Su Rai Uno Colpo di luna, su Sky I delitti del Barlume. Guida ai programmi Tv della serata del 12 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 12 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.30 Hotel Europa. Emil Dressen, figlio di una dinastia di albergatori sul fiume Reno, torna dalla guerra conclusasi nel 1918. Tutto ciò che vuole è dimenticare il traumatico passato e ricominciare a vivere in maniera diversa. Tuttavia il conflitto bellico continua a perseguitarlo e una nuova, terribile minaccia si profila all’orizzonte.Su Rai 4 dalle 21.20 Nick – Off Duty Nick Tschiller, commissario di Amburgo che ha perso la moglie a causa della mafia turca, è alle prese con il caso più personale che abbia mai affrontato. Si ritroverà così protagonista di un’odissea senza fine attraverso mezza Europa. Su Rai Movie dalle 21.10 Sotto il sole della Toscana. Frances, una scrittrice americana reduce da un doloroso divorzio, riceve in regalo dalle sue due amiche più care un biglietto aereo per visitare la Toscana. Durante una gita in pullman viene colpita da un’antica proprietà nella campagna, “Bramasole”. Decide di comprarla e si dedica ai lavori di ristrutturazione.. Su Italia 1 dalle 21.21 Rambo. Rambo e’ un reduce del Vietnam orfano degli amici piu’ stretti sul fronte di guerra, odiato da tutti, rispettato solo dal comandante. Su Sky Cinema dalle 21.15 I sìdelitti del Barlume. Su Iris dalle 21 Oliver Tist. Sfuggito dall’istituto di giovani orfani, Oliver Twist si unisce ad un gruppetto di ladruncoli. Ma al primo colpo viene arrestato dalla polizia; quella che per il ragazzo sembra una tragedia, si dimostra invece, una svolta felice, dopo che il facoltoso signor Brownlow ritira la denuncia a suo carico…Su Iris dalle 21 Training Day. Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la corruzione.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 The Rookie. Un’ondata di calore manda in tilt la città di Los Angeles e la Polizia è costretta ad arginare una serie di situazioni difficili. Una chiamata fa scoprire un cadavere in un congelatore.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Colpo di luna. Un’attesissima prima serata: il debutto di Virginia Raffaele sull’ammiraglia Rai con un varietà in grande stile, 3 puntate con ospiti e performance, ispirato alle storiche prime serate degli anni ’70. L’atmosfera è quella di un happening, puntellato da momenti in cui la conduttrice si esibisce con personaggi, monologhi, sketch, numeri musicali, balletti e numeri con ospiti.

Guida tv di venerdì 12 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Colpo di luna

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Hotel Europa

23:50 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 1

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Nick – Off duty

23:25 – Il labirinto del Grizzly

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – CIAO DARWIN

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – MORTE SENZA PREAVVISO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’ANGELO DELLA MORTE

21:20 – RAMBO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW II – EREDE DEL DEMONIO

19:16 – YOUNG SHELDON I – DIAVOLI, CATECHISMO E NUMERI PRIMI

19:43 – YOUNG SHELDON I – UN COMPUTER, UN PONY DI PLASTICA E UNA CASSA DI BIRRA

20:06 – THE BIG BANG THEORY II – L’EQUIVALENZA DEL GRIFONE

20:34 – THE BIG BANG THEORY II – L’ALTERNATIVA DI EUCLIDE

21:03 – CONTAGION – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 135 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – THE EQUALIZER – GLORIA

01:45 – POPCORN 1982

Warner TV

18:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 18 – Punto di non ritorno

19:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 19 – Il martello degli dei

20:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 20 – Il diavolo che conosci

21:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 21 – Due minuti a mezzanotte

22:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 22 – Il canto del cigno

23:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 17 – Passeggera clandestina

00:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 18 – Discendenza di sangue

01:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 17 – Passeggera clandestina

Rai Movie

18:10 – La battaglia di Alamo

21:10 – Sotto il sole della Toscana

23:05 – AAA genero cercasi

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Escobar – Paradise lost

03:00 – Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano

05:00 – The front runner – Il vizio del potere

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – IN QUESTO MONDO DI LADRI

21:00 – TOTO’ D’ARABIA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – TOTO’ D’ARABIA – 2 PARTE

22:52 – TOTO’ CONTRO MACISTE

00:45 – E ADESSO SESSO

02:16 – NERONE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN SOGNO IN FRANTUMI

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – ILLUSIONI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – UN LUOGO CHIAMATO CASA

21:10 – LA PICCOLA BOSS – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 12/01/2024

22:17 – LA PICCOLA BOSS – 2 PARTE

23:10 – TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – UNA GIORNATA DURA – I PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA VERA FORZA

21:00 – TRAINING DAY

23:28 – QUEI BRAVI RAGAZZI

02:14 – THE SWARM – LO SCIAME

04:04 – CIAKNEWS

04:08 – URAGANO

05:48 – NORMA E FELICE – TESTA DI LEGNO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 35

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 70 – Prima TV

21:30 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 1 – ‘L Civel

22:45 – Cucine da incubo – Stagione 8 Episodio 1 – La Locanda degli Artisti – Como

00:00 – Nonno questa volta è guerra

01:45 – Un Natale da salvare

03:30 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 10

04:15 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 18

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – UNA NOBILE STIRPE – LA VERA STORIA DI DO FLAMINGO!

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 II – NON E’ UN’AUTO DA DONNA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 II – UNA PESSIMA IDEA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 II – VUOLE DEI DOLCETTI?

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 III – LA PARABOLA

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 III – UNA SPLENDIDA IDEA

21:15 – WHITE NOISE: THE LIGHT – 1aTV

23:20 – SCREAM

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA MUSICA NEL CUORE-AUGUST RUSH – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Xmas Special – Stagione 3 Episodio 2

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 30

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 4

23:15 – Ammutta muddica

01:15 – Operazione N.A.S. – Stagione 1 Episodio 1

02:55 – Operazione N.A.S. – Stagione 1 Episodio 1

04:50 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 6

05:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 1

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 9 Episodio 26 – Hilary – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 27 – L’apprendista

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 15 – Un libro di Harry Potter

21:15 – Trash

23:15 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi

01:15 – Malizia 2mila

03:15 – Matrimonio a luci rosse

04:00 – Sex Pod Quanto ne sai sul sesso? – Stagione 1 Episodio 9

La7

19:00 – Eden – Missione Pianeta

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

04:30 – Tagadà (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Cabaret

23:20 – Josephine, Ange Gardien – IL GRADINO PIU’ ALTO

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

Food Network

18:50 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 19 – Lodi

19:55 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 13 – Torino

21:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 5 – Milano

22:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 1 – Ascoli

23:05 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 4 – Roma

00:05 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 3 – Pescara

01:10 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 14 – Modena

02:15 – Spie al ristorante – Stagione 4 Episodio 3 – Una birra strana

TOP CRIME

18:28 – THE CLOSER II – OMICIDIO A LUCI ROSSE

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – LA MIA MIGLIORE AMICA

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – IL BOSCO

21:10 – CHICAGO P.D. X – FANTASMI DEL PASSATO

22:04 – CHICAGO P.D. X – IN TRAPPOLA

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XIV – UNA TRAGICA VIGILIA

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XIV – FUGA VERSO LA MORTE

00:44 – FOUND – LO SPAZIO DI MEZZO

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 8 Episodio 18 – Il furbo detective

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 19 Episodio 3 – L’ultimo eliminato

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 6 – Per l’eternità

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 7 – Invisibile

23:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 4 – Le parole di Judith

00:15 – Tandem – Stagione 4 Episodio 5 – Un’arma del passato

01:15 – Tandem – Stagione 4 Episodio 6 – La pianta mortale

02:15 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 15 – Freddo come il ghiaccio

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 9

21:20 – La storia

23:10 – Purche’ finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra

01:00 – Storie italiane

03:05 – Disokkupati

03:30 – Un Ciclone in Convento 8

04:10 – Un Ciclone in Convento 8

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 1 Episodio 1 – Inizia la gara

19:10 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 1 Episodio 2 – Le cucine

20:05 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 1 Episodio 3 – La guerra delle stanze

21:00 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 1 Episodio 4 – La decisione

22:00 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 3 – L’X Factor

23:00 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 4 – Opportunità

23:55 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 5 – Rischi

00:50 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 6 – A spasso nel tempo

TV2000

18:03 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:31 – Tg 2000

19:06 – Santa Messa

19:38 – In Cammino

20:06 – Santo Rosario

20:36 – Tg 2000

21:01 – Styx

22:36 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – The FBI

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – Diretta Stadio

23:00 – AZZURRO

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Diamoci Una Mano

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino sulla Via Crio – Creste di nebbia

La2

18:25 – Coppie iconiche – Carole Lombard & Clark Gable

19:25 – Figli delle stelle – In cerca di nuovi mondi

20:15 – Il magico mondo degli alberi – Il castagno

21:05 – Boris Becker: Nascita di un campione

23:00 – A tutto Hockey

23:25 – Gemini Man

01:10 – Telesguard

01:20 – Il Quotidiano (R)

Rai Sport +HD

18:00 – Pattinaggio di figura

20:55 – Basket: Serie A2

23:00 – Ciclismo

23:30 – Ciclismo su pista

02:30 – Pattinaggio di figura

05:00 – Reparto Corse

05:30 – Ciclocross

SuperTennis

19:15 – Kooyong Classic 2024 (replica)

20:30 – Supertennis TG

21:15 – Kooyong Classic 2024 (replica)

23:00 – Medvedev vs Nadal, Usopen 2019

03:15 – Vinci vs Panova Fed Cup 2013

Euro Sport

19:30 – Magazine Novak Unmasked

20:30 – Tennis Australian Open Tsitsipas – Djokovic (Finale M)

22:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova F

23:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova M

01:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom F (2a manche)

01:30 – Atletica Mondiali 6a g.

03:00 – Ciclismo La Vuelta Formigal – Col du Tourmalet. 135 km (13a tappa)

05:00 – Ciclismo La Vuelta Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua. 156,5 km (14a tappa)

SportItalia

18:00 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

19:00 – TipStop

19:30 – Si Live 24 (diretta)

20:00 – Speciale Coppa d’Africa

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Kung Fu Panda

20:10 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow black

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:50 – Doraemon – Il film: Nobita e il nuovo dinosauro

21:10 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 9 Episodio 6

18:30 – Curioso come George – Stagione 10 Episodio 1

18:50 – Kit e Kate – Stagione 1 Episodio 20

19:00 – Kit e Kate – Stagione 1 Episodio 21

19:15 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 5

19:25 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 6

19:40 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 7

19:50 – Curioso come George – Stagione 10 Episodio 2

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 9

18:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 10

18:50 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 11

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 25

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 26

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 27

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 28

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 29

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – New School

19:50 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – K.C. Agente Segreto

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:00 – Concerto Tchakarov Berlioz Ravel

18:30 – Tgr Petrarca

19:00 – Scrivere un classico nel Novecento

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Marcel Duchamp: L’arte del possibile

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – Opera: Il barbiere di Siviglia

Rai Storia

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – R.A.M.

19:15 – Athanasius Kircher, l’uomo che sapeva tutto

19:40 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Nel secolo breve

22:35 – Telemaco

Rai Scuola

18:00 – Contenitore Doc Divulgativi

19:00 – Progetto Scienza 2022

19:30 – Wild Italy

20:15 – Le isole scozzesi

21:00 – Day Zero

22:00 – Doc Divulgativi

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Progetto Scienza Verso il futuro

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 3 – Porsche 914

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 9

22:15 – I re dell’asfalto – Stagione 2 Episodio 7

23:10 – I re dell’asfalto – Stagione 2 Episodio 8

00:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 7

01:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 8

02:00 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 2 Episodio 1

02:55 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 2 Episodio 2

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 11 – Il predatore

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 8

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 7

23:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 1 Episodio 7

00:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 1 Episodio 8

01:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 6 Episodio 2 – Il veterano

02:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 6 Episodio 3 – Uccidere il padrino

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 7 Episodio 4

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – GIGA STRUTTURE I – LA SAGRADA FAMILIA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – LA CITTA’ PERDUTA DI GOLIA

21:05 – KOSMOS – L’UNIVERSO DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI

22:00 – JIM AL-KHALILI, I SEGRETI DELLA FISICA E ALTRE COSE DIVERTENTI

23:00 – JIM AL-KHALILI, I SEGRETI DELLA FISICA E ALTRE COSE DIVERTENTI

00:00 – Medina azahara, the lost pearl of el-andalus

01:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ II – TAJ MAHAL

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 5 Episodio 9 – Bordighera

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 34

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 35

21:30 – Il forno delle meraviglie – 1^TV – Stagione 1 Episodio 3

22:30 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 2

23:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 3 – La protuberanza

00:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 4 – Sparisci bozzo!

01:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 5 – Problemi alla gamba

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 7 Episodio 13 – L’orso bruno

19:00 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 3 Episodio 3 – Il test

20:00 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 3 Episodio 4 – La scommessa

21:00 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 3 – Alieni vs. Stalin

21:55 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 4 – La luna di Saturno

22:50 – Contact – Stagione 1 Episodio 2 – Documenti inediti

23:45 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 7 Episodio 12 – I tesori dei templari

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 7 Episodio 13 – Il tesoro delle Everglades

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 5

19:05 – Stanga in the Sky I Delitti del BarLume

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 15

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 16 Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ravenna

22:30 – MasterChef Italia Ep. 9

23:55 – MasterChef Italia Ep. 10

Sky Cinema 1

19:00 – Into Darkness Star Trek

21:15 – I delitti del BarLume Il pozzo dei desideri

23:00 – I delitti del BarLume Il pozzo dei desideri

00:45 – Il gladiatore

03:20 – È complicato

05:20 – Step Up

SKY Cinema Family

19:20 – Viaggio nell’isola misteriosa

21:00 – Boy Girl Questione di… sesso

22:40 – Senti chi parla

00:20 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

01:55 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 95

02:05 – Le avventure di Taddeo l’esploratore

03:35 – Playmobil: The Movie

05:15 – Capitan Sciabola e il diamante magico

Sky Cinema Romance

18:50 – The Mexican Amore senza la sicura

21:00 – The Words

22:50 – Insieme per forza (2014)

00:50 – A Christmas Reunion

02:20 – Jerry Maguire

04:35 – Una sorpresa dal passato

Sky Cinema Collection

19:05 – Fast & Furious 5

21:15 – Fast & Furious 6

23:25 – Fast & Furious 7

01:40 – Fast X

04:00 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 97

04:15 – Fast and Furious

Sky Cinema Action

19:15 – Impatto imminente

21:00 – Cliffhanger L’ultima sfida

22:55 – Dead Man Down Il sapore della vendetta

00:55 – Constantine

02:55 – Le avventure di Errol Flynn

04:35 – 15 minuti Follia omicida a New York

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV