKNEWS

03:49 – L’INGANNO DELLA SEDUZIONE

05:15 – CALABUIG

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

19:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Barcellona

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Molise

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Calabria

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

00:00 – Il Testimone Mika

01:30 – Decameron Pie

03:15 – Coppie che uccidono Ep. 8

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – LE CELLULE DI HASHIRAMA

18:35 – WILL & GRACE – ANNI ’80 – II PARTE

19:00 – WILL & GRACE – NESSUNO E’ PERFETTO

19:25 – WILL & GRACE – COME UNA MOGLIE

19:55 – WILL & GRACE – DIVI E FANS

20:20 – WILL & GRACE – AMORE E FOLLIA

20:45 – WILL & GRACE – MAI DIRE GAY!

21:15 – THE BIG BANG THEORY – L’ANALISI DEL RIFLESSO DELLA SGUALDRINA

La 5

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 1

21:10 – TESTAMENTO D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TESTAMENTO D’AMORE – 2 PARTE

23:00 – AMICI DI MARIA

01:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

03:19 – L’ONORE E IL RISPETTO – 1

NOVE

18:25 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.3

19:55 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.4

21:25 – Terrybilmente divagante

23:45 – Cambio moglie 2′ Stagione Ep.5

01:55 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.8

02:30 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.9

03:00 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.10

03:30 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

Cielo

19:15 – Affari al buio La teoria del proiettile magico

19:45 – Affari al buio Io, me e Ivy

20:15 – Affari di famiglia Banconote firmate

21:15 – Non è un paese per vecchi

23:30 – La donna lupo

01:00 – La cultura del sesso India

02:00 – Alice Little – Storia di un bordello americano

02:30 – Matrimonio a luci rosse

La7

18:00 – Casa mia… casa mia…

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda (r)

01:50 – Uozzap

02:15 – Accattone

La7 D

18:10 – Tg La7

18:15 – Drop Dead Diva

20:00 – La cucina di Sonia

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – Brothers & Sisters

05:10 – In cucina con Vissani

05:30 – La7 Meteo – Oroscopo

Food Network

18:15 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.8

18:45 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.6

19:25 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.7

19:55 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.9

20:35 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.10

21:15 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.8

21:45 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.3

22:25 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

19:23 – RIZZOLI & ISLES II – STUPRATORE SERIALE

20:16 – RIZZOLI & ISLES II – LA RAGAZZA DAGLI OCCHI SCURI

21:10 – COLOMBO – GIOCO MORTALE

22:57 – Poirot e la salma – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot e la salma – 2 PARTE

00:44 – FBI: MOST WANTED III – A FIN DI BENE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.5

21:10 – Il giovane ispettore Morse 2′ Stagione Ep.2

23:10 – Vera 2′ Stagione Ep.4

01:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.2

03:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.10

04:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.11

05:05 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.12

Rai 5

18:45 – News

18:50 – Il trovatore (Arena di Verona)

21:15 – Franco Zeffirelli, conformista ribelle

23:20 – Addio mia Regina

00:55 – Rai – News

01:00 – Tuttifrutti

01:25 – Il Caffè

02:20 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Rai Premium

18:35 – Come fai sbagli St 1 Ep 2 – La correzione dell’errore

19:25 – Come fai sbagli St 1 Ep 3 – Non barare

20:25 – Come fai sbagli St 1 Ep 4 – La lunga estate del genitore

21:20 – Tale e Quale Show

00:00 – Il paradiso delle signore St 7 Ep 96 – Episodio 96

00:45 – Il paradiso delle signore St 7 Ep 97 – Episodio 97

01:25 – Il paradiso delle signore St 7 Ep 98 – Episodio 98

02:05 – Il paradiso delle signore St 7 Ep 99 – Episodio 99

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:50 – IL TORNASOLE

19:00 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Una seconda possibilita’

22:58 – Il Cardinale

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Tormento D’Amore

ALMA TV

19:30 – Festival di Privamera

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Il Piatto Forte

01:00 – Grandi Imperi

02:00 – K Around The World

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Gli Ultimi Paradisi

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – B-LAB

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: LUCA DOTTI (TALK SHOW)

21:00 – DESTINAZIONE SVIZZERA (DOCUMENTARI DI VIAGGIO)

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI (DOCUMENTARI)

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – CIRCUS!

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – La storia degli ioni di litio

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:10 – Sci alpino: Mondiali Courchevel/Meribel 2023 – Discesa maschile (R) Da Courchevel (FRA)

21:05 – Ida Red

23:00 – Sguardi – L’ors

00:30 – La domenica sportiva (R)

02:10 – Hockey su ghiaccio: Euro Hockey Tour – Svizzera – Cechia Da Malmö (SWE) Differita

03:10 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:25 – Pallavolo

21:00 – Atletica Leggera

21:45 – Ciclismo

23:40 – Snowboard

00:25 – Snowboard

01:30 – Snowboard

03:15 – Sci Alpino

04:25 – Atletica Leggera Atletica. Cross della Vallagarina

Rai Sport

18:25 – Pallavolo

21:00 – Atletica Leggera

21:45 – Ciclismo

23:40 – Snowboard

00:25 – Snowboard

01:30 – Snowboard

03:15 – Sci Alpino

04:25 – Atletica Leggera Atletica. Cross della Vallagarina

SuperTennis

19:30 – Tie Book Roger Federer, come genere letterario

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE ATP 250 Dallas

22:00 – WTA 500 Abu Dhabi (replica)

23:00 – LIVE ATP 250 Cordoba

Euro Sport

18:00 – Sci Alpino Mondiali Discesa Libera M

19:00 – Biathlon Mondiali Inseguimento F

19:30 – Biathlon Mondiali Inseguimento M

20:00 – Ciclismo su pista Europei 5a g.

20:20 – Basket Serie A Brescia – Sassari (19a g.) Live

22:35 – Biathlon Mondiali Inseguimento F

23:15 – Biathlon Mondiali Inseguimento M

00:00 – Ciclismo su pista Europei 5a g.

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

00:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla alla riscossa!

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas Etc

18:45 – Grani di Pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – PJ Masks – . – di Christian De Vita con 2018 FRA

18:40 – PJ Masks – . – di Christian De Vita con 2018 FRA

18:50 – Milo

19:00 – Milo

Boing

18:40 – Craig

19:00 – Scooby-Doo! e il mistero del wrestling Looney Tunes Show

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Blaze e le megamacchine

19:05 – Mighty express – Nuovi Episodi

19:30 – Tom & Jerry e il mago di Oz

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.8

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.12

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.13

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.1

19:20 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.9

19:45 – Curioso come George: la leggenda di Senza Testa

21:00 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.10

21:25 – Il trenino Thomas 23′ Stagione Ep.19

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.9

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.13

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.15

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.17

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.19

19:15 – A tutto reality: azione! 2′ Stagione Ep.18

19:40 – A tutto reality: azione! 2′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:10 – A tutto reality

18:35 – A tutto reality

19:00 – Music Distraction

19:25 – Ted’s Top Ten

19:50 – Marta & Eva

20:15 – Marta & Eva

20:40 – Next level

20:55 – A tutto reality

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.8

19:00 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.9

20:00 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.10

21:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.8

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.15

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.16

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.17

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.18

Rai Storia

18:00 – Mont Saint Michel: la verita’ nascosta

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Franco Zeffirelli – Appunti di una vita straordinaria

19:30 – Barbato e la sua tv

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Bel Ami – Storia di un seduttore

Rai Scuola

18:10 – Vertical city Sweden

18:30 – Shakespesre Everlasting Sonnets

18:50 – Figures of Speech

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:45 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

19:40 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

20:35 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

21:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

22:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

23:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV 3′ Stagione Ep.6

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:35 – I pionieri dell’oro 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Border Control Italia – 1^TV 1′ Stagione Ep.14

22:20 – Border Control Italia 1′ Stagione Ep.13

23:15 – La dura legge dei Cops – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

00:10 – La dura legge dei Cops 1′ Stagione Ep.5

01:05 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.14

02:05 – Cops Spagna 4′ Stagione Ep.1

03:00 – Cops Spagna 4′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – AHNENERBE – LA VERA STORIA DELLE SPEDIZIONI SEGRETE DEI NAZISTI

19:00 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL SEGRETO DEL VELIVOLO SPAZIALE SOVIETICO

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL POLIGONO DEGLI ORRORI

21:15 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – STATUETTE HAWAIANE/ ISOLA DI BOHOL/ MURO DI TESCHI/ SILKHENGE

22:15 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – MEDUSE LACUSTRI/ RIFUGI NELLA FORESTA/ FIORE PERICOLOSO

23:15 – I signori della notte

00:15 – RAPIDI E LETALI – IL MONDO ANIMALE E LA VELOCITA’ I – SAVANA

01:15 – BESTIONI DEL CIELO I – DC 10 TEN TANKER/747 – SOFIA

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Rymma e Giuseppe

18:45 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Francesco

19:20 – Il castello delle cerimonie Martina ed Emanuele

19:50 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Tommaso

20:20 – Il castello delle cerimonie Sonia e Alexandro

20:55 – Il castello delle cerimonie Elena e Domenico

21:30 – Il castello delle cerimonie Comunione Karol

22:05 – Il castello delle cerimonie Maria e Antonio

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Guerra Fredda

20:00 – Deadliest Catch Il tifone

21:00 – Bigfoot: la ricerca continua Ep. 1

22:50 – Mountain Monsters Il fantasma della foresta

00:45 – Contact Prove aliene

01:45 – Contact Documenti inediti

02:35 – Morgan Freeman Science Show Si può tornare indietro nel tempo?

03:25 – Morgan Freeman Science Show Perché esistiamo?

Sky Uno

18:35 – MasterChef Italia Ep. 17

19:55 – MasterChef Italia Ep. 18

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano Prima TV

22:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

23:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

00:45 – MasterChef Italia Ep. 17

02:05 – MasterChef Italia Ep. 18

03:15 – La seconda casa non si scorda mai Formentera: bellezza selvaggia

Sky Cinema 1

19:20 – L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

21:15 – La mia banda suona il pop

22:55 – The Game – Nessuna regola

01:05 – After Earth – Dopo la fine del mondo

02:50 – Il signore delle formiche

05:10 – I segreti di Beata te – Speciale

05:30 – Immortals

SKY Cinema Family

19:25 – Fuga dal pianeta Terra

21:00 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

22:45 – Step Up

00:30 – Jumanji

02:15 – Vita da giungla: Alla riscossa! Il film

03:55 – Ruby Red III – Verde smeraldo

05:50 – Ember – Il mistero della città di luce

Sky Cinema Romance

18:55 – Sposa in rosso

21:00 – Ricomincio da me

22:50 – 20 anni di meno

00:30 – L’amore all’improvviso – Larry Crowne

02:10 – 100X100Cinema

02:30 – La luce sugli oceani

04:45 – Sapori e dissapori

Sky Cinema Collection

19:20 – Top Gun

21:15 – Top Gun: Maverick

23:30 – Edge of Tomorrow – Senza domani

01:30 – Intervista col vampiro

03:35 – Minority Report

Sky Cinema Action

19:10 – Monster Hunter

21:00 – I mercenari 3

23:10 – Tutti pazzi per l’oro

01:05 – Awol 72 – Il disertore

02:30 – Fuga per la vittoria

04:25 – Caccia all’uomo

Fox

18:05 – I Griffin Via a Las Vegas

18:30 – I Simpson Homerazzi

18:55 – I Simpson Marge giocatrice

19:20 – I Simpson Un out-out per Bart

19:45 – I Simpson Lisa viene a parole

20:10 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

20:35 – I Simpson Un clown va a Washington

21:00 – Magnum P.I. Il lungo sonno Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

