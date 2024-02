Su Rai Uno Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia; su Sky Cinema Nata per te. Guida ai programmi Tv della serata del 12 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 TLegacy of Lies – Gioco d’inganni. Martin Baxkter, agente della ‘MI6, lascia l’agenzia dopo l’omicidio della moglie. Un giorno la fascinosa giornalista Sacha, chiede il suo aiuto nella risoluzione di un caso. Da quel momento Martin diventa bersaglio dell’intelligence internazionale. Con la figlia tenuta in ostaggio, l’ex agente avrà poche ore per salvarla e risolvere il tutto. Su Rai Movie dalle 21.10 Imbstone. Lo sceriffo Wyatt Earp decide di trasferirsi a Tombstone, una piccola cittadina in via di sviluppo in Arizona. Con lui i due fratelli Virgil e Morgan e le rispettive consorti. Qui incontra il suo migliore amico, Doc Holliday, ex dentista anche lui appena giunto in città. I nuovi arrivati dovranno fare i conti coi cowboys del luogo che tiranneggiano la piccola cittadina. Su Italia 1 dalle 21.26 Fast & Furious 5. Dom viene arrestato ma evade grazie a Brian. Un agente federale e’ sulle loro tracce. Sky Cinema dalle 21.15 Nata per te. Luca è un uomo single, cattolico e omosessuale, che da sempre vorrebbe diventare padre. Il ragazzo cerca di ottenere l’affidamento di Alba, una bambina con la sindrome di down che è stata abbandonata in ospedale subito dopo la sua nascita. Su Iris dalle 21 La legge della notte. Durante il proibizionismo americano il veterano della Prima Guerra Mondiale Joe Coughlin, figlio del capo della polizia di Boston, rifiuta il genitore e decide di dedicare la propria vita al contrabbando di alcol.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.20 Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia. Genova 1847, Mameli incontra la Marchesina Ferretti: un colpo di fulmine destinato a non compiersi. Ma l’incontro con Bixio e l’adesione all’ Entelema, fanno di Goffredo un leader carismatico.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 FarWest. In apertura di puntata un ampio servizio sul gruppo Stellantis: quale sarà il futuro di questo grande colosso dell’auto? E quale il futuro degli impianti italiani? A seguire il tema dei braccialetti elettronici, affrontato stavolta attraverso il racconto del dramma vissuto da due vittime di stalking, quindi la vita e la scomparsa misteriosa di Massimo Bochicchio, il broker romano morto in un incidente stradale nel 2022, per indagare – tra Roma a Londra – i lati oscuri di questa vicenda. Infine, il lifestyle italiano a Montecarlo, tra appartamenti faraonici e locali alla moda, per capire chi sono gli italiani del Principato. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Mameli – Il ragazzo che sogno’ l’Italia

23:30 – XXI secolo – Quando il presente diventa futuro

01:05 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:00 – Sottovoce

Rai 2

18:45 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Mad in Italy

23:30 – Tango

00:55 – Meteo 2

01:00 – I lunatici

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 4

19:05 – Senza traccia 4

19:50 – Senza traccia 4

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – Legacy of lies – Gioco d’inganni

23:05 – Double Team – Gioco di squadra

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Narcos: Mexico 3

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – GLI ASSASSINI DELLA PINETA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – VIGILIA DI NATALE

21:20 – FAST & FURIOUS 5 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW IV – ACQUE TORBIDE

19:16 – YOUNG SHELDON III – UNA CASA IN VENDITA E UNA SERIA FACCENDA DA DONNE

19:43 – YOUNG SHELDON III – UN DENTE DA LATTE E IL DIO EGIZIO DELLA SAPIENZA

20:06 – THE BIG BANG THEORY IV – LA COMPLESSITA’ DEL FIDANZATO

20:34 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IPOTESI DEL PARASSITA ALIENO

21:03 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 149 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – HARROW II – AB INITIO/DALL’INIZIO

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – LA PARTITA

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 3 Episodio 7 – Magnetismo

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 1 – Mi troverò bene qui

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 2 – Follia spericolata

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 3 – Non sono un angelo

21:30 – Alcatraz – Stagione 1 Episodio 6 – Paxton Petty

23:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 9 – La verità

00:20 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 10 – Un Natale buono

01:10 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 11 – Richiami ufficiali

Rai Movie

19:20 – Piedone lo sbirro

21:10 – Tombstone

23:30 – Uomini violenti

01:15 – Rebel in the Rye

03:05 – Operation finale

05:00 – Il ladrone

Cine 34

18:31 – A CENA CON… – GRAND HOTEL EXCELSIOR

21:01 – CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE – 2 PARTE

22:51 – VI RACCONTO – WALTER CHIARI

23:00 – I BACCANALI DI TIBERIO

00:41 – LA FAME E LA SETE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – I RICORDI DEL NONNO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – L’OMBRA DEL PASSATO – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – IL TRENO

21:10 – ARMA LETALE 3 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ARMA LETALE 3 – 2 PARTE

23:10 – RITORNO AL FUTURO – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – INDAGINE PRIVATA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL PRESIDENTE – IV PARTE

21:00 – LA LEGGE DELLA NOTTE

23:39 – THE BIRTH OF A NATION – IL RISVEGLIO DI UN POPOLO

01:54 – NOTE DI CINEMA

02:00 – RITORNO A COLD MOUNTAIN

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – ACCUSATO SPECIALE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 9 – Cinque Terre

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 86 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 5 – Malta

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 4 – Trieste

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 2 – Casa Brunori

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 1 – ‘L Civel

02:30 – UEFA Europa e Conference League Preview – Stagione 2023 Episodio 8 – Prima TV

03:30 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 15

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IN AIUTO DI GOKU

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – CANZONE DISPERATA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – AMORE SEGRETO

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 VII – IL BARBECUE

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 VII – CAPITANO SENZA CERVELLO

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 VII – PIANTALA DI SCHIAFFEGGIARMI

21:25 – AMERICAN DAD! XV – LA LUNGA MARCIA

21:50 – AMERICAN DAD! XV – SORVEGLIANTE E L’ADDETTO ALLA MENSA

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – UN AMORE TUTTO SUO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 46

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 51

21:25 – Little Big Italy – 1^TV – Stagione 6 Episodio 13 – Varsavia

23:05 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 17 – Lione

00:35 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 10

01:10 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 11

01:40 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 2

02:15 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 3

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 3

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 3 – Stew e Alan

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 1 – La ruota gira per tutti

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 9 – La grande fuga

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 10 – Piani di guerra

21:15 – Demolition: Amare e vivere

23:15 – Only – Fans La nuda verità – Stagione 1 Episodio 1 – Prima TV

00:00 – Ashley Madison: sesso, bugie e tradimenti

La7

18:55 – Padre Brown – St.7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La Torre di Babele

22:45 – Un americano a Roma

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il riscatto di Michel

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Sorelle nemiche

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 12

18:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 2

19:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 2

19:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 4 Episodio 2

20:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 6

20:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 2 Episodio 6

21:25 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 2

22:00 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 1

TOP CRIME

18:30 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI V – IL SOGNO AMERICANO

19:23 – THE CLOSER V – IL CARO ESTINTO

20:16 – THE CLOSER V – CAMPI ELISI

21:10 – C.S.I. MIAMI VIII – L’AUTOBOMBA

22:03 – C.S.I. MIAMI VIII – TUTTI GIU’ PER TERRA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – SOLO PER AMORE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – RISCHI DEL MESTIERE

00:45 – Maigret e Felicie – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch 11′ Stagione Ep.6

19:10 – L’ispettore Barnaby 23′ Stagione Ep.2

21:10 – Tatort Vienna – Azra – 1^TV

23:10 – Omicidi a Sandhamn – I gemelli 11′ Stagione

01:10 – L’ispettore Barnaby 13′ Stagione Ep.4

03:10 – Murder Comes to Town 1′ Stagione Ep.5

04:05 – Murder Comes to Town 1′ Stagione Ep.6

05:00 – L’investigatore Wolfe 2′ Stagione Ep.6

Rai Premium

18:45 – I mestieri di Mirko

19:10 – I mestieri di Mirko

19:30 – Don Matteo 11

20:20 – Don Matteo 11

21:20 – Un’estate in Bretagna

22:55 – Ciao maschio

00:30 – Rex

01:20 – Storie italiane

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa – Stagione 5 Episodio 16 – Il fascino

19:15 – C’era una volta casa – Stagione 5 Episodio 17 – Ossa e cimici

20:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 9 – Casa insolita

21:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 10 – Quattro stanze

22:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 11 – Da Chicago

23:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 12 – Solide fondamenta

23:55 – Hotel da incubo – Stagione 7 Episodio 2 – Incendi

00:50 – Hotel da incubo – Stagione 7 Episodio 3 – Sturgis

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:31 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:55 – Lourdes

22:39 – Indagine ai confini del sacro

23:06 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Quattordici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – LINEA ROSSA

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:45 – Il giardino di Albert – Il nuovo umano

19:35 – Telesguard

19:50 – Swiss Skills Masterclass – L’eccellenza svizzera nella professione Sven Bürki Falegname

20:45 – Democrazia Diretta

22:00 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:20 – Play Suisse – Vincent Munier, l’eterno meravigliato

00:10 – Segni dei tempi

00:30 – Innamorarsi del nemico

Rai Sport +HD

18:25 – World Aquatics

19:40 – Sci Di Fondo Sci di fondo. Granfondo Dobbiaco-Cortina

20:10 – Serie C

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Salto con gli Sci

00:30 – Salto con gli Sci

01:00 – Combinata Nordica

01:35 – Combinata Nordica

SuperTennis

18:30 – UTS Oslo SF2

19:15 – Colpo da Campione inner vs Djokovic

19:30 – UTS Oslo Finale

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Indian Wells 2023 Sinner vs Fritz

22:30 – Tennis Talk

23:30 – Challenger Chennai

01:30 – Challenger Bengaluru (replica)

Euro Sport

18:30 – Sport Invernali Coppa del Mondo Lake Placid. HS 128 M

19:00 – Sport Invernali Mondiali Inseguimento F

19:30 – Sport Invernali Mondiali Inseguimento M

20:00 – Altri Home Nations Series Welsh Open Live

00:00 – Ciclismo Clasica Jaen

01:00 – Sport Invernali Coppa del Mondo Lake Placid. HS 128 M

01:30 – Altri Home Nations Series Welsh Open

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Tom & Jerry nel selvaggio West

20:55 – Batwheels

21:20 – Ella Tra le Stelle

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 10 Episodio 9

18:30 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 14

18:50 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 15

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 18

19:40 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 19

20:05 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 20

20:30 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 2

20:55 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 3

K2

18:00 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 3

18:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 4

19:10 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 5

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 47

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 48

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 49

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 50

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 51

DeaKids

18:10 – L’Inarrestabile Yellow Yeti Puzz-Erton

18:25 – Il Barbiere Pasticciere La macchina del tempo

18:40 – Il Barbiere Pasticciere Una dolce vendetta

18:50 – Il Barbiere Pasticciere Il fan piu’ accanito di Macaron

19:00 – Il Barbiere Pasticciere Mani di burro

19:05 – Il Barbiere Pasticciere Una casa per Wilk

19:10 – Il Barbiere Pasticciere Esperti al lavoro

19:20 – Il Barbiere Pasticciere La storia di Wilk

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:35 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Sui binari dell’Antico Egitto

21:15 – Il legionario

22:35 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:35 – Queen: Rock the World

00:35 – Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Storia

18:00 – Un autore, una citta’

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – L’Italia in guerra

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Grandi della TV

22:10 – Storia delle nostre citta’

Rai Scuola

18:00 – Genius

19:00 – Donne di Scienza

19:30 – Wild Italy

20:15 – Gli insetti delle foreste tropicali della Malesia

21:00 – La vita segreta del Caos

22:00 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

22:50 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 1 – Blazer

19:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 2 – Lo show

20:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 3 – L’AMC AMX

21:20 – Reperti d’assalto – Stagione 3 Episodio 6

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 1 Episodio 1

23:15 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 1 Episodio 2

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5 – AMC Pacer

01:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 3 – Honda CVCC del 1977

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 1 Episodio 3

21:25 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 13 – Venti selvaggi

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 1 – Ti senti fortunato?

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 2 – Linea di fuoco

03:05 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 9

03:55 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 10

04:45 – Real Crash TV – Stagione 4 Episodio 1

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X III – STORIA SEGRETA DEL SISTEMA SOLARE

19:00 – L’incendie du tunnel du Mont-Blanc

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO III – ARCANE ROVINE

21:05 – LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO

22:00 – Colosseo il gioiello di Roma

23:00 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – LA NAVE ROMPIGHIACCIO

00:00 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – IL CANALE

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – SOS MOTORI

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Mai mostrarsi

19:25 – Casa a prima vista Ep. 50 Prima TV

20:30 – Casa a prima vista Ep. 47

21:30 – Body Bizarre L’uomo elefante si sposa

22:25 – Body Bizarre Senza occhi

23:20 – Body Bizarre Mi cadono gli occhi

00:15 – Body Bizarre L’uomo palla

01:10 – Body Bizarre Teste unite

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners Serpi

19:00 – La febbre dell’oro Oro a palate

20:00 – La febbre dell’oro Milioni in oro

21:00 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch Nuove ricerche Prima TV

21:55 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch Gli Aztechi

22:50 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch Rocce radioattive

23:45 – Chi cerca trova: Top 10 Terreno di caccia

00:40 – Chi cerca trova Scozia

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 4

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 36

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 37 – Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

21:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 11 – Prima TV

22:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 12 – Prima TV

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 17

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 18

Sky Cinema 1

19:15 – The International

21:15 – Nata per te

23:15 – Nata per te

01:15 – Secret Team 355

03:20 – Belle & Sebastien Amici per sempre

04:50 – Hunger Games Il canto della rivolta Parte 2

SKY Cinema Family

19:05 – Heidi

21:00 – Palma un amore di cane

22:55 – The Amazing Mr. Blunden

00:30 – Show Dogs Entriamo in scena

02:05 – Belle & Sebastien L’avventura continua

03:40 – DC League of Super-Pets

05:25 – La sposa cadavere

Sky Cinema Romance

18:35 – Cuori ribelli

21:00 – Country Strong

23:00 – Cruel Intentions Prima regola non innamorarsi

00:45 – What’s Love?

02:35 – La scelta The Choice

04:30 – Scusa ma ti chiamo amore

Sky Cinema Collection

19:15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2

21:15 – Twilight

23:20 – New Moon

01:35 – The Twilight Saga: Eclipse

03:40 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:00 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1

05:55 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2

Sky Cinema Action

19:20 – From Paris with Love

21:00 – The Plane

22:55 – Killer Elite

00:55 – Batman Il ritorno

03:00 – John Wick Capitolo 2

05:00 – Police Story 2

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV